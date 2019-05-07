Yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihleri duyuruldu

17 Aralık 2021 - Avatar 2

16 Aralık 2022 - Star Wars

22 Aralık 2023 - Avatar 3

20 Aralık 2024 - Star Wars

19 Aralık 2025 - Avatar 4

18 Aralık 2026 - Star Wars

17 Aralık 2027 - Avatar 5

Marvel ve Star Wars filmleriyle son yıllarda sinema sektörüne damgasını vuran Walt Disney Stüdyoları, Fox'u bünyesine katmasıyla birlikte Avatar ve X-Men gibi serilerin de sahibi oldu. Dev şirket, Fox anlaşması sonrasında önümüzdeki yıllar için yeniden düzenlenmiş planlarını bugün resmen açıkladı.Disney'in yaptığı açıklamada en dikkat çeken noktalardan birisi üç yeni Star Wars filminin duyurulması oldu. 2022, 2024 ve 2026 yıllarında vizyona girecek olan yeni Star Wars üçlemesi bizleri bekliyor. Üçlemenin ilk filmi 17 Aralık 2022'de sinemalarda olacak. Sonraki filmler de yine Noel tatil dönemlerinde yayınlacak.James Cameron'un merakla beklenen Avatar devam filmleri ise bir kez daha ertelendi. Bildiğiniz gibi Cameron, dört yeni Avatar filmi üzerinde çalışıyordu. Bu filmlerin hepsinde birer yıllık erteleme yapıldığını görüyoruz. Yeni planlara göre Avatar 2-3-4-5 filmleri sırasıyla 2021,2023,2025 ve 2027 yıllarında vizyona girecek. Filmlerin her bir yine aralık aylarında yani Noel tatil döneminde sinemada olacak.Disney ayrıca X-Men filmleriyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Game of Thrones aktrisi Maise Williams'ın yer aldığı New Mutants filmi, 4 Nisan 2020'de vizyona girecek. Yıllar önce duyurulan ancak bir türlü hazırlık sürecini aşamayan Gambit filmi ise resmen iptal oldu. Gambit'te ünlü aktör Channing Tatum'un başrolde yer alması bekleniyordu.Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) merakla beklenen Phase 4 filmleri de önümüzdeki yıllarda sinemaseverlerle buluşacak. Açıklanan takvime göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında toplam sekiz MCU filmi bizleri bekliyor olacak.