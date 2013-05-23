HP'den 20-inç ekran boyutuna sahip hepsi bir arada bilgisayar modeli, Envy Rove 20









Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, Envy Rove 20 ismini verdiği yeni hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu.

Özellikle Sony'nin Vaio Tap 20 modeli ile tasarımsal açıdan büyük benzerlik taşıyan HP Envy Rove 20, teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core işlemciye (Haswell), 1TB hibrit depolama alanına, Intel HD4000 grafik birimine, 1600x900 piksel IPS çoklu dokunmatik ekrana (10 parmak), Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, Beats Audio destekli ses sistemine ve dahili bataryası ile dört saate kadar batarya ömrüne sahip.

Gövdesi üzerinde yer alan katlanabilir ayak sistemi sayesinde hem de masaüstü hem de tablet formunda kullanılabilen Rove 20, Windows 8 işletim sistemi üzerine kurulmuş. Geniş dokunmatik ekranı üzerinde keyifli vakitler geçirilmesi amacıyla "EA Monopoly" oyunu yüklü olarak gelen bilgisayar modeli, 5.3 kg ağırlık değeri ile ev ya da ofis ortamları içerisinde taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor.

HP tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da 1000$ civarında bir fiyat etiketiyle satılması beklenen Envy Rove 20, Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/5/23/4357436/hp-envy-rove-20-pictures