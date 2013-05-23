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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den 20-inç ekran boyutuna sahip hepsi bir arada bilgisayar modeli, Envy Rove 20

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'den 20-inç ekran boyutuna sahip hepsi bir arada bilgisayar modeli, Envy Rove 20


Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, Envy Rove 20 ismini verdiği yeni hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu.
Özellikle Sony'nin Vaio Tap 20 modeli ile tasarımsal açıdan büyük benzerlik taşıyan HP Envy Rove 20, teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core işlemciye (Haswell), 1TB hibrit depolama alanına, Intel HD4000 grafik birimine, 1600x900 piksel IPS çoklu dokunmatik ekrana (10 parmak), Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, Beats Audio destekli ses sistemine ve dahili bataryası ile dört saate kadar batarya ömrüne sahip.
Gövdesi üzerinde yer alan katlanabilir ayak sistemi sayesinde hem de masaüstü hem de tablet formunda kullanılabilen Rove 20, Windows 8 işletim sistemi üzerine kurulmuş. Geniş dokunmatik ekranı üzerinde keyifli vakitler geçirilmesi amacıyla "EA Monopoly" oyunu yüklü olarak gelen bilgisayar modeli, 5.3 kg ağırlık değeri ile ev ya da ofis ortamları içerisinde taşınabilir bir yapı ortaya koyuyor.
HP tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da 1000$ civarında bir fiyat etiketiyle satılması beklenen Envy Rove 20, Haziran ayında piyasaya çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
HP'den 20-inç ekran boyutuna sahip hepsi bir arada bilgisayar modeli, Envy Rove 20
HP'den 20-inç ekran boyutuna sahip hepsi bir arada bilgisayar modeli, Envy Rove 20

http://www.theverge.com/2013/5/23/4357436/hp-envy-rove-20-pictures Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 6 yıl
Artık monitörlerde olsun, aio pc'lerde olsun, tabletlerde olsun ekran kenarındaki çerçeve incelmeli. Gerçekten tasarımda kalın çerçeve çok çirkin duruyor ve can sıkıyor.
Sırf o yüzden evde kullandığım monitörde en ince çerçeveli üst model monitörü araştırıp tercih ettim. Cihaza, ekrana bakınca tasarımdan tiksinmemeli insan.
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Technotronic 6 yıl
sony vaio tab20 den çalıntı
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DH Misafiri 6 yıl
Bunu gormek cok zor degil:
apple.com/...
yapsinlar sunun gibi birsey.
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Xagdas 6 yıl
Bu tip şeyler sevimli değil.
Hayalim şu yönde:
Ekran olabildiğince ip ince ve rijit(!) olsun.
Ekrandaki tek şey bir wireless alıcı verici olsun. Bilgisayar kasası küp gibi birşey olup odanın apayrı bir yerinde bulunsun. Güçlü işlem gücü olsun, görüntüyü ekrana wireless'tan aktarsın. Ekran hem pil hem batarya çözümlerine sahip olsun. (bataryalı olan model üst seviye fiyattan satılabilir)
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umut_baris 6 yıl Xagdas
Xagdas

Bu tip şeyler sevimli değil.

Hayalim şu yönde:
Ekran olabildiğince ip ince ve rijit(!) olsun.
Ekrandaki tek şey bir wireless alıcı verici olsun. Bilgisayar kasası küp gibi birşey olup odanın apayrı bir yerinde bulunsun. Güçlü işlem gücü olsun, görüntüyü ekrana wireless'tan aktarsın. Ekran hem pil hem batarya çözümlerine sahip olsun. (bataryalı olan model üst seviye fiyattan satılabilir)

Bu mümkün zaten.

Alırsın aopen nagas türevi bir küp kasa kurarsın sistemini.

Ama wireless görüntü aktarmayı harici donanımlarla çözersin. Kablodan daha fazla maliyetli olur ve ekstradan bir cihaz daha yer kaplar.
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