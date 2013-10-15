HP CEO: Bazı konularda geç kaldık / Wintel, yerini ARM'a bırakıyor

Hali hazırda dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan ancak uzun vadede sadece kurumsal çözümlere odaklanması beklenen HP'nin icra kurulu başkanı Meg Whitman Barron's'a verdiği röportajda hem samimi hem de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Günümüzün popüler teknolojilerine dikkat çeken Meg Whitman, HP olarak başta mobil akıllı cihazlar olmak üzere yeni teknolojileri tüketiciyle buluşturma konusunda biraz kaldıklarını kabul etti. Ancak geleceği yönelik olarak ise bu durumu değiştirebilme güçlerinin olduğunu söyleyen Whitman, 2014 yılında direkt olarak gelirleri etkileyecek kritik alanlarda hızlı bir gelişim kaydedeceklerini dile getirdi. Whitman, ARM tabanlı cihazların gelişimine vurgu yaptığı açıklamasında Wintel yani Intel işlemcilerinden gücünü alan Windows'lu cihazların hızla yerlerini ARM tabanlı mobil cihazlara bıraktığını söylerken; Intel-Microsoft birliğini bozan bu değişimin son derece gerçek ve devamlılığı olduğunu ifade etti.
HP'nin etkin olduğu alanlardan biri olan IT sektörüne de değinen HP CEO'su, Intel ve Microsoft'un bu alana göz kırpan hamlelerini "Yıllardır iş ortağı olduğumuz Intel ve Microsoft, açık şekilde rakibimiz konumuna geliyor. Ancak sahip olduklarımızın, rakiplerimizin sahip olduklarından çok daha güçlü ve iyi olduğunu düşünüyorum. " cümlesiyle değerlendirdi.
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2013/10/09/hp-weve-been-a-little-late-to-the-game-admits-whitman-msft-intc-outright-competitors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç sorma bitti sayılır. Yakında s6 çıkar 2999 dan alırız. 3000 olmadı diye seviniriz
Akilli telefonlari baz alarak soyluyorum; herhangi bir telefon ile ayni fiyata, ondan cok daha iyi performans sunan bir pc almak mumkun.
Kesinlikle haklısın. Tamda aynı şeyleri yazacaktım [Kunye=]
hıh demiş merkelin burnundan düşmüş vallahi
Noldu sizin Webos diye sormazlar mı? Intel iyi konumda Baytrail ile mesela, Intel cihazlarımız ile ciddi atak yapacağız denmez mi, Windows Phone düşünüyorz çalışmalarımız devam ediyor faln diyeceğine biz babayı aldık zmanında şimdi görüyoruz günümüzü niye diyor.
Tam ARM / Microserver olayından bahsetseydi ya diyecektim yazıyı okudum orda bahsetmiş zaten(HP Moonshot Calxeda'nın Energycore kartları ile yapılan birbirinden bağımsız mini serverlar. Hepsi bi arada bi kutu içinde 48 mini Arm server vs. şeklinde).
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