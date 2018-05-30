Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak

Akıllı telefonların üreticisi HMD Global, tüm Nokia telefonların Android P işletim sistemini alacağını açıkladı. Önemli gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
11 ay
2,5b
1
24
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia akıllı telefon üreticisi HMD Global, efsanevi markayı özlenen günlerine döndürmeye kararlı. Şirket yeni piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Nokia X6 ile Çin'de satış rekorları kırarken, bugün de önemli bir açıklamaya imza attı. HMD Global tüm Nokia akıllı telefonların Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Android P güncellemesi alacağını duyurdu.

HMD Global, Nokia'yı yeniden parlatmaya kararlı

Android işletim sisteminin en büyük handikaplarından biri de, güncellemelerin genellikle telefonu üreten şirket tarafından belirlenmesi diyebiliriz. Bu da telefonunuza yeni bir güncellemenin gelip gelmeyeceğini üretici firmanın takdirine bırakmış olmak anlamına geliyor. Bu bağlamda HMD Global'in yaptığı bu açıklama akıllı telefon sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.
HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak
Asıl soru ise HMD Global'in uzun vadede bu istikrarını sürdürüp sürdüremeyeceği. Zira şirket dev rakiplere oranla küçük bir ürün portföyüne sahip ve yakın gelecekte bu söyleminin arkasında durup duramayacağını şimdilik kestirmek oldukça güç.

