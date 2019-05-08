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HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı

2017 yılında duyurulan Watchmen dizisi uzun süren geliştirme sürecinin ardından bu yıl izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte HBO tarafından hazırlanan dizinin ilk fragmanı:
1 hf.
4,2b
3
15
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones ve Westworld gibi ünlü dizilerin yapımcısı olan HBO'nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Watchmen dizisi nihayet önümüzdeki sonbahar aylarında yayınlanmaya başlayacak. Merakla beklenen dizi için ilk fragman da bugün paylaşıldı. Watchmen dizisi süper kahraman hikayelerine getirdiği farklı bakış açışıyla dikkat çekiyor.



Alan Moore ve Dave Gibbons'un 1986-1987 yıllarında yayınladığı Watchmen çizgi romanları, bildiğiniz gibi daha önce Zack Snyder tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Yeni Watchmen dizisi hem çizgi romanlardan hem de Snyder'ın uyarlamasından çok daha farklı bir yapıda olacak. Yapımcı Damon Lindelof, dizinin Watchmen çizgi romanlarıyla aynı evrende geçeceğini ancak farklı hikayeleri anlatacağını söyledi.

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Damon Lindelof geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada; Watchmen dizisinin, "Eski Ahit" olarak nitelendirdiği çizgi roman serisinin Yeni Ahit'i olacağını ifade etmişti. Lindelof dizide bazı karakterlerin tanıdık olabileceğini ancak çoğunlukla yeni karakterlere ve yeni olaylara odaklanılacağını söylüyor.

Orijinal Watchmen çizgi romanları 1985 yılında geçiyordu. HBO'nun dizisinde ise modern zamanlar konu alınıyor. Yapımcı ekip bazı orijinal karakterlerin dizide yaşlanmış halleriyle görünebileceğini söylemişti. Örneğin fragmanda ünlü aktör Jeremy Irons'ı yaşlı Ozymandias olarak görüyoruz.

Süper kahramanların birer suçlu olarak değerlendirildiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen çizgi romanları, yayınlandığı dönemde konusu ve anlatım tarzıyla büyük övgü ve takdir toplamıştı. Dönemin çizgi roman dünyası için bir devrim olarak nitelendirilen Watchmen, 1989 yılında Hugo Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Watchmen dizisin oyuncu kadrosunda Regina King, Jeremy Irons, Jean Smart, Don Johnson, Yahva Abdul-Mateen II, Tom Mison, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., , Andrew Howard, Frances Fisher, Hong Chau, Jacob Ming-Trent, Dylan Schombing, Sara Vickers ve James Wolk gibi isimler yer alıyor.

HBO'nun ilk süper kahraman dizisi olan Watchmen, 2019'un sonbahar aylarında başlayacak. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. 

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DH Misafiri 1 hf.
darkaura aynen katılıyorum sana
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DH Misafiri 1 hf.
dr. manhattan yoksa nasıl izlenir yapacaklar merak ediyorum ama yinede netflix yapımı olmamaması bir umut, güzel dizi olabilir. show time dizileride çok kalitelidir. keşke onlar yapsa
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Gwynbleidd. 1 hf.
Filmini kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum. Umarım karakter odaklı derinlik içeren bir yapım olur
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Dr. Donanım 1 hf.
Güzel duruyor
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Mr. Jingles 1 hf.
Dr. Manhattan’ı da görürüz. Belki ilerki bölümlerde olabilir.
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Dürüstİnsan 1 hf. darkaura
Onu biliyorum zaten ama farklı bir anlatıma sahip olacak. Dizinin senaristi Lost ve The Leftovers dizilerinde çalışan Damon Lindelof.
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darkaura 1 hf. Dürüstİnsan
lost ekoluyse ondan bir hayir beklememek gerek. lost dizisi populer oldukdan sonra etkisi bilim kurgu dunyasina karabasan gibi dustu. butun bilim kurgu yapimlari en kemiklesmis star wars, star trek gibi klasikler bile lost un sig, konu butunlugu olmayan, sadece karakter derinligi olan, surekli gizem yaratip bir sonucu baglanmayan tarzina donduler.
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venomboy_85 1 hf.
Hepimiz Rorschach ız )
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Tommy Shelby 1 hf.
Bakalım nasıl olacak
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Dodge 1 hf.
Guzel izlenir bir yapim gibi duruyor.
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Dürüstİnsan 1 hf.
Bildiğimiz Süper Kahraman dizilerinden farklı olacağı söyleniyordu. İzlemeden karar vermemek gerekir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 1 hf. Dürüstİnsan
watchmen zaten bildigimiz super kahraman hikayelerinden cok cok farklidir. super kahramanin karsisinda super kotu karakterle mucadelesinden cok kendi icindeki kotulukle, daha dogrusu insanligin icindeki kotulukle, ic celiskisiyle olan mucadelesidir. ama fragman acikcasi beni pek tatmin etmedi. netflix olsa hic umudum olmazdi. felsefesi ve konusu derin olan konulari alip siglastirip popcorn hikayelere ceviriyorlar. hbo olunca belki bir umut. izleyip gormek gerek.
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