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Netflix dizisi Mindhunter'ın yeni fragmanı yayınlandı

Netflix, usta yönetmen David Fincher'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği yeni dizisi Mindhunter'ın ilk uzun fragmanını yayınladı. Dizi bu sonbaharda izleyiciler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik sayısını hızla arttıran Netflix, bu yılın ikinci yarısında da yeni diziler yayınlamaya devam edecek. Netflix'in yayınlayacağı bu yeni dizilerin başında Mindhunter geliyor. Usta yönetmen David Fincher'ın önderliğinde hazırlanan Mindhunter için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin ilk uzun fragmanı yayınlandı.
Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği ve ilk iki bölümünü yönettiği Mindhunter, seri katil kavramının yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemde geçiyor ve seri suçluları yakalayabilmek için akıllarının nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışan FBI ajanlarının hikayesini anlatıyor.
Senaryosunu Joe Penhall (The Road, Enduring Love)'ın kaleme aldığı Mindhunter'ın başrollerinde Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Hannah Gross ve Cotter Smith yer alıyor. Şimdiden ikinci sezon onayını alan Mindhunter'ın 10 bölümden oluşan ilk sezonu 13 Ekim'de yayınlanacak.

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sierratr1 2 yıl
Hastayım şu 60-70-80 lerin kırık polisiye dizilerine.
Saygılar.
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karaköy_soğancısı 2 yıl
süper kahraman serileri hariç çok iyi iş çıkarıyolar
yoksa hepsi çöp...
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