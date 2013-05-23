HP, son mali çeyrekte 1.1 milyar dolar kar açıkladı, gelirler düşüşte





Durgun seyreden PC pazarının lideri olan ve Lenovo'ya koltuğu kaptırmama mücadelesi veren HP, mali tablolarla düşüş yaşamaya devam ediyor. Windows 8 sonrasında PC pazarının girdiği büyük durgunluk HP'nin mali pozisyonlarına da olumsuz etki yapıyor.





30 Nisan'da sonra eren 2013 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre firma 27.6 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 10 düşüş yaşadı. Kar ise 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıl bazında kayıp yüzde 32 oldu.





HP'nin tüm departmanları son çeyreği düşüşle kapattı. Kişisel Sistemler grubu ise yüzde 3.2 kar marjı ile firmayı sürükleyen grup oldu. Ancak grup gelirlerde yüzde 20 düşüş yaşarken, toplam sevkiyatlarda yüzde 21, masaüstü sistemlerde yüzde 18, dizüstü sistemlerde yüzde 24 düşüş yaşadı.





HP tepe yöneticisi Meg Whitman, Split x2 ve Slatebook x2 gibi yenilikçi ürünlerle yılın geri kalanı için ümidini koruduğunu ve parlak bir gelecek beklediklerini dile getirdi.

http://h30261.www3.hp.com/phoenix.zhtml?c=71087&p=irol-newsArticle&ID=1823434&highlight=