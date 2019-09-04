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HBO, Watchmen dizisinin yayın tarihini açıkladı

HBO'nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Watchmen dizisi nihayet ekranlara geliyor. Yapımcı kanal tarafından yapılan açıklamaya göre dizi 20 Ekim'de start verecek.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu yılın en merakla beklenen dizilerinden olan Watchmen, çok yakında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı kanal HBO, dizinin yayın tarihi konusunda da nihayet resmi bir açıklama yaptı. HBO'nun ifadelerine göre Watchmen dizisinin prömiyer bölümü 20 Ekim'de televizyonda olacak.

Game of Thrones sonrası dönem için uzun bir süredir hazırlıklar yaptığı bilinen HBO, Watchmen dizisine çok büyük önem veriyor. Ünlü bir kadro ve yapımcı ekibine sahip olan Watchmen, yayınlanan ilk fragmanlarıyla izleyicileri etkilemeyi başarmıştı. Comic-Con'da paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.


Alan Moore ve Dave Gibbons'un 1986-1987 yıllarında yayınladığı Watchmen çizgi romanları, bildiğiniz gibi daha önce Zack Snyder tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Yeni Watchmen dizisi ise hem çizgi romanlardan hem de Snyder'ın uyarlamasından çok daha farklı bir yapıda olacak. Yapımcı Damon Lindelof, dizinin Watchmen çizgi romanlarıyla aynı evrende geçeceğini ancak farklı hikayeleri anlatacağını söyledi.

Damon Lindelof geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada; Watchmen dizisinin, "Eski Ahit" olarak nitelendirdiği çizgi roman serisinin Yeni Ahit'i olacağını ifade etmişti. Lindelof dizide bazı karakterlerin tanıdık olabileceğini ancak çoğunlukla yeni karakterlere ve yeni olaylara odaklanılacağını söylüyor.

Süper kahramanların birer suçlu olarak değerlendirildiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen çizgi romanları, yayınlandığı dönemde konusu ve anlatım tarzıyla büyük övgü ve takdir toplamıştı. Dönemin çizgi roman dünyası için bir devrim olarak nitelendirilen Watchmen, 1989 yılında Hugo Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Watchmen dizisin oyuncu kadrosunda Regina King, Jeremy Irons, Jean Smart, Don Johnson, Yahva Abdul-Mateen II, Tom Mison, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., , Andrew Howard, Frances Fisher, Hong Chau, Jacob Ming-Trent, Dylan Schombing, Sara Vickers ve James Wolk gibi isimler yer alıyor. 


https://deadline.com/2019/09/watchmen-debut-date-hbo-regina-king-damon-lindelof-alan-moore-comic-1202709755/ Yorum Yaz
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darkaura 23 sa.
normalde bu tip diziler tirt cikar ama yapimci hbo olunca isler degisiyor.
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