HP, kurumlar için Akıllı Güvenlik Çözümleri'ni duyurdu





Bulut bilişim altyapısı ve büyük veri kavramlarının daha fazla önem kazandığı günümüzde, firmaların bu alanlara yönelik çözümleri de ön plana çıkmaya başlıyor.





Dünyanın lider PC üreticilerinden HP, bulut bilişim, büyük veri ve mobilite anlamında kapsamlı koruma sunan Akıllı Güvenlik Çözümleri'ni duyurdu.





Akıllı Güvenlik Çözümleri, tam kapsamlı koruma sağlamak üzere tasarlandı ve bu çözümlerden yararlanan kurumlar, büyük veri ve bulut bilişimde yeniliğe odaklanarak rekabet gücü kazanıyor.





HP'nin yaptığı bir araştırmaya göre, üst düzey yöneticilerin üçte ikisi bulut bilişimde güvenliğe önem veriyor. Bu bakımdan HP, güvenlik çözümlerinde ileriye dönük risk yönetimini ilk şart olarak belirliyor.





HP'nin güvenlik çözümleri kapsamında hızlı hareket imkanı sağlayan akıllı yazılımlar kullanılıyor.





HP'nin kamu sektörüne sunduğu paket içerisinde birleşik kimlik doğrulama sistemi Garantili Kimlik, isteğe bağlı uygulama tehdit analizi - CATA, güvenlik operasyonları merkezi danışma hizmetleri - SOC bulunuyor.





Bütün operasyonlar için ise Veri Merkezi Koruma Hizmetleri, ArcSight Kurumsal Güvenlik Yöneticisi 6.0c ve TippingPoint NX Platformu şeklinde denetim çözümleri sunuluyor.





Yazıcı kaynaklı saldırılar için de önlem paketi sunan HP, içerisine Erişim Denetimi Destekli Baskı Çözümleri, Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Değerlendirmesi ve Gelişmiş HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi - IPSC çözümlerini dahil etmiş.





Çözümlerin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan HP Türkiye Yazılım Ülke Müdürü Nil Bağdan, kurumların siber güvenliğe yönelik yaptığı yatırımların geleneksel koruma tedbirleri nedeniyle istenen güvenceyi veremediğini, HP olarak kurumsal yenilikleri ve büyümeyi hızlandırmak amacıyla ihtiyaca özel en doğru çözümleri sunduklarını dile getirdi.

www.hp.com/go/EnterpriseSecurity2012