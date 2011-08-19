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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış

7 yıl
3,2b
1
8
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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HP... Teknoloji dünyasının büyük isimlerinden biri, ancak 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte endüstride akıllı telefon pazarından bilgisayar pazarına kadar bütün dengeleri değiştirebilecek iki kararı kamuoyu ile paylaştı.

Sıkı takipçilerimiz bu kararların neler olduğunu önceki haberlerimizden hatırlayacaktır ancak bilmeyenler için bu iki kararı yeniden dile getirmekte fayda var;

  • HP, büyük umutlar ile Palm'ı satın alarak girdiği akıllı cihaz pazarına veda edilerek TouchPad ve Palm'ın cihazlarının üretimine son verilecek. Operasyonun işletim sistemi ayağında ise Samsung'la lisanslama konusunda çeşitli görüşmeler yaptığı bilinen HP'nin webOS'i lisanslayabileceği konuşuluyor.,
  • Firmanın "Kişisel Sistemler Grubu" olarak bilinen PSG birimi, yapılacak araştırma ve incelemelerden sonra, satılarak ya da diğer alternatif yollar ile HP'den ayrılacak.

Peki, HP'nin bu kadar önemli iki kararı kamuoyu ile paylaştığı 3.çeyrek sonuçları firma açısından nasıl geçti ? Bu sorunun cevabını HP'nin yatırımcıları için hazırladığı dökümandan yola çıkarak derlediğimiz görsellerde bulabilirsiniz;

HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör
HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış
Tam Boyutta Gör

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
istanbul2007 7 yıl en beğenilen
cok merak ettim acaba bu haberdeki içerigi tamıyla kontrol eden varmı?
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bocekgrafik 7 yıl
istanbul2007
cok merak ettim acaba bu haberdeki içerigi tamıyla kontrol eden varmı?

Var. Bu bilgiler son kullanıcılar için birşey ifade etmez ancak rakip firmalar ve borsa yatırımcıları için çok şey ifade eder. Bu bir gövde gösterisidir.
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mehmetgirgin 7 yıl
3.2 milyar net gelir diyo
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mugurgok 7 yıl
Zenginin malı, züğürdün çenesi ...
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Batuist 7 yıl
palm os'un varlığını sürdürmesi ve pazarda rekabetçi olabilmesi için samsunga satması çok akıllıca bir karar olur. hp palm os'u ayağa kaldıramaz ve diğer üreticilerle rekabet edemez. ama samsungun piyasadaki hakimiyetine bakarsak eğer bu işletim sistemini değerlendirebilcek en güçlü firma samsung .. ki palm os bence demolarından gördüğüm kadarıyla çok iyi bir işletim sistemi. hatta adam gibi üzerine düşülse android3ten bile iyi olabilir ama hp yeterince varlığını hissettiremedi işletim sisteminin. hem telefon hemde tablet pazarında samsungun palm os kullanmasını isterdim. tabi androidi bıraksın demiyorum..
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Gokhansancar 7 yıl
evet ben mesajin tamami kontrol ettim neden boyle birsey dediniz anlamadim acikcasi
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CaGaga73 7 yıl
buradan çıkarmamız gereken sonuç ,..
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DH Misafiri 7 yıl
Ben baştan sna okudum. PSG güç kaybederken IPG konumunu korumuş hatta iş hacmini arttırmış...
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istanbul2007 7 yıl en beğenilen
cok merak ettim acaba bu haberdeki içerigi tamıyla kontrol eden varmı?
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