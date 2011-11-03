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HD ekran ile Beats Audio desteğini bütünleştiren HTC Rezound resmiyet kazandı

7 yıl
22,8b
1
90
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HD ekran ile Beats Audio desteğini bütünleştiren HTC Rezound resmiyet kazandı
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Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden HTC, geçmişten günümüze hakkında onlarca söylenti ortaya çıkan ve fotoğrafları internete sızdırılan Rezound'ın (bir diğer adıyla Vigor) resmi tanıtımını gerçekleştirerek teknoloji meraklılarının uzun süreli bekleyişini sona erdirmiş oldu. Şimdi HTC'nin HD ekranlı ilk akıllı telefonunun teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.

Beats Audio desteğini arkasına alan HTC Rezound, 129 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde ve 13.65 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip. Tayvan merkezli firmanın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Rezound'a 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 işlemci ile 1 GB DDR2 RAM güç veriyor ve akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor. Firma, 2012 yılının başlarına doğru akıllı telefona Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesinin geleceğinin sözünü vermekte.

4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB dahili flash belleğe yer verilen Rezound'ın kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla toplam 48 GB'a kadar arttırılabiliyor. Akıllı telefonla beraber 16 GB'lık kart hediye ediliyor.
Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS / aGPS bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda f/2.2 diyaframlı ve 28 mm geniş açılı objektif bulunuyor.  8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kameraya, Full HD video kaydı, otomatik odaklama ve loş ortamlarda çekim için çift LED flaş eşlik ediyor. Akıllı telefonun ön yüzünde konumlandırılan kamera ise 2 megapiksel çözünürlük sunuyor.

4G (Long-Term Evolution) ağı desteğini, ışık sensörünü, mesafe sensörünü ve G-sensörünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, 1620 mAh'lik bataryayla geliyor. HTC Rezound'ın, 14 Kasım tarihinden itibaren, Verizon Wireless aracılığıyla, 2 yıllık sözleşme karşılığında 299$'a satılması bekleniyor. 
HD ekran ile Beats Audio desteğini bütünleştiren HTC Rezound resmiyet kazandı
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http://news.verizonwireless.com/news/2011/11/pr2011-11-03e.html Yorum Yaz
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SyLVanasS 7 yıl en beğenilen
Çok havalı bi telefona benziyor.Ama galaxy 3 ü görmeden telefon almayı düşünmüyorum yinede.
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medjay85 7 yıl
Ya nereye kadar donanimi arttircaksiniz yeter artik biraz isin yazilim kismina yonelin su androidi daha stabil yapmaya daha az kaynak kullanmasini saglamaya yonelin siz 5 ghz islemci 4gb ram de kullansaniz bi sure sonra sisiyor sistem adamlar bunun yarim donanimiyla bu telefonlarla kiyaslaniyolar neden yazilimdan...
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DH Misafiri 7 yıl
"Firma, 2012 yılının başlarına doğru akıllı telefona Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesinin geleceğinin sözünü vermekte"
altta tuşlar varken nasıl gelecek bu güncelleme acaba? 4.0da tuşlar da ekranın bir parçası değil miydi yoksa ben mi yanlış biliyorum...
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smart1978 7 yıl
Çok kalın pili zayıf...
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xconnect 7 yıl
Her şey istediğimiz gibi olsa idi bir sonraki modeli kime satacaklardı


Aslında ben ne batarya ya ne de kalınlığa takılmış değilim;
Benim beklentim 5" üzeri 1280 *720 ekran telefon bekliyorum HTC den...
4.3" çok küçük gelmeye başladı gözüme; zira artık sosyal medya ve forum, teknoloji ve haber siteleri için bilgisayar başına geçmiyorum.
Bu da bana ekstradan 3-4 saat telefon ile direk iletişim şeklinde aksediyor. Samsung Note de çok iyi ama Ben HTC den bekliyorum.
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alpa07 7 yıl
tasarım harika ama kalınlık çok
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Doancrula 7 yıl
şimdi harbiden bu telefon gelmeyecek mi Türkiye'ye ? telefonu 4 gözle bekleyen biri olarak yorumları okuduktan sonra kalinlik olayını kafama takmaya basladim hic dikkat etmemistim ama Türkiye'ye gelmiyorsa şimdiden hiç üzülmeyelim Galaxy Note beklemeye başlamayalım o gelecek değil mi?


ayrica 1620 mah batarya gerçekten büyük sıkıntı olur mu ? özellikle benim gibi telefonun, konuşma ve mesajlamadan çok film izleme, müzik dinleme, internete bağlanma gibi özelliklerini kullanacak kişiler için ?
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aboxzux 7 yıl
Kalınlık şaka gibi...
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htcyago 7 yıl
Sadece beats audio yeter bence kusursuz olmuş
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ismailkayi91 7 yıl
Donanım olarak çok iddialı bir telefon. Bakalım pratikte de aynı başarıyı yakalayabilecek mi.
pucle.blogspot.com/...
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erdem_zeus 7 yıl
cdma, 4g yada 3g turevi değildir.
tr.wikipedia.org/...
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sihirbaz05 7 yıl
kaç aydır bu telefonu bekliyorum ve şimdi Türkiye'de kullanılamayacağını öğreniyorum çok kötü oldu bu! artık htc'den vazgeçiyorum bu saatten sonra galaxy 3 çıkarsa onu alıcam çıkmazsa nexus


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erdem_zeus 7 yıl
Dreampark
Bu telefonda gsm özelliği varmı yokmu?

Gsm özelliği yok sim kart takamazsınız yani sadece cdma üzerinden çalışır oda ülkemizde yok.
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DH Misafiri 7 yıl
HTC artık şu tasarım anlayışını değiştirse çok iyi olacak birbirinin aynı modeller gına geldi. bence sensation xl ye hd süper amoled ekran koysalar kral telefon olurdu ayrıca pantec vega lte adlı modeli bir inceleyin burdaki cihazların hepsinden daha iyi bir cihaz tasarım harika.Vega lte tasarımını ve video larını görünce bu cihazın tasarımını berbat bulmamak elde değil.Htc sanki tuğlaya telefon özelliği koymuş.Galaxy note ,vega lte ,beyaz galaxy s2 favori cihazlar birde galaxy s2 hd lte olsaydı mükemmel olurdu.
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endoplazmik bir kulum 7 yıl
Aşık oldum heralde ben
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