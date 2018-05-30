OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi renkli bir fotoğraf çıktısıyla aşıldı [video]

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, hayal kırıklığına uğratan bir haberle gündemde. Bildiğiniz gibi şirket geçtiğimiz günlerde amiral gemisi katili olarak lanse edilen yeni akıllı telefonu OnePlus 6'yı piyasaya sürmüştü. Ortaya çıkan bir video OnePlus 6'nın yüz tanıma sisteminin sadece bir fotoğraf çıktısıyla aşılabildiğini gösteriyor.

OnePlus'tan henüz bir açıklama yok

Twitter kullanıcısı @rikvduijn tarafından yapılan bu güvenlik testi, OnePlus 6'nın yüz tanıma özelliğini manipüle etmek için gerekli olan şeyin sadece renkli bir fotoğraf çıktısı olduğunu gözler önüne seriyor. Videoda kullanıcının, cihazın sahibinin fotoğrafını maske olarak kullanarak OnePlus 6'nın yüz tanıma özelliğini kandırabildiği açıkça görülüyor.

Testi yapan kullanıcılar yüz tanıma sisteminin renksiz fotoğraflarla da aşılabildiğini belirtiyorlar. OnePlus, bu alanda uzun ve tartışmalı bir geçmişi olan Çin merkezli SenseTime'ın yüz tanıma teknolojisini kullanıyor ve bu şirket Çin devlet kurumlarının yüz tanıma sistemlerini de inşa ediyor. Skandal olarak değerlendirilebilecek bu güvenlik açığı Samsung Galaxy S8'de de görülmüş ve şirket yazılım güncellemeleri ile bu durumu çok daha zorlaştırmıştı.

https://twitter.com/rikvduijn/status/1001472715566538752