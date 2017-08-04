HBO hacklendi; Game of Thrones senaryoları çalındı

Game of Thrones, Westworld ve True Detective gibi başarılı diziler ile tanınan Amerikan kablolu kanalı HBO, siber suçlular yüzünden zor günler geçiriyor. Birkaç gün önce Entertainment Weekly tarafından yayınlanan haber ile HBO'nun siber suçlular tarafından hacklendiği ve 1.5 terabyte'tan fazla verinin çalındığı ortaya çıkmıştı.

Bugün SlashFilm tarafından paylaşılan yeni bilgiler ise saldırıda ele geçirilen verilerin içeriği ve gerçek boyutu ile ilgili yeni detayları ortaya çıkardı. HBO'yu hackleyen siber suçluların henüz yayınlanmayan bazı dizi bölümlerini ele geçirdiği söyleniyor. Bu diziler arasında Game of Thrones'un da bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor, ancak ele geçirilen veriler arasında Game of Thrones'un henüz yayınlanmayan bölümlerine ait senaryoların olduğu biliniyor.

Şu ana kadar HBO'nun komedi dizileri Ballers ve Room 104'ün henüz yayınlanmamış birer bölümünü internete yükleyen hackerlar, Game of Thrones'un gelecek bölümlerine ait senaryoları da çok yakında yayınlayacağı açıkladı.

Öte yandan HBO ise çalınan verilerin içeriğini belirlemek ve siber suçluların peşine düşmek için harekete geçti. Amerikan kablolu kanalı, bu amaç doğrultusunda siber güvenlik şirketi Mandiant ve FBI ile birlikte çalışıyor.

http://www.slashfilm.com/hbo-hack-game-of-thrones-episodes-scripts/