HP CEO: Bazı konularda geç kaldık / Wintel, yerini ARM'a bırakıyor

Hali hazırda dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan ancak uzun vadede sadece kurumsal çözümlere odaklanması beklenen HP'nin icra kurulu başkanı Meg Whitman Barron's'a verdiği röportajda hem samimi hem de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Günümüzün popüler teknolojilerine dikkat çeken Meg Whitman, HP olarak başta mobil akıllı cihazlar olmak üzere yeni teknolojileri tüketiciyle buluşturma konusunda biraz kaldıklarını kabul etti. Ancak geleceği yönelik olarak ise bu durumu değiştirebilme güçlerinin olduğunu söyleyen Whitman, 2014 yılında direkt olarak gelirleri etkileyecek kritik alanlarda hızlı bir gelişim kaydedeceklerini dile getirdi. Whitman, ARM tabanlı cihazların gelişimine vurgu yaptığı açıklamasında Wintel yani Intel işlemcilerinden gücünü alan Windows'lu cihazların hızla yerlerini ARM tabanlı mobil cihazlara bıraktığını söylerken; Intel-Microsoft birliğini bozan bu değişimin son derece gerçek ve devamlılığı olduğunu ifade etti.

HP'nin etkin olduğu alanlardan biri olan IT sektörüne de değinen HP CEO'su, Intel ve Microsoft'un bu alana göz kırpan hamlelerini "Yıllardır iş ortağı olduğumuz Intel ve Microsoft, açık şekilde rakibimiz konumuna geliyor. Ancak sahip olduklarımızın, rakiplerimizin sahip olduklarından çok daha güçlü ve iyi olduğunu düşünüyorum. " cümlesiyle değerlendirdi.

http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2013/10/09/hp-weve-been-a-little-late-to-the-game-admits-whitman-msft-intc-outright-competitors/