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HP, benzersiz bir kullanıcı tecrübesine sahip bir akıllı telefon üretmek istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, benzersiz bir kullanıcı tecrübesine sahip bir akıllı telefon üretmek istiyor

Palm'ı satın aldıktan sonra WebOS işletim sistemiyle mobil pazarda yeni bir maceraya atılan ancak kısa süre sonra hem tablet hem de akıllı telefon modellerini piyasadan çekmek zorunda kalan HP, Slate 7 adlı uygun fiyatlı Android tableti ile mobil pazara yeniden adım atmıştı. Firma şimdi de bir akıllı telefon planları yapıyor.

Firmanın gelecek planlarından bahseden PC ve tablet bölümü başkanı Yam Su Yin, HP'nin mutlaka pazarda yer alması gerektiğini belirtirken, pazara girdiklerinde bunun benzersiz bir kullanıcı arayüzü ile olacağını belirtti. Yin, henüz pazara girmek için geç kalmadıklarını ve planlamadaki akıllı telefonun Android işletim sistemi taşıyacağını belirtti.

Samsung ve Apple'ın yüzde 100'e yakın karı elinde tuttuğu pazarda başarının anahtarı olarak farklılaşmayı gören Yin, yapılabilecek daha pek çok şeyin olduğunu sözlerine ekledi.

2010 yılında 1.2 milyar dolara Palm'ın satın alan HP, firmanın webOS işletim sistemi ile Pre akıllı telefonlarını ve TouchPad tabletini piyasaya sürdü. Ancak beklenen ilginin yakalanamayışı ve mali sıkıntılar nedeniyle bu modeller kısıtlı bir satış sonrası piyasadan çekildi. Aradan geçen 3 yılın ardından mobil pazarın hakimi Apple ve Samsung karşısında HP'nin Palm hamlesinin yanlış olduğu dillendiriliyor. Palm'ın eski patronu da bunu tam bir zaman kaybı olarak nitelendirmişti.


http://www.indianexpress.com/news/hp-aims-to-reenter-the-global-smartphone-race/1135805/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Telefon ısınmasın yeter desem hp ne derdi?
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Google Chrome 6 yıl
HP mi, yanar o telefon
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okan_cehapelioglu 6 yıl
cepler yanacak desenize
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butze 6 yıl
gülüyomuyduk
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SuperSantorelli 6 yıl
olurmu dersiniz?
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kymelria 6 yıl
oooo açılın beyler

HP cep sobası işine girmiş.
kışın müthiş olur.

yazın da üstüne yumurta kırarız.









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brshr 6 yıl
HP şu tombul tasarımdan bir türlü vazgeçemedi gitti. Elin çinlisi 6 mm kalınlığında telefon yapıyor HP hala kalın telefon üretme peşinde. Telefon bu telefon taş değil ki.
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Gl4dius 6 yıl
ben sesi olarak söyliyecem o mesaj olarak yazacak benim yerime gidip ekmek filan alacak bakkala markete gidecek alışveriş yapacak ben eve geldiğimde yemeğimi filan pişirirse çok benzersiz bir telefon olabilir gerçektten :D
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teramit 6 yıl
hp ipaq 6340 ım vardı eskiden iphone dan önce onu akıllı telefon zannederdik, baya sıkıntılıydı. İşyerinde de z800 ler araba parasını vermişler bilgisayara ama hayatımda bu kadar sıkıntılı pc az görmüştüm. Monitörleri de kalın ve çok ısıtıyor 30 inç olanlar resmen pişiyoruz. Samsungun çok gerisinde görüntü olarak bile. Yazıcıları da 2-3 sene içinde kullanılmaz hale geliyor kesin.
Yapacakları yeni telefonu da başkalarına yaptırsınlar belki tutar :)
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BeYaBaN. 6 yıl
Resimde ki gibi olacaksa harbiden benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar.
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ByKodhan 6 yıl
bi sen eksiktin
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kucukyenici 6 yıl
Benzersiz! Doğru olabilir aslında. Epey benzersiz bir telefon olur. :-)
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darkaura 6 yıl
Yazici yada laptop hala hp nin sorunsuz problemsiz bir modelini gormek kismet olmadi. Telefon isinede girsin, gene milyarlarca dolar zarar yapip geri cekilirler. Hp ye mustahak
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Telefon ısınmasın yeter desem hp ne derdi?
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YordleKing 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Telefon ısınmasın yeter desem hp ne derdi?



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