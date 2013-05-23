HP, son mali çeyrekte 1.1 milyar dolar kar açıkladı, gelirler düşüşte

Haber Editörü
Durgun seyreden PC pazarının lideri olan ve Lenovo'ya koltuğu kaptırmama mücadelesi veren HP, mali tablolarla düşüş yaşamaya devam ediyor. Windows 8 sonrasında PC pazarının girdiği büyük durgunluk HP'nin mali pozisyonlarına da olumsuz etki yapıyor.
30 Nisan'da sonra eren 2013 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre firma 27.6 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 10 düşüş yaşadı. Kar ise 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıl bazında kayıp yüzde 32 oldu.
HP'nin tüm departmanları son çeyreği düşüşle kapattı. Kişisel Sistemler grubu ise yüzde 3.2 kar marjı ile firmayı sürükleyen grup oldu. Ancak grup gelirlerde yüzde 20 düşüş yaşarken, toplam sevkiyatlarda yüzde 21, masaüstü sistemlerde yüzde 18, dizüstü sistemlerde yüzde 24 düşüş yaşadı.
HP tepe yöneticisi Meg Whitman, Split x2 ve Slatebook x2 gibi yenilikçi ürünlerle yılın geri kalanı için ümidini koruduğunu ve parlak bir gelecek beklediklerini dile getirdi.
http://h30261.www3.hp.com/phoenix.zhtml?c=71087&p=irol-newsArticle&ID=1823434&highlight= Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O lenova değil lenovo kötülediğin şeyin en başta adını bilmen lazım. Lenovo verilen paraya en iyi donanımı yaparak geldi bu günlere. Şu an kardeşim için aldığım çok ucuz bir modelini kullanıyor ve gerek kalite gerek dizayn olarak aynı segmentteki rakiplerini şaplaklar. Tüm oyunlar hp de oynanırmış. Oldu tamam alienware'ları,ferrari'leri,monster'ları bir köşeye bırakalım. Birde böyle kendinden emin söylemlerde bulunup karşindakini cahil diye nitelemen yok mu? Her dizüstü alan techguru diye dolanıyor ortada. Teyy allahım.
Kotülediğim şeyin kotü olmadığı benim derdim değil, kullananların derdi, kotü birşeyi neden bu kadar takım.
Ben hp den son derece memnunum.Taş çıkartır.
Ama g serisine hiç bulaşmam.
Herkesin iyisi kötüsü vardır.
Amaç donanım toplamaksa git " casper " al kardeşim...
Oyunculara özel ne bir notebook var ne de masaüstü bilgisayar. En azından 1-2 ekran kartı iyi olan model sunsalar o da yok.Tutturmuşlar bir ultrabook sevdası.
Artik insanlar PCyi sadece is icin acar oldu, normal olarak bu saatten sonra PC eski gunlerini cok ariyacak.