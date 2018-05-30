HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak

Nokia akıllı telefon üreticisi HMD Global, efsanevi markayı özlenen günlerine döndürmeye kararlı. Şirket yeni piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Nokia X6 ile Çin'de satış rekorları kırarken, bugün de önemli bir açıklamaya imza attı. HMD Global tüm Nokia akıllı telefonların Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Android P güncellemesi alacağını duyurdu.

HMD Global, Nokia'yı yeniden parlatmaya kararlı

Android işletim sisteminin en büyük handikaplarından biri de, güncellemelerin genellikle telefonu üreten şirket tarafından belirlenmesi diyebiliriz. Bu da telefonunuza yeni bir güncellemenin gelip gelmeyeceğini üretici firmanın takdirine bırakmış olmak anlamına geliyor. Bu bağlamda HMD Global'in yaptığı bu açıklama akıllı telefon sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Asıl soru ise HMD Global'in uzun vadede bu istikrarını sürdürüp sürdüremeyeceği. Zira şirket dev rakiplere oranla küçük bir ürün portföyüne sahip ve yakın gelecekte bu söyleminin arkasında durup duramayacağını şimdilik kestirmek oldukça güç.

http://www.ubergizmo.com/2018/05/android-p-all-nokia-smartphones/