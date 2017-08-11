Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HBO hackerlara 250 bin dolar ödül teklif etti

Bir süre önce siber suçlular tarafından hacklenen ve önemli verileri ele geçirilen Amerikan kablolu kanalı HBO'nun hackerlara 250 bin dolar teklif ettiği ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz ay HBO'yu hackleyen bir grup siber suçlu, Amerikan kablolu kanalına ait 1.5 terabyte'tan fazla veriyi ele geçirdi. İki gün önce HBO yönetimi ile iletişime geçen hackerlar, ele geçirilen veriye karşı fidye talebinde bulundu ve bu fidyenin ödenmemesi halinde ellerindeki verileri sızdırmakla tehdit etti.
Başta The Hollywood Reporter olmak üzere çeşitli medya kuruluşları ile iletişime geçen hackerlar, ellerinde henüz yayınlanmamış dizi bölümlerinin, Game of Thrones'un gelecek bölümlerinin senaryolarının ve HBO yöneticilerine ait iç yazışmaların bulunduğunu iddia etti.
HBO yaptığı açıklamada hackerlara fidye ödemeyi kabul etmeyeceğini ima etmiş olsa da sızdırılan yeni bir e-posta şirketin siber suçlulara daha önce para teklif ettiğini ortaya çıkardı. Hackerlar tarafından ekran görüntüsü paylaşılan bu e-postada, kıdemli bir HBO yöneticisi hackerlara buldukları güvenlik açığına karşı 250 bin dolar "ödül" teklif ediyor.
27 Temmuz tarihli bu yazışmanın sızdırılması, kanal yönetiminin hackerlar ile bir süredir pazarlık halinde olduğunu gösteriyor. Kanal doğrudan fidye ödemek istemese de 250 bin dolarlık ödemeyi bir tür ödül olarak göstererek bu durumu kılıfına uydurmaya çalışmış gibi görünüyor.
HBO ve hacklenen diğer Hollywood şirketlerinin açıkça fidye ödemeyi kabul etmemesinin başlıca sebebi, bu tür bir eylemin başka hackerları da cesaretlendirmesinden endişelenmesi. Bunun yanı sıra suçlulara boynu eğmenin getirdiği prestij kaybı da film ve dizi şirketlerini kaygılandıran unsurlar arasında yer alıyor.

https://www.cnet.com/news/hbo-exec-reportedly-offered-250k-reward-to-hackers/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen tahir40
tahir40
Ödül başarıya karşılık verilir. Demek hırsızlık da ödüllendirilir olmuş...

Türkiye de yaşıyorsan sana normal gelmeliydi bu durum
tahir40Ödül başarıya karşılık verilir. Demek hırsızlık da ödüllendirilir olmuş...Türkiye de yaşıyorsan sana normal gelmeliydi ...
Devamını Gör
Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
kabul etmeyin olm daha çok bölüm yayınlayın, ciddiyetinizi gösterin
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
Bari bi tane ejderya verseydiniz
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Furiosa 2 yıl
250 az
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 2 yıl
Geçtiğimiz ay HBO'yu hackleyen bir grup siber suçlu, Amerikan kablolu kanalına ait 1.5 terabyte'tan fazla veriyi ele geçirdi. İki gün önce HBO yönetimi ile iletişime geçen hackerlar, ele geçirilen veriye karşı fidye talebinde bulundu ve bu fidyenin ödenmemesi halinde ellerindeki verileri sızdırmakla tehdit etti.

