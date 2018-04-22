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Westworld'ün yaratıcılarından yeni bilim-kurgu dizisi: The Peripheral

Westworld dizisinin yapımcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yapımcılığını üstlendiği yeni bilim-kurgu dizisi The Peripheral'ın haklarını Amazon satın aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Michael Crichton'ın 1973 yapımı bilim-kurgu filmi Westworld'ü son yılların en beğenilen dizilerinden birine dönüştüren Jonathan Nolan ve Lisa Joy, yeni bir bilim-kurgu projesine el atıyor. Westworld dizisinin yaratıcıları olan Nolan ve Joy, şimdi de William Gibson'ın sevilen bilim-kurgu romanı The Peripheral'ı televizyona uyarlayacak.
Nolan ve Joy'un yapımcılığını üstleneceği The Peripheral'ın senaryosunu Oscar adayı senarist Scott B. Smith (A Simple Plan) kaleme alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Cube ve Cypher filmleri ile tanınan Vincenzo Natali üstlenecek. Birçok kanalın ve dijital platformun peşinde olduğu The Peripheral dizisinin haklarını Amazon satın aldı.
Amazon diziye henüz resmi onayı vermedi ancak projeye doğrudan senaryodan onay verme taahhüdünde bulundu. Yani The Peripheral dizi bir pilot bölümü çekilmeyecek ve teslim edilen senaryolar beğenildiği taktirde dizi doğrudan ilk sezon onayı alacak.
Westworld gibi The Peripheral da futuristik teknolojilerin dünyayı değiştirdiği bir gelecekte geçiyor. Teknolojinin yavaş yavaş toplumu değiştirmeye başladığı yakın gelecekte geçen dizide; farklı bir gerçeklik ile gizli bir bağlantısı olduğunu keşfeden genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/westworld-creators-set-futuristic-drama-series-peripheral-at-amazon-1103246 Yorum Yaz
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Ron Swanson 1 yıl en beğenilen
Aynen, yapın da Westworld 8 senede bir çıksın.
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WienerWald 1 yıl gun
Bildiğim kadarıyla şuan öyle bir durum yok.
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gun 1 yıl
Amazon dizilerinin Türkiye resmi haklarını alabilen yayın organı var mı acaba ?
Digiturk, tv+, fx gibi ?
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haQQo 1 yıl BoJack Horseman
Sahibi amazon
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haQQo 1 yıl
Amazon’un alması erişebileceği kitleyi düşürür. HBO veya Netflix alsa daha iyi olurdu.
American Gods’tan hala haber yok 😒
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BoJack Horseman 1 yıl haQQo
haQQo
Amazon’un alması erişebileceği kitleyi düşürür. HBO veya Netflix alsa daha iyi olurdu.
American Gods’tan hala haber yok 😒

American Gods Starz dizisiydi diye hatırlıyorum.
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Ron Swanson 1 yıl en beğenilen
Aynen, yapın da Westworld 8 senede bir çıksın.
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