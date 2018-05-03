HBO'dan Westworld hayranlarını sevindirecek açıklama

2016 yılında yayınlanan ilk sezonu ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Westworld, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu ile ekranlara geri döndü. Game of Thrones'un da kanalı olan HBO tarafından hazırlanan dizi, ikinci sezonunda da izleyicilerden büyük ilgi gördü.

İlk sezonu ile 22 dalda Emmy adaylığı kazanan ve tüm platformlardaki toplam izlenme rakamları ile Game of Thrones ile yarışan Westworld, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görünce HBO'dan beklenen açıklama geldi. Amerikan kablolu kanalı, sevilen bilim-kurgu dizisine üçüncü sezon onayını verdiğini açıkladı.

Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un kaleme aldığı dizi, "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.

http://variety.com/2018/tv/news/westworld-renewed-season-3-hbo-1202794092/