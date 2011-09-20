HP, Palm birimindeki 525 çalışanını işten çıkartıyor

Yaklaşık bir ay önce Pre ve TouchPad gibi webOS'li cihaz üretimine son vereceklerini açıklayan HP'nin aldığı bu kararının etkileri görülmeye başladı. AllThingsD'nin haberine göre teknoloji devi bu hafta içerisinde Palm birimindeki 525 çalışan ile yollarını ayıracak.

Konuyla ilgili bilgi veren HP'nin basın sözcüsü de işten çıkarmanın, HP'nin geçtiğimiz ay ortasında aldığı kararın bir parçası olduğunu ve webOS biriminin işgücü açısından küçülme geçirdiğini belirtirken; webOS kullanıcılarına verdikleri sözü tutarak webOS platformuna satış sonrası desteğini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.