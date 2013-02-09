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HP, tedarik zincirinde zorla öğrenci işçi çalıştırılmasına karşı önlem alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, tedarik zincirinde zorla öğrenci işçi çalıştırılmasına karşı önlem alıyor

Dünyanın en büyük elektronik cihaz üretim noktası haline gelen Çin'de, işçilerin çalışma koşulları sıklıkla eleştiriliyor ve bu bölgede üretim yaptıran firmalar zaman zaman soruşturma geçiriyor. 

Dünyanın en büyük PC üreticisi konumunda olan HP de, özellikle öğrenci işçi ve geçici işçi çalıştıran ortaklarına yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. 

Çin'de pek çok fabrikanın, civar okullardan baskı yoluyla veya yöneticilere rüşvet vererek geçici işçi şeklinde öğrenci çalıştırdığı ve yerel yönetimlerin de buna sessiz kaldığı ve hatta teşvik ettiği dile getiriliyor. Böylece yüksek üretim oranları yakalanmış oluyor. Apple kısa süre önce işçi şartlarını denetleyen Adil İşçi Birliği'ne üye olmuş ve tedarik ortaklarından öğrenci işçilerin bilgilerini düzenli olarak göndermesini istemişti.  

Apple gibi HP de tedarik ortaklarına bir talimat göndererek geçici ve öğrenci işçilerin sadece gönüllülük esasına göre çalıştırılmasını ve diledikleri zaman işi bırakma hakkının verilmesini talep etti. 

Ayrıca öğrenci işçiler sadece kendi alanları ile ilgili üretim bantlarında görev alabilecek. 

Çin'de bu tür önlemler tam anlamıyla uygulanamıyor çünkü yüksek üretim kapasitesini karşılayacak iş gücü bulunamıyor ve tek çocuk politikası nedeniyle ülkede işçi nüfusu giderek azalıyor. Ancak HP düşük kapasitede üretim yaptırdığı için bu önlemlerin uygulanabilir olduğu belirtiliyor. 

HP, öğrenci işçi sayısını sadece yaz tatillerinde ve yüzde 20 ile sınırlarken, tedarik ortakları ile sık sık toplantı ve eğitimler düzenliyor. Firma oranı ilerleyen aylarda yüzde 10'a düşürecek. 

Ancak belirli bir seviyede üretim yaparken, bir anda üretimi katlama talepleri tedarikçileri zor durumda bırakıyor. Bu bakımdan HP tedarik zinciri yöneticisi Tony Prophet, teknoloji devlerini kesin bir stok devamlılığı sağlamaları konusunda uyarıyor. 

http://www.nytimes.com/2013/02/08/business/global/hewlett-packard-joins-push-to-limit-use-of-student-labor-in-china.html?_r=1& Yorum Yaz
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kımyasal 6 yıl
Tony POROPHET adaletli adammış :)
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Freeline 6 yıl
Kimse zorla çalışmaz ihtiyacı olan çalışır.yolda yakalayıp öğrencileri köle gibimi çalıştırıyolar? hp öğrenci çalıştırmayı değil bu gençlerin haklarını artırsın erişkinlere göre bir öğrencinin çalışma satini ve iş yükünü azaltıp aynı ücreti versin çok yardım etmek istiyosa
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djkubi 6 yıl
garantisi bitmemiş pclere win 8 desteği veremeyen ler.
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KaleyDeskop 6 yıl
yani görenderki zorla çalıştırılıyor öyle lanse ediliyorki haberlerde eskiden zorla çalıştırıldığını düşünürdüm yani adam bulmuş güzelim işini bilgi öğreniyor para kazanıyor ileriye dönük yatırımdır bu ilerde kendide bir şirket kurar keşke bizde olsada bedava çalışsak
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K.can.tas 6 yıl
güzel haber
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_bluescream_ 6 yıl
Ne kadar farklı bi durum da olsa bizim ülkemizdede aynı mantık var.ne demişler
stajer her zaman beleş iş gücüdür.
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