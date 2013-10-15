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HP CEO: Bazı konularda geç kaldık / Wintel, yerini ARM'a bırakıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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HP CEO: Bazı konularda geç kaldık / Wintel, yerini ARM'a bırakıyor

Hali hazırda dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan ancak uzun vadede sadece kurumsal çözümlere odaklanması beklenen HP'nin icra kurulu başkanı Meg Whitman Barron's'a verdiği röportajda hem samimi hem de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Günümüzün popüler teknolojilerine dikkat çeken Meg Whitman, HP olarak başta mobil akıllı cihazlar olmak üzere yeni teknolojileri tüketiciyle buluşturma konusunda biraz kaldıklarını kabul etti. Ancak geleceği yönelik olarak ise bu durumu değiştirebilme güçlerinin olduğunu söyleyen Whitman, 2014 yılında direkt olarak gelirleri etkileyecek kritik alanlarda hızlı bir gelişim kaydedeceklerini dile getirdi. Whitman, ARM tabanlı cihazların gelişimine vurgu yaptığı açıklamasında Wintel yani Intel işlemcilerinden gücünü alan Windows'lu cihazların hızla yerlerini ARM tabanlı mobil cihazlara bıraktığını söylerken; Intel-Microsoft birliğini bozan bu değişimin son derece gerçek ve devamlılığı olduğunu ifade etti.

HP'nin etkin olduğu alanlardan biri olan IT sektörüne de değinen HP CEO'su, Intel ve Microsoft'un bu alana göz kırpan hamlelerini "Yıllardır iş ortağı olduğumuz Intel ve Microsoft, açık şekilde rakibimiz konumuna geliyor. Ancak sahip olduklarımızın, rakiplerimizin sahip olduklarından çok daha güçlü ve iyi olduğunu düşünüyorum. " cümlesiyle değerlendirdi.


http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2013/10/09/hp-weve-been-a-little-late-to-the-game-admits-whitman-msft-intc-outright-competitors/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
Angela Merkel sandım yala.
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myhotyro 5 yıl
HP neyi zamanında ve düzgün yaptıki.
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saitcam 5 yıl
Ablamız mükemmel bir konuya değinmiş, ben de son 3 yıldır tam böyle düşünüyordum
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Master_Evil 5 yıl
merkele çok benziyor
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darkaura 5 yıl
20 senedir ilk defa wintel tekeline rakip bir seyler cikiyor. rekabet guzeldir. insallah isletim sistemine 100$, islemciye 200$ verme devirleri sona erecek.
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oktayakgoz 5 yıl darkaura
darkaura
20 senedir ilk defa wintel tekeline rakip bir seyler cikiyor. rekabet guzeldir. insallah isletim sistemine 100$, islemciye 200$ verme devirleri sona erecek.

Hiç sorma bitti sayılır. Yakında s6 çıkar 2999 dan alırız. 3000 olmadı diye seviniriz
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Utku 5 yıl darkaura
darkaura
20 senedir ilk defa wintel tekeline rakip bir seyler cikiyor. rekabet guzeldir. insallah isletim sistemine 100$, islemciye 200$ verme devirleri sona erecek.

Akilli telefonlari baz alarak soyluyorum; herhangi bir telefon ile ayni fiyata, ondan cok daha iyi performans sunan bir pc almak mumkun.
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ApsinteX 5 yıl
joven
aslında mobil platforma geçiş taşınabilrilik ve kullanım kolaylığı sağlasadagüç ve performans yönüyle geriye gidiştir

Kesinlikle haklısın. Tamda aynı şeyleri yazacaktım
[Kunye=]
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bkadem 5 yıl
Başarısızlığını kendi firmasında aramayıp ince mesajlarla başka firmalara atıyor.
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SystemApps 5 yıl
Hp liderliği lenavoya kaptırınca mındar demeye başlamış zuhahahahhahahahaha
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JrMaster 5 yıl
Miyamoto Musashi
Angela Merkel sandım yala.

hıh demiş merkelin burnundan düşmüş vallahi
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WarSaw 5 yıl
milletin kanını emdiğiniz yeter birazda ARM emsin
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Rubisco 5 yıl
Eline ilk defa Android / Winmobile almış ve aaa neler varmış bunda diyen biri gibi konuşacağına yeni cihazlarımız yolda yeni işler yapacağız vs. gibisinden konuşsa ya.
Noldu sizin Webos diye sormazlar mı? Intel iyi konumda Baytrail ile mesela, Intel cihazlarımız ile ciddi atak yapacağız denmez mi, Windows Phone düşünüyorz çalışmalarımız devam ediyor faln diyeceğine biz babayı aldık zmanında şimdi görüyoruz günümüzü niye diyor.
Tam ARM / Microserver olayından bahsetseydi ya diyecektim yazıyı okudum orda bahsetmiş zaten(HP Moonshot Calxeda'nın Energycore kartları ile yapılan birbirinden bağımsız mini serverlar. Hepsi bi arada bi kutu içinde 48 mini Arm server vs. şeklinde).
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Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
Angela Merkel sandım yala.
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