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OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi renkli bir fotoğraf çıktısıyla aşıldı [video]

OnePlus'ın amiral gemisi katili olarak lanse edilen yeni akıllı telefonu OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi, renkli bir fotoğraf çıktısı kullanılarak aşıldı. Önemli gelişmenin videosu haberimizde.
11 ay
2,7b
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, hayal kırıklığına uğratan bir haberle gündemde. Bildiğiniz gibi şirket geçtiğimiz günlerde amiral gemisi katili olarak lanse edilen yeni akıllı telefonu OnePlus 6'yı piyasaya sürmüştü. Ortaya çıkan bir video OnePlus 6'nın yüz tanıma sisteminin sadece bir fotoğraf çıktısıyla aşılabildiğini gösteriyor.

OnePlus'tan henüz bir açıklama yok

Twitter kullanıcısı @rikvduijn tarafından yapılan bu güvenlik testi, OnePlus 6'nın yüz tanıma özelliğini manipüle etmek için gerekli olan şeyin sadece renkli bir fotoğraf çıktısı olduğunu gözler önüne seriyor. Videoda kullanıcının, cihazın sahibinin fotoğrafını maske olarak kullanarak OnePlus 6'nın yüz tanıma özelliğini kandırabildiği açıkça görülüyor.
Testi yapan kullanıcılar yüz tanıma sisteminin renksiz fotoğraflarla da aşılabildiğini belirtiyorlar. OnePlus, bu alanda uzun ve tartışmalı bir geçmişi olan Çin merkezli SenseTime'ın yüz tanıma teknolojisini kullanıyor ve bu şirket Çin devlet kurumlarının yüz tanıma sistemlerini de inşa ediyor. Skandal olarak değerlendirilebilecek bu güvenlik açığı Samsung Galaxy S8'de de görülmüş ve şirket yazılım güncellemeleri ile bu durumu çok daha zorlaştırmıştı.

