HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak

Teknoloji Editörü
Nokia akıllı telefon üreticisi HMD Global, efsanevi markayı özlenen günlerine döndürmeye kararlı. Şirket yeni piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Nokia X6 ile Çin'de satış rekorları kırarken, bugün de önemli bir açıklamaya imza attı. HMD Global tüm Nokia akıllı telefonların Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Android P güncellemesi alacağını duyurdu.
HMD Global, Nokia'yı yeniden parlatmaya kararlı
Android işletim sisteminin en büyük handikaplarından biri de, güncellemelerin genellikle telefonu üreten şirket tarafından belirlenmesi diyebiliriz. Bu da telefonunuza yeni bir güncellemenin gelip gelmeyeceğini üretici firmanın takdirine bırakmış olmak anlamına geliyor. Bu bağlamda HMD Global'in yaptığı bu açıklama akıllı telefon sektöründe önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.
Asıl soru ise HMD Global'in uzun vadede bu istikrarını sürdürüp sürdüremeyeceği. Zira şirket dev rakiplere oranla küçük bir ürün portföyüne sahip ve yakın gelecekte bu söyleminin arkasında durup duramayacağını şimdilik kestirmek oldukça güç.
http://www.ubergizmo.com/2018/05/android-p-all-nokia-smartphones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kullanırken takılıyor, donuyor, bazen ısınıyor, klavyede hızlı yazı yazarken sapıtıyor, letgoya giremiyor, facede whatsappta bildirimler istikrarsız oluyor, bazen açamıyor geç açıyor bildirimleri..
fotoğraf çekim başarılı değil , ben tatmin olmadım yada..
ses konusu, videoda bazı videolar arka olan parazitli. video çekim izleme sesler parazitli uğultulu, video görüntü akıcı değil,
ön kamera yavaş ve flash yok.
arka kamera bazen geç tepki veriyor, geç başlıyor, bazen odaklamıyor net ayrıntılı çekim yapmak çok zor, bazen de tam resim çekeceğim , ekrandaki basma tuşu aktifsizleşiyor bu çok can sıkıcı.
hele ki fotoğraf modundan video moduna geçmek için ikon yok,
ayrıca video çekerken duraklatma yok, yani duraklatıp devam etme seçeneği yok..
geneluygulamalar stabil çalışmıyor, letgodan sürekli yeni kayıt istiyor, aç kapa yapınca , yada tuş kombinasyonundan reset yapınca düzeliyor bir süre idare ediyor...
şarja takınca anlık tepki vermiyor, şarjı takıyorum diğer odaya geçiyorum anca ses veriyor şarja taktın sesi...şarj sesi de zaten vasat bir ses.
hızlı kullanıcılara göre değil.
artıları :
kasa sağlam, ekran sağlam.kamera lensi temiz kalıyor parmak izi tutmuyor.
şarjı gün rahat götürüyor.
sinema izlerken ses dolby atmos olması iyi...
bakınız: planlı eskitme.
SAMSUNG gibi dev firma bunu düşünemiyor mu ilginç atla deve mi yazılım güncelleme paketi yayımlamak anlamadım gitti.
Bir diğer tarafta da Note5'e Oreo vermeyen, %99 S7'ye 9.0 vermeyecek Samsung var.
Ah Nokia ah, Android'e geçme olayını en başında yapsaydın şimdi adın Apple ve Samsung ile anılırdı . Neyse,güç olmasın da geç olsun.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2500 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
hmd global, nokia x6 ve