Assassin's Creed Odyssey sistem gereksinimleri belli oldu

E3 2018'de tanıtılan Assassin's Creed: Odyssey’nin sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hemen hemen aynı. Ubisoft, oyunu 4K oynamak isteyenler için 4K gereksinimlerini de belirtmiş.

Assassin's Creed: Odyssey, Antik Yunan’da geçecek. Kadın ve erkek olarak iki farklı ana karakter seçeneği sunulacak. Erkek karakterimizin adı Alexios, kadın karakterimizin adı ise Kassandra. Assassin's Creed: Odyssey, serinin önceki oyunundaki RPG temasını daha da öteye taşıyor. Seçimler, hikâyeyi tamamen etkiliyor. Oyunun başında ana karakter olarak biri erkek biri kadın olarak iki seçeneğimiz bulunuyor.

Assassin’s Creed: Odyssey, 5 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun, 209 TL fiyat etiketi ile Steam'de ön siparişe sunuldu.



Assassin's Creed: Odyssey minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 (2GB VRAM Shader Model 5.0) veya NVIDIA GeForce GTX 660

Bellek: 8GB RAM

Çözünürlük: 720p

Hedeflenen kare oranı: 30 FPS

Video Ayarı: Düşük

Assassin's Creed: Odyssey 1080p önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM or more with Shader Model 5.0) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)

Bellek: 8GB RAM

Çözünürlük: 1080p

Hedeflenen kare oranı: 30 FPS

Video Ayarı: Yüksek

Assassin's Creed: Odyssey 4K önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz

Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM Shader Model 5.0)

Bellek: 16GB RAM

Çözünürlük: 4K

Hedeflenen kare oranı: 30 FPS

Video Ayarı: Yüksek