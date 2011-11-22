HP 2011 mali yılı 4. çeyrek raporlarını açıkladı

Dünyanın en büyük PC üreticisi HP, webOS başarısızlığı, CEO değişimi, PC bölümünün satış dedikoduları gibi olaylarla çalkantılı bir yılı geride bıraktı. 2011 mali yılını tamamlayan HP 4. çeyrek raporlarını basınla paylaştı.





Mali yılın tamamında HP 127.2 milyar dolar gelir elde ederken işletim karı 9.7 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yıla göre gelirlerde yüzde 1 artış tespit edildi. Hisse başına elde edilen gelir ise 3.32$ oldu.





2011 mali yılı 4. çeyrekte ise net gelir 32.1 milyar dolar olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3 düşüş yaşandı. Hisse başı elde edilen gelir de 1.17$ olarak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 azaldı.





ABD pazarında 4. çeyrekte HP 14.5 milyar dolar gelir elde etti. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika gelirleri 11.7 milyar dolar oldu. Asya/Pasifik bölgesi ise 6 milyar dolar gelir üretti. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ise 4. çeyreği 3.8 milyar dolar gelirle kapattı.





Yaşanan olumsuzluklara rağmen HP 2011 mali yılını kayıpsız atlattı. Autonomy adlı yazılım firması 10 milyar dolar karşılığında yine aynı dönemde satın alındı.





Yeni CEO Meg Whitman PC bölümünün ayrılmayacağını belirtse de hem webOS hem de PC bölümü için 2012 yılı yeni kararların alındığı bir yıl olabilir. Bu bakımdan gelir tablolarında da büyük ölçüde bir değişim yaşanabilir. Bunun yanında 2012 yılında HP ar-ge çalışmalarına daha büyük bir bütçe ayırma kararı aldı.