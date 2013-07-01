HP, benzersiz bir kullanıcı tecrübesine sahip bir akıllı telefon üretmek istiyor





Palm'ı satın aldıktan sonra WebOS işletim sistemiyle mobil pazarda yeni bir maceraya atılan ancak kısa süre sonra hem tablet hem de akıllı telefon modellerini piyasadan çekmek zorunda kalan HP, Slate 7 adlı uygun fiyatlı Android tableti ile mobil pazara yeniden adım atmıştı. Firma şimdi de bir akıllı telefon planları yapıyor.





Firmanın gelecek planlarından bahseden PC ve tablet bölümü başkanı Yam Su Yin, HP'nin mutlaka pazarda yer alması gerektiğini belirtirken, pazara girdiklerinde bunun benzersiz bir kullanıcı arayüzü ile olacağını belirtti. Yin, henüz pazara girmek için geç kalmadıklarını ve planlamadaki akıllı telefonun Android işletim sistemi taşıyacağını belirtti.





Samsung ve Apple'ın yüzde 100'e yakın karı elinde tuttuğu pazarda başarının anahtarı olarak farklılaşmayı gören Yin, yapılabilecek daha pek çok şeyin olduğunu sözlerine ekledi.





2010 yılında 1.2 milyar dolara Palm'ın satın alan HP, firmanın webOS işletim sistemi ile Pre akıllı telefonlarını ve TouchPad tabletini piyasaya sürdü. Ancak beklenen ilginin yakalanamayışı ve mali sıkıntılar nedeniyle bu modeller kısıtlı bir satış sonrası piyasadan çekildi. Aradan geçen 3 yılın ardından mobil pazarın hakimi Apple ve Samsung karşısında HP'nin Palm hamlesinin yanlış olduğu dillendiriliyor. Palm'ın eski patronu da bunu tam bir zaman kaybı olarak nitelendirmişti.





http://www.indianexpress.com/news/hp-aims-to-reenter-the-global-smartphone-race/1135805/