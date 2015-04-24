HERE harita hizmeti Apple'a satılabilir

Nokia'nın 13 milyar dolarlık dev Lucent-Alcatel satın alma hamlesinden sonra bünyesindeki HERE harita hizmetini kesinlikle satacağına dair yorumlar gelmeye başladı. Son bilgiler Nokia'nın potansiyel müşteriler aradığı yönünde.





HERE harita hizmeti için 8 milyar dolara Navteq firmasını bünyesine katan Nokia, bununla birlikte bırakın maliyeti çıkarmayı gittikçe daha fazla zarar etmeye başladı. Bu bakımdan makul bir fiyata hizmeti elden çıkarıp mali durumu dengelemeyi amaçlıyor.





Nokia'nın istediği miktar 3.2 milyar dolar. Nokia hizmetini Apple, Amazon, Alibaba, Facebook, Baidu ve Sirius XM firmalarından birisine satmak istiyor ve konuda perde arkasında bazı çağrılar yapılmaya başlandı. Ancak buna hangi firmanın cevap verdiği şimdilik bilinmiyor.





Liste içerisinde her firmanın devasa bir harita hizmetine ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor. Ancak Apple'ın geçmişte yaşadığı harita ile ilgili problemler göz önüne alındığında HERE hizmeti altyapısını oldukça güçlendirecektir. Hatırlanacağı üzere bir dönem Apple'ın şu anda Google bünyesinde olan Waze sosyal harita hizmetini satın alacağı gündeme gelmişti.

http://www.imore.com/nokia-reportedly-shopping-its-here-maps-division-apple-others