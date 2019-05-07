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Yeni Avatar ve Star Wars filmlerinin vizyon tarihleri duyuruldu

Disney, Fox'u bünyesine katmasının ardından önümüzdeki yıllar için planlarında bazı değişiklikler yaptı. İşte yeni Avatar, Star Wars ve Marvel filmlerinin vizyon tarihleri:
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel ve Star Wars filmleriyle son yıllarda sinema sektörüne damgasını vuran Walt Disney Stüdyoları, Fox'u bünyesine katmasıyla birlikte Avatar ve X-Men gibi serilerin de sahibi oldu. Dev şirket, Fox anlaşması sonrasında önümüzdeki yıllar için yeniden düzenlenmiş planlarını bugün resmen açıkladı.

Disney'in yaptığı açıklamada en dikkat çeken noktalardan birisi üç yeni Star Wars filminin duyurulması oldu. 2022, 2024 ve 2026 yıllarında vizyona girecek olan yeni Star Wars üçlemesi bizleri bekliyor. Üçlemenin ilk filmi 17 Aralık 2022'de sinemalarda olacak. Sonraki filmler de yine Noel tatil dönemlerinde yayınlacak.



James Cameron'un merakla beklenen Avatar devam filmleri ise bir kez daha ertelendi. Bildiğiniz gibi Cameron, dört yeni Avatar filmi üzerinde çalışıyordu. Bu filmlerin hepsinde birer yıllık erteleme yapıldığını görüyoruz. Yeni planlara göre Avatar 2-3-4-5 filmleri sırasıyla 2021,2023,2025 ve 2027 yıllarında vizyona girecek. Filmlerin her bir yine aralık aylarında yani Noel tatil döneminde sinemada olacak.

Disney ayrıca X-Men filmleriyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Game of Thrones aktrisi Maise Williams'ın yer aldığı New Mutants filmi, 4 Nisan 2020'de vizyona girecek. Yıllar önce duyurulan ancak bir türlü hazırlık sürecini aşamayan Gambit filmi ise resmen iptal oldu. Gambit'te ünlü aktör Channing Tatum'un başrolde yer alması bekleniyordu.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) merakla beklenen Phase 4 filmleri de önümüzdeki yıllarda sinemaseverlerle buluşacak. Açıklanan takvime göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında toplam sekiz MCU filmi bizleri bekliyor olacak.

  • 17 Aralık 2021 - Avatar 2
  • 16 Aralık 2022 - Star Wars
  • 22 Aralık 2023 - Avatar 3
  • 20 Aralık 2024 - Star Wars
  • 19 Aralık 2025 - Avatar 4
  • 18 Aralık 2026 - Star Wars
  • 17 Aralık 2027 - Avatar 5 

https://www.theverge.com/2019/5/7/18535588/disney-fox-movie-slate-marvel-star-wars-avatar-pixar-8-years Yorum Yaz
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The Red Devil 2 hf. en beğenilen
Bu kadar bekleyişten sonra kesin avatar serisi bekleneni veremeyecek.
Yanıtla +13
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Askaparta 1 hf.
Kurtlar Vadisi'ne kızarız, hale bak. Bas parayı görsel efekte, doldur cebini yine.
1 Yanıt Yanıtla +9
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caneycaney 1 hf.
avatar daha önce ne verdi ki?
Hayır yani ne bekliyorsun ki zaten bekleneni veremeyecek demişsin.
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mpolat35 1 hf.
Bu nasıl bir kısır döngü arkadaş. Özgün bir şey çıkmayacak mı sinemada? 2000 lerde ne güzel LOTR serisi, Gladyatör, Matrix, Blade gibi filmler vardı. Süper kahraman filmlerini seviyordum ama artık işi abarttılar.
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OverClocK1ng 1 hf.
Yılın bitmesine 15 gün kala çıkacak olan filmi niye 2022 diye lanse ediyorlar ki. Bildiğin 2023 işte. Biz de 2019 da olduğumuza göre. 4 yıla yakın var...
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pop-up 1 hf.
Şimdiden yazıyorum avengers'ı geçemeyecekler
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general4242 1 hf.
Allasen avatarda ne konu bulacaklar 4 film nedir ya?
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Askaparta 1 hf. Manhunt Three
Tabi ki emek istiyor da oyunculuk gerektirmeyen, senaryoya ihtiyaç duymayan, gazı kaçmış maden suyu gibi kısa süreliğine gazımızı alan filmler oluyor. Biz de bir sonraki gazı bekliyoruz.
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DH Misafiri 1 hf.
Bizde film çıkarır gibi seçime giriyoruz
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mcebi001 1 hf.
Sinema sanatı yeşil perde sanatına döndü farkındamısınız...!!
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El Prezidente 1 hf.
star wars izlemek istersem ilk çekilen 2 seriyi izlerim zaten. ama avatarı bekliyorum bakalım onu nasıl batıracaklar...
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Askaparta 1 hf.
Kurtlar Vadisi'ne kızarız, hale bak. Bas parayı görsel efekte, doldur cebini yine.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Manhunt Three 1 hf. Askaparta
O görsel efektlerin kolay olduğunu falan mı sanıyorsunuz ? Ayrıca karakterler ve kurgu da çoğu Disney yapımlarında çok iyi.
1 Yanıt Yanıtla +2
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