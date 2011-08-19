HP'nin 2011 mali yılı 3.çeyreğine ayrıntılı bakış

HP... Teknoloji dünyasının büyük isimlerinden biri, ancak 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte endüstride akıllı telefon pazarından bilgisayar pazarına kadar bütün dengeleri değiştirebilecek iki kararı kamuoyu ile paylaştı.

Sıkı takipçilerimiz bu kararların neler olduğunu önceki haberlerimizden hatırlayacaktır ancak bilmeyenler için bu iki kararı yeniden dile getirmekte fayda var;

HP, büyük umutlar ile Palm'ı satın alarak girdiği akıllı cihaz pazarına veda edilerek TouchPad ve Palm'ın cihazlarının üretimine son verilecek. Operasyonun işletim sistemi ayağında ise Samsung'la lisanslama konusunda çeşitli görüşmeler yaptığı bilinen HP'nin webOS'i lisanslayabileceği konuşuluyor.,

Firmanın "Kişisel Sistemler Grubu" olarak bilinen PSG birimi, yapılacak araştırma ve incelemelerden sonra, satılarak ya da diğer alternatif yollar ile HP'den ayrılacak.

Peki, HP'nin bu kadar önemli iki kararı kamuoyu ile paylaştığı 3.çeyrek sonuçları firma açısından nasıl geçti ? Bu sorunun cevabını HP'nin yatırımcıları için hazırladığı dökümandan yola çıkarak derlediğimiz görsellerde bulabilirsiniz;