HD ekran ile Beats Audio desteğini bütünleştiren HTC Rezound resmiyet kazandı

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden HTC, geçmişten günümüze hakkında onlarca söylenti ortaya çıkan ve fotoğrafları internete sızdırılan Rezound'ın (bir diğer adıyla Vigor) resmi tanıtımını gerçekleştirerek teknoloji meraklılarının uzun süreli bekleyişini sona erdirmiş oldu. Şimdi HTC'nin HD ekranlı ilk akıllı telefonunun teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.







Beats Audio desteğini arkasına alan HTC Rezound, 129 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde ve 13.65 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip. Tayvan merkezli firmanın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Rezound'a 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 işlemci ile 1 GB DDR2 RAM güç veriyor ve akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor. Firma, 2012 yılının başlarına doğru akıllı telefona Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesinin geleceğinin sözünü vermekte.







4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 16 GB dahili flash belleğe yer verilen Rezound'ın kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla toplam 48 GB'a kadar arttırılabiliyor. Akıllı telefonla beraber 16 GB'lık kart hediye ediliyor.

Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS / aGPS bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonda f/2.2 diyaframlı ve 28 mm geniş açılı objektif bulunuyor. 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kameraya, Full HD video kaydı, otomatik odaklama ve loş ortamlarda çekim için çift LED flaş eşlik ediyor. Akıllı telefonun ön yüzünde konumlandırılan kamera ise 2 megapiksel çözünürlük sunuyor.







4G (Long-Term Evolution) ağı desteğini, ışık sensörünü, mesafe sensörünü ve G-sensörünü bünyesinde barındıran akıllı telefon, 1620 mAh'lik bataryayla geliyor. HTC Rezound'ın, 14 Kasım tarihinden itibaren, Verizon Wireless aracılığıyla, 2 yıllık sözleşme karşılığında 299$'a satılması bekleniyor.



http://news.verizonwireless.com/news/2011/11/pr2011-11-03e.html