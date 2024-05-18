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    Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Motorola'nın yeni katlanabilir cihazları Razr 50 ve Razr 50 Ultra'nın teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı. İşte Razr 50 serisinin beklenen özellikleri:
    Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı
    Motorola'nın yeni katlanabilir akıllı telefonları Razr 50 ve Razr 50 Ultra'nın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa fiyatlandırması ortaya çıkan Razr 50 ve serinin bir üst modeli Razr 50 Ultra'nın teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri ise yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı:

    Motorola Razr 50 5G
    Gri ve haki olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Razr 50, 6,9 inç POLED, 1080 x 2640 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Cihazın kapak ekranı ise 3,63 inç boyutuna sahip olacak. 50MP + 13MP sensörlerden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, ön tarafta da 32MP selfie kamerası ile donatılacak. Son olarak 8GB RAM + 256GB depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 7300X SoC işlemciden güç alacak cihaz, 4.200mAh bataryaya sahip olacak.
    Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı
    Serinin üst modeli Razr 50 Ultra ise 6,9″ POLED, 1080 x 2640 çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. 4 inç kapak ekranına sahip olacak cihaz arkada 50MP + 50MP, önde 32MP kameradan oluşan bir kamera kurulumuna sahip olacak. 12GB RAM + 512GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 8s Gen 3 SoC işlemciden güç alacak cihaz, ayrıca 45W şarj destekli 4.000mAh batarya ile donatılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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