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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP 2011 mali yılı 4. çeyrek raporlarını açıkladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük PC üreticisi HP, webOS başarısızlığı, CEO değişimi, PC bölümünün satış dedikoduları gibi olaylarla çalkantılı bir yılı geride bıraktı. 2011 mali yılını tamamlayan HP 4. çeyrek raporlarını basınla paylaştı.

Mali yılın tamamında HP 127.2 milyar dolar gelir elde ederken işletim karı 9.7 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yıla göre gelirlerde yüzde 1 artış tespit edildi. Hisse başına elde edilen gelir ise 3.32$ oldu.

2011 mali yılı 4. çeyrekte ise net gelir 32.1 milyar dolar olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3 düşüş yaşandı. Hisse başı elde edilen gelir de 1.17$ olarak geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 azaldı.

ABD pazarında 4. çeyrekte HP 14.5 milyar dolar gelir elde etti. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika gelirleri 11.7 milyar dolar oldu. Asya/Pasifik bölgesi ise 6 milyar dolar gelir üretti. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ise 4. çeyreği 3.8 milyar dolar gelirle kapattı.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen HP 2011 mali yılını kayıpsız atlattı. Autonomy adlı yazılım firması 10 milyar dolar karşılığında yine aynı dönemde satın alındı. 

Yeni CEO Meg Whitman PC bölümünün ayrılmayacağını belirtse de hem webOS hem de PC bölümü için 2012 yılı yeni kararların alındığı bir yıl olabilir. Bu bakımdan gelir tablolarında da büyük ölçüde bir değişim yaşanabilir. Bunun yanında 2012 yılında HP ar-ge çalışmalarına daha büyük bir bütçe ayırma kararı aldı.

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erci501 7 yıl en beğenilen
haymatloshan
İyi güzel kâr ediyor,borç çıkartmıyor.Anlamadığım konu bu kadar gelirin sadece %7-%8i nasıl kâr olur,teknolojiden kâr etmemek gibi bir durumları olmasa gerek.Kâr oranlarından şüpheliyim açıkcası.

yatırım harcaması çok fazla olduğu için karları az gözüküyor
haymatloshanİyi güzel kâr ediyor,borç çıkartmıyor.Anlamadığım konu bu kadar gelirin sadece %7-%8i nasıl kâr olur,teknolojiden kâr etmemek gibi ...
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alphekka 7 yıl
ana haber hala duruyor!
haberi yazan arkadaş bi kontrol etsin.2011 4.çeyrek mali raporlar şubat 2012'de, 2011 mali raporlarda nisan 2012'de açıklanır ve 2011 mali raporu 2011 bitmeden kasım ayında mümkün değil açıklanamaz.aynı şekilde 2011 4.çeyrek raporuda açıklanamaz. haberin her paragrafında basıla basıla yazılan dönem ve tarihlerde ki yanlışlıkları düzeltiniz.1000 kere okunmuş ama hala farkedilmemiş.
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bilalMW 7 yıl
Tableti çok güzeldi keşke android olsalardı.
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alphekka 7 yıl
:D 2011 yılını ne zaman bitirdik, ben mi kaçırdım? bu açıklanan mali raporların hepsi 2011 4.çeyrek değil 3.çeyrek olmalı.
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35turka 7 yıl
Hp 2011 başında bi sallandı ama sonra toparladı. Diğer yıla göre düşüş olsada yinede iyi kar elde etmişler 2011 başından şuana kadar.
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Batuist 7 yıl
HPnin en çok tablet PC pazarından çıkmayacak olması ve windows ile tablet pazarına girecek olması sevindirici bir gelişme.. çünkü pazarda varlığını en güçlü şekilde hissettiren firmalardan biri rekabette tüketicilere olumlu faydası olacaktır. Bugün çok çok kaliteli dizüstü bilgisayarlarından sarf malzemelerine kadar pazarda kendini gösteriyor ve diğer firmalarla rekabet içinde olması fiyatlar üzerinde olumlu etki yaratıyor ve tabi tüketicilere farklı alternatifler sunuyor.. Zaten cirosu ne kadar büyük bir firma olduğunu gösteriyor. afrikadaki satış rakamı çok ilgimi çekti özellikle..
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erci501 7 yıl en beğenilen
haymatloshan
İyi güzel kâr ediyor,borç çıkartmıyor.Anlamadığım konu bu kadar gelirin sadece %7-%8i nasıl kâr olur,teknolojiden kâr etmemek gibi bir durumları olmasa gerek.Kâr oranlarından şüpheliyim açıkcası.

yatırım harcaması çok fazla olduğu için karları az gözüküyor
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haymatloshan 7 yıl
İyi güzel kâr ediyor,borç çıkartmıyor.Anlamadığım konu bu kadar gelirin sadece %7-%8'i nasıl kâr olur,teknolojiden kâr etmemek gibi bir durumları olmasa gerek.Kâr oranlarından şüpheliyim açıkcası.
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