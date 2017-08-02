Netflix dizisi Mindhunter'ın yeni fragmanı yayınlandı

Orijinal içerik sayısını hızla arttıran Netflix, bu yılın ikinci yarısında da yeni diziler yayınlamaya devam edecek. Netflix'in yayınlayacağı bu yeni dizilerin başında Mindhunter geliyor. Usta yönetmen David Fincher'ın önderliğinde hazırlanan Mindhunter için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin ilk uzun fragmanı yayınlandı.

Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği ve ilk iki bölümünü yönettiği Mindhunter, seri katil kavramının yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemde geçiyor ve seri suçluları yakalayabilmek için akıllarının nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışan FBI ajanlarının hikayesini anlatıyor.

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Senaryosunu Joe Penhall (The Road, Enduring Love)'ın kaleme aldığı Mindhunter'ın başrollerinde Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Hannah Gross ve Cotter Smith yer alıyor. Şimdiden ikinci sezon onayını alan Mindhunter'ın 10 bölümden oluşan