https://twitter.com/rikvduijn/status/1001472715566538752 Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 11 ay en beğenilen
Hangi telefon olursa olsun derin uykuda veya bayıltılmış birinin telefonunu yüzüne tutup kolaylıkla açabilirsin demek ki.
Gözlerini de açık tutmak için bantlarsın.
Iphone kullanıcısı baygın mı ayık mı bilip ayırt eden bir özellik kullanıyor mu? Hayır.
Hangi telefon olursa olsun derin uykuda veya bayıltılmış birinin telefonunu yüzüne tutup kolaylıkla açabilirsin demek ki.Gözlerini de açık tutmak için ban...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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HSeldon 11 ay
Android'deki yüz tanımayı kullanmıyor yalnız bu . Çinli başka bir şirketin geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıyor. O teknoloji yüzleri birbirinden ayırmaya odaklandığından ,yanıltmalara karşı yeterli korumaya sahip değil demek ki .
2D fotoğraf üzerinden çalışan bütün teknolojilerin bu şekilde yanıltılabileceği bilinmeyen birşey değildi aslında , o açıdnan Apple'ın teknolojisi en güveniliri. Xiaomi'nin yeni telefonunda da 3d tarama için sensörler var ama ne kadar iyi olduğunu göreceğiz.
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Cilduz 11 ay
desenle açılan telefonlarıda çok rahat açabiliyorum parmak izi kaldığı için ekranda fazla pislik yoksa ilk denemede açıyorum aklınızda olsun. önlem olarak telefonu kullandıktan sonra ekranı silin veya parmağınızı biraz gezdirerek karıştırma yapın.
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ersoyb 11 ay
Sanırım olay güvenlikten çok, telefonu hızlı açmak. OnePlus 5T süper hızlı ve her koşulda açıyor. Yani telefon istemediğim durumlarda da yüzümü gördüğü zaman zırt diye açılıyor. O nedenle iptal ettim. Parmak izi ile açmak fazlası ile yeterli..
Herkesin kullanım olayı farklı ama buna "skandal" demek biraz absürt olmuş. Bir de hayatta çok değişik senaryolar olabilir..
Bir de çok güvenli olması ne kadar iyi? Arkadaşın babası öldü, telefon iPhone, galiba 6s Plus. Parmak izini birlikte yapmıştık rahmetli ile. Cenaze de aklıma geldi parmağına tutup açmak ama diyemedim (açılır mı onu da bilmiyorum). Sonra oğlu aradı, siz çok yakındınız, şifreyi biliyor musunuz diye.. Neyse mucize eseri birader şifreyi hatırladı da telefon açıldı. Sonuçta gizli ajanmıyım.. Bana bir şey olursa fotoğrafımı gösterip açsınlar da telefon çöpe gitmesin 😉 diyenler olabilir..
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1nvdr 11 ay
Bu telefonlarınızda ne saklıyorsunuz böyle ya aldı başını bir kilit meselesi gidiyor. Kolaylık olarak düşünüyorum ben bu yüz tanıma olayını bakar bakmaz ekrana açılıyor telefonun eyvallah. İlla diyorsan benim telefonum kasa gibi olacak, o zaman koyarsın maksimum haneli şifre neyse artık sittin sene açamaz kimse.
Oneplus'ın olayı çok hızlı çalışması.Ben daha gözümü ekrana odaklayana kadar telefon açılıyor. Kolaylık yani yoksa süper güvenlik falan değil mesele.
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mkyb 11 ay
Yüz tanıma ile ekran kilidi açma zaten taa Android 4.0 zamanlarından beri var. Yıl olarak 2011 diyeyim. 6 senedir var olan bir özelliği yeni çıkmış gibi tanıtıyorlar Apple sayesinde. Bu özellik telefona fotoğraf tutunca bile açıldığı için üreticiler güvenli değil diye romlarından çıkardı sonradan.
Galaxy S2 ile yüz tanıma özelliği : youtube.com/...
Galaxy S4 ile yüz tanıma özelliği : youtube.com/...
Baktılar Apple çıkardı hemen taklit edelim dediler ama yüz tarama taklit edecek teknolojileri henüz olmadığı için zaten Android'in kendinde var olan yüz tanımayı geri getirdiler.
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MonitörKertenkelesi 11 ay
IphoneX asla hacklenmiyor filan falan diye bi mavra dönüyor ama şu da bir gerçek ki artık telefonları belki kardeşiniz ve kızarkadaşınız, dostunuz, yabancınız, rakibiniz açıp özel bilgilerinize ulaşamayabilir ama zaten hackleyen çoktan hacklemiş bütün sırlarınızı.
Facebook, whatsup, google, iphone, windows, android ve bir çok uygulama ve işletim sisteminin giremediği telefon bilmediği bir sır yok ki hakkımızda. Senin suratını tanısak ne olur tanımasak ne olur diyorlardır. Sülalemizi bile biliyorlar.
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eP_362 11 ay
5/5T de bile böyle değil. Yazılım aceleye gelmiş demekki
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GetSomeRest 11 ay
fazla mürekkep gitmesin diye siyah tonlu çıktıda da işe yarıyor bence olumlu
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MonitörKertenkelesi 11 ay en beğenilen
Hangi telefon olursa olsun derin uykuda veya bayıltılmış birinin telefonunu yüzüne tutup kolaylıkla açabilirsin demek ki.
Gözlerini de açık tutmak için bantlarsın.
Iphone kullanıcısı baygın mı ayık mı bilip ayırt eden bir özellik kullanıyor mu? Hayır.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Ohan 11 ay MonitörKertenkelesi
iPhone X'teki teknolojide cihaz ekrana bakıp bakmadığınızı anlıyor. Gözleriniz kapalıyken cihaz açmıyor kilidi. Baygın birinin gözlerini elle açık tutmayı deneseniz bile bu sefer yüz hattı kapanacağı için cihaz yine açılmayacak. Teknolojiyi anlatan videoları izlemekte fayda var sanırım :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Cilduz 11 ay MonitörKertenkelesi
kolayı var yüzünü tanıtırken uymayan bişey yaparsın mesela dilini çıkarırsın tanıtırkende her seferinde dilini çıkarırsın. parmak izi bayıldığında çalışmıyormu
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smart1978 11 ay
Iphone X in 30 bin kizilotesi lazer noktalamasini daha da gelistirip kullansalardi ...
Keramet adanmis donanimsal parcalar noksanligi ...
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oneplus, manipüle ve
4 etiket daha yüz tanıma sistemi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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