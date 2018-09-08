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Assassin's Creed Odyssey sistem gereksinimleri belli oldu

Antik Yunan'da geçen Assassin's Creed: Odyssey’nin sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hemen hemen aynı. Ayrıca 4K gereksinimleri de açıklandı.
8 ay
4,9b
1
29
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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E3 2018'de tanıtılan Assassin's Creed: Odyssey’nin sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hemen hemen aynı. Ubisoft, oyunu 4K oynamak isteyenler için 4K gereksinimlerini de belirtmiş.
Assassin's Creed: Odyssey, Antik Yunan’da geçecek. Kadın ve erkek olarak iki farklı ana karakter seçeneği sunulacak. Erkek karakterimizin adı Alexios, kadın karakterimizin adı ise Kassandra. Assassin's Creed: Odyssey, serinin önceki oyunundaki RPG temasını daha da öteye taşıyor. Seçimler, hikâyeyi tamamen etkiliyor. Oyunun başında ana karakter olarak biri erkek biri kadın olarak iki seçeneğimiz bulunuyor. 
Assassin’s Creed: Odyssey, 5 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun, 209 TL fiyat etiketi ile Steam'de ön siparişe sunuldu.
 

Assassin's Creed: Odyssey minimum sistem gereksinimleri

  • İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 (2GB VRAM Shader Model 5.0) veya NVIDIA GeForce GTX 660
  • Bellek: 8GB RAM
  • Çözünürlük: 720p
  • Hedeflenen kare oranı: 30 FPS
  • Video Ayarı: Düşük

Assassin's Creed: Odyssey 1080p önerilen sistem gereksinimleri

  • İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM or more with Shader Model 5.0) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) 
  • Bellek: 8GB RAM
  • Çözünürlük: 1080p
  • Hedeflenen kare oranı: 30 FPS
  • Video Ayarı: Yüksek

Assassin's Creed: Odyssey 4K önerilen sistem gereksinimleri

  • İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz
  • Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM Shader Model 5.0)
  • Bellek: 16GB RAM
  • Çözünürlük: 4K
  • Hedeflenen kare oranı: 30 FPS
  • Video Ayarı: Yüksek

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***Leopard*** 8 ay en beğenilen
Antik Yunan'da Assassin's Creed: Odyssey’nin sistem gereksinimleri belli oldu.


Antik Yunan'da belli olan gereksinim bizi bağlamaz
1 Yanıt Yanıtla +14
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vamp 8 ay
4k gereksiniminde işlemci bölümünde iyi sallamışlar :D Yani minimum sistemdeki fx6300 ile de 4k 30 fps oynanabilir. 4k eklediniz ya cümlenin başına şişirin anasını satayım.
4k gereksiniminde işlemci bölümünde iyi sallamışlar :D Yani minimum sistemdeki fx6300 ile de 4k 30 fps oynanabilir. 4k eklediniz ya cümlenin başına şişirin anas...
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DH Misafiri 7 ay
voidu sitesinde Assassin's Creed: Odyssey çekilişi var
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dragoa4545 7 ay
Reklamda da belirtilmiş ama ben yine de söyleyeyim.Voidu çekiliş yapıyor ac oyssey için katılın arkadaşlar.
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memet123154 7 ay
voidu sitesinde Assassin's Creed: Odyssey çekilişi var
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erdemkuru 8 ay
ben daha syndicate i oynayamadım ağız tadıyla ekran kartsızlıktan ne ara yenisi çıktı. daha geride bekleyen origins var. Lanet olsun dış mihraklara ekran kartı alamıyoruz lanet olsun ameriğa
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Sic Parvis Magna 8 ay erdemkuru
Hem güldüm hem üzüldüm hocam.

Ubisoft seri üretime geçti yine

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ibrhmseker 8 ay
For Honor'a özenmişler bunlar
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KARTALIZMA 8 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bir ubisoft klasiği ...
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EmreDFace 8 ay KARTALIZMA
Oyuncu kitlesi belkide yeterli ama orjinali destekleyen gittikçe azalıyor bu ülkede.
Bu piyasa ile türkçe dili fantazi olur.
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agent1453 8 ay
Battlefield 1'i singleplayer Amd fx 4300,Evga GT 740 4gb gddr5 sc,8gb 1600mhz ram ile High ayarlarda gayet akıcı oynadım,sadece Avanti Savoia bölümünde takılmalar oldu,fazla animasyon olduğu veya ssd olmadığı için olabilir,demem o ki sistem gereksinimlerini abartıyorlar!.
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torkema61 8 ay agent1453
ssd'nin oyuna pek bir artısı olmaz yükleme ekranı kısımları dışında.
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Celonfix 8 ay
Güzelim seriyi çöp ettiler. Bari oyunun adını değiştirin .Assasin'sle bir alakası kalmadı Syndicate'den sonra serinin.
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aykutaktav 8 ay Celonfix
O kadar haklısınız ki. Oynayasım gelmiyor son oyunları. 15 dakika girip kendimi zorluyorum sırf şu eden piece olayı yüzünden ama olmuyor yani.
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ouzqan 8 ay
Ha şöyle düşük donanım için de yapın şu yeni oyunları illa yeni donanım almak mı zorundayız
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MANGUTAY 8 ay ouzqan
O yüzden her zaman çevremdekilere derim pc oyuncusuysanız hiç bir zaman en iyisine sahip değilsinizdir. (not: pc oyuncusuyum)
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kayamtky 8 ay
Hele durun be kardeşim, AMD R9 270 alalı 3 yıl oldu. Bu kadar çabuk mu eskidi.
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