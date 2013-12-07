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HP, İngiltere'de iş gücünün yüzde 5'ini kesiyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, İngiltere'de iş gücünün yüzde 5'ini kesiyor

Hem PC pazarında yaşana durgunluk nedeniyle hem de pazardaki liderliği Lenovo'ya kaptırması nedeniyle teknoloji devi HP yeniden yapılanma kararı aldı ve ardından işten çıkarma duyuruları geldi.

HP yaklaşık 3 yıl önce girdiği mali sıkıntılar nedeniyle CEO değişikliğine uğramış, bu süreçte TouchPad tablet ve Pre akıllı telefonların satışlarını iptal etmiş ve WebOS işletim sistemi de LG'ye satılmıştı. 

Yeni CEO Meg Whitman ise Mayıs 2012 tarihinde yeniden yapılanma kararı almış ve işten çıkarmalar olacağını duyurmuştu. Bu planın bir parçası olarak İngiltere'de 1124 kişinin işine son verileceği açıklandı. Çalışanların bir kısmı HP'nin farklı tesislerinde yeniden işe alınacakken, diğerlerine ise maddi destek sunulacak. 

HP'nin İngiltere'de 15000 çalışanı bulunuyor. Bu kararla birlikte İngiltere'deki iş gücünün yaklaşık yüzde 5'i kesilmiş olacak. İşten çıkarılma süreci Ocak ayının sonunda tamamlanmış olacak. HP dünya genelinde 2014 sonuna kadar 27 000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. 

Sunucu, depolama ve ağ ekipmanlarından yılın üçüncü çeyreğinde kar elde eden HP, bu sayede zarar açıklayan PC bölümünü tazmin etmeyi başarmıştı. Ancak tüketicilerin klasik PC pazarından mobil cihaz pazarına kayıyor oluşu HP'nin de strateji değiştirmesine neden oldu. İlerleyen yıllarda firma geleneksel PC pazarından uzaklaşarak kurumsal pazarlara ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanacak. 

http://www.techweekeurope.co.uk/news/hp-set-cut-five-percent-uk-workforce-133466 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cngiz 5 yıl
Bu şirketler çocuk oyunu gibi yönetiliyor. Bencede HP için en güzeli komple kapanması olacak. Sürekli sürekli plan mı değiştirilir. Palm aldı, sattı, etti... Bi ton kafalarına göre hamle. Yöneticilerin bu aptalca hareketlerinin bedelini yine alt kademelerde çalışanlar çekiyor maalesef.
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Master_Evil 5 yıl
batsın batsın az kaldı
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hendivli 5 yıl
hp ye müstehaktır.
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