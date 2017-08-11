HBO hackerlara 250 bin dolar ödül teklif etti

Geçtiğimiz ay HBO'yu hackleyen bir grup siber suçlu, Amerikan kablolu kanalına ait 1.5 terabyte'tan fazla veriyi ele geçirdi. İki gün önce HBO yönetimi ile iletişime geçen hackerlar, ele geçirilen veriye karşı fidye talebinde bulundu ve bu fidyenin ödenmemesi halinde ellerindeki verileri sızdırmakla tehdit etti.

Başta The Hollywood Reporter olmak üzere çeşitli medya kuruluşları ile iletişime geçen hackerlar, ellerinde henüz yayınlanmamış dizi bölümlerinin, Game of Thrones'un gelecek bölümlerinin senaryolarının ve HBO yöneticilerine ait iç yazışmaların bulunduğunu iddia etti.

HBO yaptığı açıklamada hackerlara fidye ödemeyi kabul etmeyeceğini ima etmiş olsa da sızdırılan yeni bir e-posta şirketin siber suçlulara daha önce para teklif ettiğini ortaya çıkardı. Hackerlar tarafından ekran görüntüsü paylaşılan bu e-postada, kıdemli bir HBO yöneticisi hackerlara buldukları güvenlik açığına karşı 250 bin dolar "ödül" teklif ediyor.

27 Temmuz tarihli bu yazışmanın sızdırılması, kanal yönetiminin hackerlar ile bir süredir pazarlık halinde olduğunu gösteriyor. Kanal doğrudan fidye ödemek istemese de 250 bin dolarlık ödemeyi bir tür ödül olarak göstererek bu durumu kılıfına uydurmaya çalışmış gibi görünüyor.

HBO ve hacklenen diğer Hollywood şirketlerinin açıkça fidye ödemeyi kabul etmemesinin başlıca sebebi, bu tür bir eylemin başka hackerları da cesaretlendirmesinden endişelenmesi. Bunun yanı sıra suçlulara boynu eğmenin getirdiği prestij kaybı da film ve dizi şirketlerini kaygılandıran unsurlar arasında yer alıyor.

https://www.cnet.com/news/hbo-exec-reportedly-offered-250k-reward-to-hackers/