http://www.ubergizmo.com/2018/05/android-p-all-nokia-smartphones/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 11 ay en beğenilen
Şubat 2017'de çıkan orta modellerinde bile şu an Android 8.1 var. Çoğu zaman Android One modellerinden bile daha hızlı güncelleme aldılar ki, daha geçenlerde eski modeller de Android One'a dahil edildi. Kısacası Nokia doğru yolda ilerliyor.
Şubat 2017'de çıkan orta modellerinde bile şu an Android 8.1 var. Çoğu zaman Android One modellerinden bile daha hızlı güncelleme aldılar ki, daha geçenlerde e...
Devamını Gör
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 11 ay
Güncelleme konusunda çok iyiler helal olsun :)
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curb 11 ay
1 Gb ramli telefonuna bile oreo güncellemesi verdiler. Bu saatten sonra donanım eskidi bahanesi uyduramaz firmalar.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hamza5806 3 ay
Nokia hocam 6100a nasil yukleyebilirim son guncellemeyi telefonda kizil otesi var bir tek usb falan da yok?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetbilen 8 ay
ben nokia 6 ma ücret iadesi alacağım.. cihaz değişti yine aynı çünkü..
kullanırken takılıyor, donuyor, bazen ısınıyor, klavyede hızlı yazı yazarken sapıtıyor, letgoya giremiyor, facede whatsappta bildirimler istikrarsız oluyor, bazen açamıyor geç açıyor bildirimleri..
fotoğraf çekim başarılı değil , ben tatmin olmadım yada..
ses konusu, videoda bazı videolar arka olan parazitli. video çekim izleme sesler parazitli uğultulu, video görüntü akıcı değil,
ön kamera yavaş ve flash yok.
arka kamera bazen geç tepki veriyor, geç başlıyor, bazen odaklamıyor net ayrıntılı çekim yapmak çok zor, bazen de tam resim çekeceğim , ekrandaki basma tuşu aktifsizleşiyor bu çok can sıkıcı.
hele ki fotoğraf modundan video moduna geçmek için ikon yok,
ayrıca video çekerken duraklatma yok, yani duraklatıp devam etme seçeneği yok..
geneluygulamalar stabil çalışmıyor, letgodan sürekli yeni kayıt istiyor, aç kapa yapınca , yada tuş kombinasyonundan reset yapınca düzeliyor bir süre idare ediyor...
şarja takınca anlık tepki vermiyor, şarjı takıyorum diğer odaya geçiyorum anca ses veriyor şarja taktın sesi...şarj sesi de zaten vasat bir ses.
hızlı kullanıcılara göre değil.
artıları :
kasa sağlam, ekran sağlam.kamera lensi temiz kalıyor parmak izi tutmuyor.
şarjı gün rahat götürüyor.
sinema izlerken ses dolby atmos olması iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetbilen 8 ay
güncelleme bazen o kadar iyi bişi değil arkadaşlar, hele ki , garantisi yeni bitmiş bir cihazınız varsa, güncelleme almanızı tavsiye etmem...telefonunuz düzgün çalışıyorsa güncelleme almayın, yada fabrika ayarlarına formatlayın.
bakınız: planlı eskitme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xsw 9 ay
Bu güncellemeyi cebinden mi veriyor hepsi sonuçta şirketlere bir maliyeti var tamam yazılımı dağıtıcı Google'dan satın aldıklarına göre.
SAMSUNG gibi dev firma bunu düşünemiyor mu ilginç atla deve mi yazılım güncelleme paketi yayımlamak anlamadım gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 9 ay
Nokia'ya geçsem mi acaba? sıktı bu zamzungun güncelleme vermemesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 9 ay
Bu Snapdragon 212 ve 1GB RAM'li 2017 çıkışlı Nokia 2'nin bile 9.0 alması demek.
Bir diğer tarafta da Note5'e Oreo vermeyen, %99 S7'ye 9.0 vermeyecek Samsung var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetbilen 9 ay
aldım pişmanım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karmixs 9 ay mehmetbilen
Neden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
g_boz 10 ay
Lumia içinde vermişti bu sözü. Mesela 925 w10 alacaktı avcumuzu yaladık. Bu konuda sabıkalılar. İtimat etmiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anti Fanboy 10 ay g_boz
O sözü veren mikisofttu. HMD Global ile karıştırılmasın.
Ah Nokia ah, Android'e geçme olayını en başında yapsaydın şimdi adın Apple ve Samsung ile anılırdı
. Neyse,güç olmasın da geç olsun.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 11 ay
Nokia da son zamanlarda yükselişe geçti fakat Xiaomi kadar değil, yine de güncelleme iyi bir hamle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troe 11 ay
Nokia doğru yolda ilerliyor ve bu hamlesi ile sonraki telefonumun Nokia olmasını sağlayabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2500 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hmd global, nokia x6 ve
4 etiket daha android p Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Google'dan komşuluk uygulaması Neighbourly 11 ay Telegram CEO'su açıkladı: Apple uygulama güncellemelerimizi engelliyor 11 ay Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili 11 ay Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi 11 ay Microsoft, Google'ı geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu 11 ay Jaguar Land Rover, sürücüsüz araçlara off-road yeteneği kazandıracak 11 ay Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek 11 ay Elektrikli araç sayısı dünya genelinde 3 milyonu aştı 11 ay Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu 11 ay Uber sürücüsüz araç teknolojisi için Waymo ile görüşüyor 11 ay ABD'li sanatçı, Google Asistan'a silahla atış yapmayı öğretti(video) 11 ay Facebook'tan yeşil enerjiye geçme yolunda dev adım 11 ay Audi'nin elektrikli SUV modeli E-Tron'da sanal yan aynalar bulunacak 11 ay Xiaomi Mi Band 3 tanıtıldı! Ekranı büyüdü, tasarımı yenilendi 11 ay Xiaomi Mi 8 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı 11 ay LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı 11 ay Organik güneş pillerinde verimlilik rekoru kırıldı 11 ay Bilim insanları hızlı şarj için yeni bir yöntem keşfetti 11 ay GÖRÜNTÜLENEN HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak Sonraki Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi 11 ay Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi 11 ay Tesla Model S, özel yapım olarak station wagon'a dönüştürüldü 11 ay Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor 11 ay Virgin Galactic'in süpersonik uzay aracı ikinci test uçuşunu tamamladı 11 ay OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi renkli bir fotoğraf çıktısıyla aşıldı [video] 11 ay Karşınızda Xiaomi Mi 8 basın görselleri 11 ay Galaxy A6 ve A6+ satışa çıktı, fiyatları üzdü 11 ay Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı 11 ay Google Haritalar'a yorumlarda arama özelliği geldi 11 ay Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor 11 ay 8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme 11 ay Mercedes, BMW'yi geçerek en değerli ikinci otomotiv markası oldu 11 ay Rusya, Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'den kaldırmasını istiyor 11 ay Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1 11 ay Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi 11 ay Facebook'tan itiraf: Sahte haberlere geç müdahale ettik 11 ay Ford, trafikte arkadan yaklaşan motosikleti algılayan bir sistemin patentini aldı 11 ay Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı 11 ay Gearbest resmen Türkiye pazarına giriş yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim