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HBO'dan Westworld hayranlarını sevindirecek açıklama

HBO'nun sevilen bilim-kurgu dizisi Westworld, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu ile ekranlara geri döndü. Yeni sezonun gördüğü yoğun ilgi sonrası HBO'dan beklenen açıklama geldi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,6b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2016 yılında yayınlanan ilk sezonu ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Westworld, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu ile ekranlara geri döndü. Game of Thrones'un da kanalı olan HBO tarafından hazırlanan dizi, ikinci sezonunda da izleyicilerden büyük ilgi gördü.
İlk sezonu ile 22 dalda Emmy adaylığı kazanan ve tüm platformlardaki toplam izlenme rakamları ile Game of Thrones ile yarışan Westworld, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görünce HBO'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan kablolu kanalı, sevilen bilim-kurgu dizisine üçüncü sezon onayını verdiğini açıkladı.
Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un kaleme aldığı dizi, "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.

http://variety.com/2018/tv/news/westworld-renewed-season-3-hbo-1202794092/ Yorum Yaz
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sistemli adam 1 yıl en beğenilen
bitirin veya abartıldı diyenleri anlamak zor.
izlemek zorunlu değil.
çok dertlenmeyin yani.
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theJuDGe_41 1 yıl
Üçüncü sezonda da robotlar, içinde insan olan tema parkı kursun
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Spleace 1 yıl
Arkadaşlar dizinin ilk sezonu çıkarken açıklama yaptılar 5 sezon olucak dizi ve tüm senaryo hazır diye. Bu HBO. Adamların bi kalite düzeyi var endişelerinizi kenera bırakın bu yüzden.
Arkadaşlar dizinin ilk sezonu çıkarken açıklama yaptılar 5 sezon olucak dizi ve tüm senaryo hazır diye. Bu HBO. Adamların bi kalite düzeyi var endişelerinizi k...
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Ed Wood 1 yıl
İkinci sezon aynı kalitede devam ediyor. Enfes bir dizi gerçekten, umarım çok daha inanılmaz durumlarla karşımıza çıkarlar.
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justbejust 1 yıl
Sıkıcı dizi 2. sezonu ile zikip baymaya devam ediyor.
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Physicist_Emre 1 yıl
Jonathan nolan burayı takip ediyor zaten sizin dediklerinizi kesin göz önünde bulunduracaktır.
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Mr.ED 1 yıl
Dizi güzel. Senaristler istedikleri gibi zaman döngülerini ayarlayabilirler. Ters köşe durumlar için. Hal böyle olunca da yeni sezonlara ufuk görünebilir tabi bayağı olmamak kaydıyla.
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Eeltorm 1 yıl
Muhteşem bir dizi.
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Teddy Death 1 1 yıl
dizi başlarken ilk 3.sezonunun senaryosu yazılmıştı zaten bildiğim kadarıyla 5 sezon olarak planlanmıştı
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sistemli adam 1 yıl en beğenilen
bitirin veya abartıldı diyenleri anlamak zor.
izlemek zorunlu değil.
çok dertlenmeyin yani.
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orientem 1 yıl
Kaç sezon olduğu sıkıntı değil de şöyle netflix gibi tek seferde yayınlansa şunlar ne güzel olucak. En iyisi sezon bitmeden başlamamak da ilk sezonu izlemiş olunca habersiz kalamıyorsun yeni bölüm gelince.
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Spleace 1 yıl
Arkadaşlar dizinin ilk sezonu çıkarken açıklama yaptılar 5 sezon olucak dizi ve tüm senaryo hazır diye. Bu HBO. Adamların bi kalite düzeyi var endişelerinizi kenera bırakın bu yüzden.
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drjacob 1 yıl
3. sezon ile bitirin abartmayın lütfen
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