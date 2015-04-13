HP'den yeni 31.5-inç'lik Ultra HD ve çerçevesiz monitör modelleri

Donanım dünyasının oldukça yakından tanıdığı firmalardan HP, ürün gamına çağın standartlarını yakalayan yeni monitör modelleri eklediğini duyurdu.

HP'nin bu yeni monitörlerinden en çok DreamColor Z32x modeli dikkatleri üzerine çekiyor. 31.5-inç boyutundaki IPS paneliyle kullanıcılarına büyük bir çalışma alanı veren ve 10-bit renk derinliği yanında %100 sRGB ile %99.5 AdobeRGB kapsama seviyeleriyle profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alternatif oluşturan monitör, bünyesinde HDMI, DisplayPort, mini-DisplayPort ile MHL portlarını taşıyor ve birçok üst seviye model gibi USB portlarıyla birçok farklı cihazın bilgisayarlara bağlanmasına aracı oluyor. Çözünürlük tarafında beklentiler doğrultusunda 4K ile gelen Z32x'in resmi satış fiyatı hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

Firmanın "çerçevesiz" olarak nitelendirdiği monitör modelleri ise Z24nf (23.8-inç, 1920x 1080 piksel, 299$), Z24nq (23.8-inç, 2,560 x 1,440 piksel $379), Z24n (24-inç, 1,920 x 1,200 piksel, $379), 9Z25n 25-inç, 2,560 x 1,440 piksel $429), Z27n 27-inç, 2,560 x 1,440 piksel $649) model isimlerine ve temel teknik ayrıntılara sahip. Modellerden Z24n, Z25n ve Z27n sRGB renk uzayının %99'unu karşılayarak diğerlerinde bir adım öne çıkarken, monitörler pivot yani dikey kullanım sürecine de aktif olarak izin veriyor.

HP'nin yeni monitör modelleri açıklandığı kadarıyla Haziran ayında resmi olarak satışa çıkıyor.

http://www.cnet.com/products/hp-z32x-dreamcolor-display/