Başta The Hollywood Reporter olmak üzere çeşitli medya kuruluşları ile iletişime geçen hackerlar, ellerinde henüz yayınlanmamış dizi bölümlerinin, Game of Thrones'un gelecek bölümlerinin senaryolarının ve HBO yöneticilerine ait iç yazışmaların bulunduğunu iddia etti.
hacker olsam parayı aldıktan sonra yine hackler yine para alarak geçimimi sağlarım, madem böyle birşey yapabiliyorsun.
yada firma aklınca kendi reklamını yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robinson_Crusoe 2 yıl
1.5 Tb veriyi nasıl çalıyorlar aga, adamlar komple diski götürmüş hiç bi fark etmediniz, ayrıca 250.000 $ sana paramı be hbo hem çaldır verileri sonra da yok ödül filan de,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Hacker olmak vardı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rivylt- 2 yıl
250 bin dolar adamların aldıkları riske değmez hbo kesenin ağzını açmazsa zaten game of thrones'un 1 bölümünden elde ettiği kar 250 bin dolardan katlarc a fazla hepimiz biliyoruz. Erkenden izleme fırsatı buluruz halihazırda 11 ay bekliyoruz 7 bölüm için :)
hele ki bu gelecek sezon un verileri sızdırılırsa diziyi çekmeye gerek bile duymayabilirler minimum 10 mn. vermeleri gerekiyor bence HBO önde gelen bi kuruluş youtube'da felan videoları kapatan telif haklarını ve medya haklarını sonuna kadar kullanan bi kuruluş bu şirketin teklif ettiği bu para gerçekten komik böylesine bi kuruluşa sızmayı başaran bir çeteye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 2 yıl
Bu fırsat bir daha gelmez. 10 milyon dolardan bir kuruş aşağısını kabul etmesinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
Bari bi tane ejderya verseydiniz
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 2 yıl
cok az teklif edilmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kral_Jumong 2 yıl
1-2 bölüm daha yayınlasınlar da görelim hbo yu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cilehta 2 yıl
sen git bunla sakız al
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4328 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hbo, hacker ve
8 etiket daha siber suçlar Game of Thrones diziler Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni iPhone SE gelecek yıla kaldı 2 yıl Avengers 4'ün çekimlerine başlandı 2 yıl Nvidia’dan 2.23 milyar dolar çeyrek geliri 2 yıl iPhone 8 Apple'ı dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi yapabilir 2 yıl AMD’nin Navi GPU’larında yapay zeka hızlandırıcı yer alabilir 2 yıl Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı 2019'da açılacak 2 yıl Gmail'in kimlik avı koruması iOS'a geldi 2 yıl RX Vega 64’ün kutusunda fazladan GPU yer alıyor 2 yıl LG V30 için de Plus versiyonu gündemde 2 yıl Angry Birds bu kez renk eşleştiriyor 2 yıl İşte karşınızda Tesla Model Y 2 yıl SSM, insansız ve otonom kara araçları için yarışma başlatıyor 2 yıl 2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Merakla beklenen Titanfall: Assault indirmeye sunuldu (Global) 2 yıl Araştırmacılar DNA kullanarak bilgisayar hackledi 2 yıl Fitbit'in yeni akıllı saatinin final tasarımı belli oldu 2 yıl Discord'a videolu arama ve ekran paylaşımı özelliği geliyor 2 yıl Hız Koridoru Zamanlayıcısı ile otoyollarda ceza yemeyin 2 yıl HTC U11'in mini versiyonu ortaya çıktı: HTC U11 Life 2 yıl Snapchat’in büyümesi yavaşlıyor, risk büyüyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HBO hackerlara 250 bin dolar ödül teklif etti Sonraki SEAT, Cupra'yı bağımsız bir marka haline getiriyor 2 yıl Nvidia’dan AMD’ye hem övgü hem taş 2 yıl AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!" 2 yıl Ryzen 5’li fiyat performans sistemi topluyoruz 2 yıl Uygun fiyatlı kulaklık tavsiyeleri 2 yıl App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması: Colorcube 2 yıl Seagate 64 TB kapasiteli SSD’sini tanıttı 2 yıl İnternetten tüketici hakem heyetlerine başvuru nasıl yapılır? 2 yıl FDA yapay burgeri onaylamadı 2 yıl LG V30’un kamerası önemli yeniliklere gebe 2 yıl İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor 2 yıl Güney Kore, robot vergisinde ilk adımı attı 2 yıl Samsung mobil internet tarayıcısı diğer telefonlara da geliyor 2 yıl Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı 2 yıl Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi 2 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Çinli iPhone 8 elimizde: Çakma telefonda son nokta! 2 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı 2 yıl IKEA'nın akıllı aydınlatmalarına Amazon, Apple ve Google desteği geldi 2 yıl MIUI 9 global beta ROM yarın dağıtılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim