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HP, Palm birimindeki 525 çalışanını işten çıkartıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık bir ay önce Pre ve TouchPad gibi webOS'li cihaz üretimine son vereceklerini açıklayan HP'nin aldığı bu kararının etkileri görülmeye başladı. AllThingsD'nin haberine göre teknoloji devi bu hafta içerisinde Palm birimindeki 525 çalışan ile yollarını ayıracak.

Konuyla ilgili bilgi veren HP'nin basın sözcüsü de işten çıkarmanın, HP'nin geçtiğimiz ay ortasında aldığı kararın bir parçası olduğunu ve webOS biriminin işgücü açısından küçülme geçirdiğini belirtirken; webOS kullanıcılarına verdikleri sözü tutarak webOS platformuna satış sonrası desteğini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.


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Lepanto 8 yıl
Sen git tablet yapacağım, telefon yapacağım diye Palm'i satın al sonra tablet ve telefon yapmayacağını açıkla üstüne Palm çalışanlarının da bir kısmını işten çıkar, kısa bir zaman diliminde harca koskoca şirketi. Yazık oldu Palm'e, piyasadaki üretici sayısının fazla olması iyidir; rekabetle fiyatlar iner, özellikler artar, kalite artar, teknoloji daha hızlı gelişir ve kullanıcıya daha hızlı sunulur.
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sertacarslan 8 yıl
Yazık oldu...
Keşke tamamen touchpad'den vazgeçeceklerine sadece webos'dan vazgeçselerdi başarı beklemiyorlardıysa madem, onun yerine herkes gibi android tablet yapsalardı, büyük ihtimalle daha başarılı olurlardı.
Sadece HP markasıyla bile mantıklı bir pazarlama stratejisiyle tablet pazarında sağlam bir yer edinebilirlerdi.
Birkaç sene sonra tekrar bu pazara dönerler ama geç kalmış olacaklar.
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ucanturk45 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Yazık oldu...
Keşke tamamen touchpad'den vazgeçeceklerine sadece webos'dan vazgeçselerdi başarı beklemiyorlardıysa madem, onun yerine herkes gibi android tablet yapsalardı, büyük ihtimalle daha başarılı olurlardı.
Sadece HP markasıyla bile mantıklı bir pazarlama stratejisiyle tablet pazarında sağlam bir yer edinebilirlerdi.
Birkaç sene sonra tekrar bu pazara dönerler ama geç kalmış olacaklar.

bence asıl webos dan vazgeçmemeleri gerekiyordu diye düşünüyorum.
eğer üzerine gidilirse, android e en iyi alternatif olarak görüyordum.
kaldı ki, webos u ipad e port edip iki katı hızında çalıştırdıklarını da okumuştuk.
yani sorun donanım kısmıyla ilgiliymiş gibi bir hava oluşturuldu.
neyse, yapacak birşey yok sanırım artık.
palm treo 650 evde hala hizmet veriyor. onun kadar stabil bir işletim sistemli telefon kullanmamıştım.
google bir büyüklük daha yapıp elemanları toplasa bari.
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yimmasabi 8 yıl
evet Palm Tungusten T3 ve TX modelinden sonra onun GPS li versiyonunu cikarsaydi cok seyler degisebilirdi. Bir ara sacma bir netbook vardi, sonra da WebOS cikti, keske ona da PalmOS X falandeseylerdi.
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LKLC 8 yıl
yazık oldu güzelim palm e.
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