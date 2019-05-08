HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı

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Game of Thrones ve Westworld gibi ünlü dizilerin yapımcısı olan HBO'nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Watchmen dizisi nihayet önümüzdeki sonbahar aylarında yayınlanmaya başlayacak. Merakla beklenen dizi için ilk fragman da bugün paylaşıldı. Watchmen dizisi süper kahraman hikayelerine getirdiği farklı bakış açışıyla dikkat çekiyor.Alan Moore ve Dave Gibbons'un 1986-1987 yıllarında yayınladığı Watchmen çizgi romanları, bildiğiniz gibi daha önce Zack Snyder tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Yeni Watchmen dizisi hem çizgi romanlardan hem de Snyder'ın uyarlamasından çok daha farklı bir yapıda olacak. Yapımcı Damon Lindelof, dizinin Watchmen çizgi romanlarıylasöyledi.Damon Lindelof geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada; Watchmen dizisinin, "Eski Ahit" olarak nitelendirdiği çizgi roman serisinin Yeni Ahit'i olacağını ifade etmişti. Lindelof dizide bazı karakterlerin tanıdık olabileceğini ancak çoğunlukla yeni karakterlere ve yeni olaylara odaklanılacağını söylüyor.Orijinal Watchmen çizgi romanları 1985 yılında geçiyordu. HBO'nun dizisinde ise modern zamanlar konu alınıyor. Yapımcı ekip bazı orijinal karakterlerin dizide yaşlanmış halleriyle görünebileceğini söylemişti. Örneğin fragmanda ünlü aktörgörüyoruz.Süper kahramanların birer suçlu olarak değerlendirildiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen çizgi romanları, yayınlandığı dönemde konusu ve anlatım tarzıyla büyük övgü ve takdir toplamıştı. Dönemin çizgi roman dünyası için bir devrim olarak nitelendirilen Watchmen, 1989 yılındaWatchmen dizisin oyuncu kadrosunda Regina King, Jeremy Irons, Jean Smart, Don Johnson, Yahva Abdul-Mateen II, Tom Mison, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., , Andrew Howard, Frances Fisher, Hong Chau, Jacob Ming-Trent, Dylan Schombing, Sara Vickers ve James Wolk gibi isimler yer alıyor.HBO'nun ilk süper kahraman dizisi olan Watchmen, 2019'un sonbahar aylarında başlayacak. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.