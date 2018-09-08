Assassin's Creed Odyssey sistem gereksinimleri belli oldu

E3 2018'de tanıtılan Assassin's Creed: Odyssey’nin sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hemen hemen aynı. Ubisoft, oyunu 4K oynamak isteyenler için 4K gereksinimlerini de belirtmiş.
Assassin's Creed: Odyssey, Antik Yunan’da geçecek. Kadın ve erkek olarak iki farklı ana karakter seçeneği sunulacak. Erkek karakterimizin adı Alexios, kadın karakterimizin adı ise Kassandra. Assassin's Creed: Odyssey, serinin önceki oyunundaki RPG temasını daha da öteye taşıyor. Seçimler, hikâyeyi tamamen etkiliyor. Oyunun başında ana karakter olarak biri erkek biri kadın olarak iki seçeneğimiz bulunuyor.
Assassin’s Creed: Odyssey, 5 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun, 209 TL fiyat etiketi ile Steam'de ön siparişe sunuldu.
Assassin's Creed: Odyssey minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 (2GB VRAM Shader Model 5.0) veya NVIDIA GeForce GTX 660
- Bellek: 8GB RAM
- Çözünürlük: 720p
- Hedeflenen kare oranı: 30 FPS
- Video Ayarı: Düşük
Assassin's Creed: Odyssey 1080p önerilen sistem gereksinimleri
- İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM or more with Shader Model 5.0) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)
- Bellek: 8GB RAM
- Çözünürlük: 1080p
- Hedeflenen kare oranı: 30 FPS
- Video Ayarı: Yüksek
Assassin's Creed: Odyssey 4K önerilen sistem gereksinimleri
- İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz
- Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM Shader Model 5.0)
- Bellek: 16GB RAM
- Çözünürlük: 4K
- Hedeflenen kare oranı: 30 FPS
- Video Ayarı: Yüksek
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