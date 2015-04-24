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HERE harita hizmeti Apple'a satılabilir

4 yıl
2,3b
1
22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HERE harita hizmeti Apple'a satılabilir

Nokia'nın 13 milyar dolarlık dev Lucent-Alcatel satın alma hamlesinden sonra bünyesindeki HERE harita hizmetini kesinlikle satacağına dair yorumlar gelmeye başladı. Son bilgiler Nokia'nın potansiyel müşteriler aradığı yönünde.

HERE harita hizmeti için 8 milyar dolara Navteq firmasını bünyesine katan Nokia, bununla birlikte bırakın maliyeti çıkarmayı gittikçe daha fazla zarar etmeye başladı. Bu bakımdan makul bir fiyata hizmeti elden çıkarıp mali durumu dengelemeyi amaçlıyor. 

Nokia'nın istediği miktar 3.2 milyar dolar. Nokia hizmetini Apple, Amazon, Alibaba, Facebook, Baidu ve Sirius XM firmalarından birisine satmak istiyor ve konuda perde arkasında bazı çağrılar yapılmaya başlandı. Ancak buna hangi firmanın cevap verdiği şimdilik bilinmiyor. 

Liste içerisinde her firmanın devasa bir harita hizmetine ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor. Ancak Apple'ın geçmişte yaşadığı harita ile ilgili problemler göz önüne alındığında HERE hizmeti altyapısını oldukça güçlendirecektir. Hatırlanacağı üzere bir dönem Apple'ın şu anda Google bünyesinde olan Waze sosyal harita hizmetini satın alacağı gündeme gelmişti.  

http://www.imore.com/nokia-reportedly-shopping-its-here-maps-division-apple-others Yorum Yaz
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True_Sun 4 yıl en beğenilen
Haberin içeriğine bakarsak başlık bu mu olmalı...

Aynı haberi başka kaynakta okuduğumda Microsoft un alma ihtimalinin yüksekliğinden bahsediliyordu.

Sebep olarak da here in 10 yıllık kullanım lisansına sahip olduğu idi..

Bu Microsoft un en güçlü adaylardan biri olduğunu gösterir.

Sonuç olarak bu satışta alıcı olarak tek firmanın adı ile başlık açmak bence doğru değil...

5-6 tane güçlü talip varken başlıkta apple...
Haberin içeriğine bakarsak başlık bu mu olmalı...Aynı haberi başka kaynakta okuduğumda Microsoft un alma ihtimalinin yüksekliğinden bahsediliyordu.
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BekirTemel 4 yıl
Harita konusunda Applenin böyle atılımlara ihtiyacı var bence iyi bir iş olur.
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umut_baris 4 yıl
Bir zamanlar Lumia'ya özgündü. Bence hiç satılmamalıydı. Hiç açılmamalıydı diğer platformlara.

Here, MixRadio, Pureview...
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WB 4 yıl
Trafik destegi olmadikca hic biri yandex e rakip olamaz..
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knnolg 4 yıl
Peki microsoft ne yapacak...
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selimakdag34 4 yıl
Bu satın alma olayı en çok Apple ın işine yarar ve here haritalar uygulamasını sahlandirir
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Microsoft Specialist 4 yıl
ah şu HERE'ı da alsa MS...
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turyunus 4 yıl
interwap
redwolf0Ben htc Olucam 1 dk durmam hemen alırım Her Telefon alana beleş here diye peynir ekmek gibi satar
Nokia Here ücretsiz değil mi? Google Playde 1milyon inmiş. Sygic sesli navigasyon ücretli ve Google Play de 10 milyon inmiş.

HereMaps ücretsiz HereDrive+ değil
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Microsoft Specialist 4 yıl turyunus
turyunus
interwap
Orijinalden alıntı: redwolf0Ben htc Olucam 1 dk durmam hemen alırım Her Telefon alana beleş here diye peynir ekmek gibi satar
Nokia Here ücretsiz değil mi? Google Playde 1milyon inmiş. Sygic sesli navigasyon ücretli ve Google Play de 10 milyon inmiş.

HereMaps ücretsiz HereDrive+ değil

Drive+ Lumia kullanıcılarına ücretsiz.
android'de sadece HERE olarak geçiyor; Drive, Maps, City Lens ayrımı yok ve sadece Maps ve Drive içeriyor sanırım.
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redwolf0 4 yıl
Ben htc Olucam 1 dk durmam hemen alırım Her Telefon alana beleş here diye peynir ekmek gibi satar
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interwap 4 yıl redwolf0
redwolf0
Ben htc Olucam 1 dk durmam hemen alırım Her Telefon alana beleş here diye peynir ekmek gibi satar

Nokia Here ücretsiz değil mi? Google Playde 1milyon inmiş.
Sygic sesli navigasyon ücretli ve Google Play de 10 milyon inmiş.
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Angel of the Lord 4 yıl
Apple harita hizmetini alirsa "haritayı biz bulduk" derler.
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Glorfindel1907 4 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Apple harita hizmetini alirsa "haritayı biz bulduk" derler.




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mert1907 4 yıl
Elindeki her şeyi Amerikalılara kaptırıyor. Üstüne bide 2016'da piyasa ya Android ile çıkacaklar.
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True_Sun 4 yıl
Haberin içeriğine bakarsak başlık bu mu olmalı...

Aynı haberi başka kaynakta okuduğumda Microsoft un alma ihtimalinin yüksekliğinden bahsediliyordu.

Sebep olarak da here in 10 yıllık kullanım lisansına sahip olduğu idi..

Bu Microsoft un en güçlü adaylardan biri olduğunu gösterir.

Sonuç olarak bu satışta alıcı olarak tek firmanın adı ile başlık açmak bence doğru değil...

5-6 tane güçlü talip varken başlıkta apple...
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