HP, Palm birimindeki 525 çalışanını işten çıkartıyor

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Yaklaşık bir ay önce Pre ve TouchPad gibi webOS'li cihaz üretimine son vereceklerini açıklayan HP'nin aldığı bu kararının etkileri görülmeye başladı. AllThingsD'nin haberine göre teknoloji devi bu hafta içerisinde Palm birimindeki 525 çalışan ile yollarını ayıracak.
Konuyla ilgili bilgi veren HP'nin basın sözcüsü de işten çıkarmanın, HP'nin geçtiğimiz ay ortasında aldığı kararın bir parçası olduğunu ve webOS biriminin işgücü açısından küçülme geçirdiğini belirtirken; webOS kullanıcılarına verdikleri sözü tutarak webOS platformuna satış sonrası desteğini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
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Keşke tamamen touchpad'den vazgeçeceklerine sadece webos'dan vazgeçselerdi başarı beklemiyorlardıysa madem, onun yerine herkes gibi android tablet yapsalardı, büyük ihtimalle daha başarılı olurlardı.
Sadece HP markasıyla bile mantıklı bir pazarlama stratejisiyle tablet pazarında sağlam bir yer edinebilirlerdi.
Birkaç sene sonra tekrar bu pazara dönerler ama geç kalmış olacaklar.
bence asıl webos dan vazgeçmemeleri gerekiyordu diye düşünüyorum.
eğer üzerine gidilirse, android e en iyi alternatif olarak görüyordum.
kaldı ki, webos u ipad e port edip iki katı hızında çalıştırdıklarını da okumuştuk.
yani sorun donanım kısmıyla ilgiliymiş gibi bir hava oluşturuldu.
neyse, yapacak birşey yok sanırım artık.
palm treo 650 evde hala hizmet veriyor. onun kadar stabil bir işletim sistemli telefon kullanmamıştım.
google bir büyüklük daha yapıp elemanları toplasa bari.