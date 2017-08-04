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HBO hacklendi; Game of Thrones senaryoları çalındı

Amerikan kablolu kanalı HBO, siber suçlular tarafından hacklendi. Hackerların ele geçirdiği veriler arasında Game of Thrones'un henüz yayınlanmamış bölümlerine ait senaryolar da bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
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16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones, Westworld ve True Detective gibi başarılı diziler ile tanınan Amerikan kablolu kanalı HBO, siber suçlular yüzünden zor günler geçiriyor. Birkaç gün önce Entertainment Weekly tarafından yayınlanan haber ile HBO'nun siber suçlular tarafından hacklendiği ve 1.5 terabyte'tan fazla verinin çalındığı ortaya çıkmıştı.
Bugün SlashFilm tarafından paylaşılan yeni bilgiler ise saldırıda ele geçirilen verilerin içeriği ve gerçek boyutu ile ilgili yeni detayları ortaya çıkardı. HBO'yu hackleyen siber suçluların henüz yayınlanmayan bazı dizi bölümlerini ele geçirdiği söyleniyor. Bu diziler arasında Game of Thrones'un da bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor, ancak ele geçirilen veriler arasında Game of Thrones'un henüz yayınlanmayan bölümlerine ait senaryoların olduğu biliniyor.
Şu ana kadar HBO'nun komedi dizileri Ballers ve Room 104'ün henüz yayınlanmamış birer bölümünü internete yükleyen hackerlar, Game of Thrones'un gelecek bölümlerine ait senaryoları da çok yakında yayınlayacağı açıkladı.
Öte yandan HBO ise çalınan verilerin içeriğini belirlemek ve siber suçluların peşine düşmek için harekete geçti. Amerikan kablolu kanalı, bu amaç doğrultusunda siber güvenlik şirketi Mandiant ve FBI ile birlikte çalışıyor.

http://www.slashfilm.com/hbo-hack-game-of-thrones-episodes-scripts/ Yorum Yaz
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-Lanaya- 2 yıl en beğenilen Finn Mertens
Finn Mertens
bir daha oku başlığı çalındı deniyor.

Dostum sen bir daha oku.
SENARYOLAR CALINDI (yani kagit üstüne yazilan, bilgisayarda da word de falan yazilan senaryolar) Senaryo ne demek biliyorsun degil mi?
TELEVIZYONDA YAYINLANACAK OLAN BÖLÜMLER CALINDI MI BILINMIYOR. (Yani cekimleri yapilan, video halinde televizyonda gösterilecek bölümler calindi mi bilinmiyor)
2si farkli sey bunlarin.
Finn Mertensbir daha oku başlığı çalındı deniyor.Dostum sen bir daha oku.SENARYOLAR CALINDI (yani kagit üstüne yazilan, bi...
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filteke 2 yıl
4 günlük olay yenimi buraya düştü haber. Sanırım saat farkı
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Glorfindel1907 2 yıl
Bu HBO'yu anlamak gerçekten güç her sene aynı şeyi yaşayıp önlem almamak nedir ya.
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cengiz7 2 yıl Glorfindel1907
Pentagon'un bile hacklenebildiği bir alemde belki milyar dolar kaynak bulunduran bir şirketin hackerların hedefi olmayacağını veya hackerların hacklemekte başarılı olamayacağını düşünmek yanlış bence. Adamların mesleği bu. İllagal yoldan para kazanmak. Sabah akşam penetration testi yapıp dururlar HBO sunucularına
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nevrans 2 yıl
Ben bu diziyi netten indirip izliyorum sansürsüz ve görüntü çok kaliteli
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bersgurs 2 yıl
1.5 TB çalınana kadar haberleri olmamış mı?
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MDV 2 yıl
calinsin son sezonunu bir sey olmaz
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Doanc4n 2 yıl
adamlar slash film e bile ref gönderiyolar :D
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filteke 2 yıl
4 günlük olay yenimi buraya düştü haber. Sanırım saat farkı
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Finn Mertens 2 yıl
başlıkta "game of thrones senaryoları çalındı" içerikte "bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor" ayrıca biraz reddit filan takip edin olay olduktan 24 saat sonra yazılmaz.
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-Lanaya- 2 yıl Finn Mertens
Yanlis birsey yokki, Sen yanlis okumussun. Senaryolar calismis ama Dizi bölümleri (yani televizyonda yanimlacak olan bölümler) calindi mi bilinmiyor diyor.
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