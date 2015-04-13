Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den yeni 31.5-inç'lik Ultra HD ve çerçevesiz monitör modelleri

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
7
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP'den yeni 31.5-inç'lik Ultra HD ve çerçevesiz monitör modelleri
 
Donanım dünyasının oldukça yakından tanıdığı firmalardan HP, ürün gamına çağın standartlarını yakalayan yeni monitör modelleri eklediğini duyurdu.
HP'nin bu yeni monitörlerinden en çok DreamColor Z32x modeli dikkatleri üzerine çekiyor. 31.5-inç boyutundaki IPS paneliyle kullanıcılarına büyük bir çalışma alanı veren ve 10-bit renk derinliği yanında %100 sRGB ile %99.5 AdobeRGB kapsama seviyeleriyle profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alternatif oluşturan monitör, bünyesinde HDMI, DisplayPort, mini-DisplayPort ile MHL portlarını taşıyor ve birçok üst seviye model gibi USB portlarıyla birçok farklı cihazın bilgisayarlara bağlanmasına aracı oluyor. Çözünürlük tarafında beklentiler doğrultusunda 4K ile gelen Z32x'in resmi satış fiyatı hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.
HP'den yeni 31.5-inç'lik Ultra HD ve çerçevesiz monitör modelleri

Firmanın "çerçevesiz" olarak nitelendirdiği monitör modelleri ise Z24nf (23.8-inç, 1920x 1080 piksel, 299$), Z24nq (23.8-inç, 2,560 x 1,440 piksel $379), Z24n (24-inç, 1,920 x 1,200 piksel, $379), 9Z25n 25-inç, 2,560 x 1,440 piksel $429), Z27n 27-inç, 2,560 x 1,440 piksel $649) model isimlerine ve temel teknik ayrıntılara sahip. Modellerden Z24n, Z25n ve Z27n sRGB renk uzayının %99'unu karşılayarak diğerlerinde bir adım öne çıkarken, monitörler pivot yani dikey kullanım sürecine de aktif olarak izin veriyor.
HP'nin yeni monitör modelleri açıklandığı kadarıyla Haziran ayında resmi olarak satışa çıkıyor.

http://www.cnet.com/products/hp-z32x-dreamcolor-display/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stradivardi 4 yıl
Monitör haberi görür görmez sadece oyun geliyor bazılarının aklına Zaten 10bit monitör yapmış adamlar Hedef oyuncular değil zaten belliki Monitörlerde 3d çizim yapılabiliyor , fotoğraf ve video düzenlenebiliyor , film izlenebiliyor , internette gezinilebiliyor Bazı arkadaşlar sadece oyun oynanıyor sanıyor :=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
çözünürlüğe göre boyut çok büyük gibi. Artık monitörlerde de ppi değerini yükseltmeleri gerekiyor. oturduğum yerden pikselleri tek tek görebiliyorum monitörden. Dah küçük piksel ve inç başına daha yoğun bir görüntü istiyoruz artık telefonlar kadar neden bu monitörlerin değeri yok?? bugün s6 577ppi değerine sahip ama monitörler yaklaşık 30 senedir 160ppida takılıp kaldılar.. Şu PC 30 senedir hayatımızda akıllı telefonlar yaklaşık 8 sene diyelim (ilk iphonela diyelim). ikisininde görüntüde geldiği nokta ortada..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkange 4 yıl Batuist
Batuist

çözünürlüğe göre boyut çok büyük gibi. Artık monitörlerde de ppi değerini yükseltmeleri gerekiyor. oturduğum yerden pikselleri tek tek görebiliyorum monitörden. Dah küçük piksel ve inç başına daha yoğun bir görüntü istiyoruz artık telefonlar kadar neden bu monitörlerin değeri yok?? bugün s6 577ppi değerine sahip ama monitörler yaklaşık 30 senedir 160ppida takılıp kaldılar.. Şu PC 30 senedir hayatımızda akıllı telefonlar yaklaşık 8 sene diyelim (ilk iphonela diyelim). ikisininde görüntüde geldiği nokta ortada..

Bence buradaki temel sıkıntı windowsun yüksek çözünürlükte düzgün çalışamaması.
Şöyşe 13" notebook kullanıyorum ekranı full hd. İkonlar küçücük görünüyor, tam olarak ölçekleyemiyor büyüt dediğimde.
21.5 de 4k monitor olsa tadından yenmez ama windowsta düzgün görüntü alamayacağız ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 4 yıl
Güzel ürünler. Özellikle de Z24nq'yi beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 4 yıl

Profesyonellere yönelik bir ürün olmuş.
Oyun için 2k üstü şimdilik gereksiz, zaten bunun için doğru düzgün bir oyuncu monitörü de yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuksert38 4 yıl
uhd?
2k olabilir mi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl
10 bitin hakkını verebiliyorsa parasının da hakkını verebiliyordur...Neticede bu monitörleri alanların çoğu oyun oynamak için almıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9 Oyun Performansı inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim