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HP'nin Windows 10'lu canavarı Elite X3 Haziran'da piyasada olacak

HP'nin Windows Phone fanlarını heyecanlandıran yeni amiral gemisi Haziran ayından önce piyasada olmayacak. Cihaz Snapdragon 820, 4GB RAM, 64GB depolama, iris tanıma ve parmak izi okuyucuya sahip...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HP'nin Windows 10 Mobile destekli bir amiral gemisi telefon çıkaracağını duyurması Windows Phone fanlarını heyecanlı bir bekleyişe sokmuştu. Şirket Elite X3'ün yaz aylarında piyasada olacağını söylemişti ancak bir ay geçmesine rağmen hala takvim netleşmezken, phablet Haziran ayına kadar satışa sunulmayacak gibi görünüyor.
MSPU tarafından gelen yeni bir rapor, HP Elite X3'ün Haziran ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bilgiler, HP'nin Hırvatistan biriminden geliyor ve yeni akıllı telefon yüzde 90 oranında Haziran'a kadar satışta olmayacak. Cihazın 600 dolar gibi bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacağı bildirilirken, ön sipariş  verenler için bazı özel aksesuarların da pakete dahil edilebileceği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "DeWalt'tan şantiyelere yönelik çelik gibi sağlam telefon"
Cihaz Windows 10 Mobile işletim sistemi ile satışa sunulacak. Amiral gemisi 64 bit 2.15GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, Adreno 530 grafik işleme birimi ve 4GB RAM ile donatılmış olarak geliyor. Phablet, Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen ve Corning Gorilla Glass 4 kaplama özellikleriyle büyük bir 5.96 inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip.
Elite X3 üst sınıf özelliklerle donatılmış
Tüm bunların yanında 64GB dahili depolama alanı sunacak olan yeni telefonun microSD kart yuvası, bu kapasitenin 2TB'a kadar yükseltilmesine izin verecek. HP Elite X3, Bang & Olufsen stereo hoparlör ve büyük bir 4150 mAh yerleşik pile sahip. Ön kısımda görüntülü aramalar ve selfieler için ikincil bir 8 megapiksel kamera yer alırken arka tarafta otofokus ve LED flaş ile birlikte etkileyici bir 16 megapiksel kameraya bulunuyor.
Kablosuz şarj desteğiyle gelecek cihaz 4G LTE, USB Type-C, NFC ve AGPS ile birlikte GPS gibi özelliklere sahip. Elite X3 ayrıca iris tanıma ve parmak izi okuyucu olmak üzere çift biyometrik kimlik doğrulama fonksiyonuyla birlikte geliyor.

http://mspoweruser.com/hp-elite-x3-may-arrive-early-june/ Yorum Yaz
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mkyb 3 yıl
Şu telefon Android ile gelseydi satış rekorları kırardı. Tasarım şahane, donanım şahane, işletim sistemi tırt.

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Şu telefon Android ile gelseydi satış rekorları kırardı. Tasarım şahane, donanım şahane, işletim sistemi tırt.
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Jeopol 3 yıl
tip olarak guzel, fiyat olarak kotu, ve isletim sistemi olarak berbat.
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Dexter Morgan 3 yıl
O nasıl bir haber? Windows fanları ne demek? :D
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Ömürcan 3 yıl
Şu cihaz android ile gelsin en az 25 m satar
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skoca 3 yıl
Bu telefon ülkemize gelecek mi acaba bilen var mı?
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verdi001 3 yıl
Güzel cihaz hiç çamur atmayın.
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Det.Harvey Bullock 3 yıl
Tasarım: Paris
Donanım: New York
İşletim sistemi: Bağcılar

Windows Phone almayın aldırmayın. Android olsaydı satış rekorları kırardı. Güzelim telefon hesap makinesi olacak.
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madeofrage 3 yıl
Tel tam bir canavar ama ülkemize gelmesi zor
bunun dışımda, keşke 4.7 -- 5.0inch lik versiyonlarıda olsa iyi olurmuş
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Adorer 3 yıl
Hayret kimsede bu kadar büyük ekranmi olur insan kullanicak bunu dememiş
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Master_Evil 3 yıl
600$ kim niye versin buna
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Harrow35 3 yıl
Şu canavarı da mikisoft ile çıkarıp hiç ettiler ya...
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tobepeople 3 yıl
bence 3 platfoma da çıksın tüm modeller isteyen istediği modeli yükletebilsin niye kasıyorlar ki bu kadar
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Guest-5E274E432 3 yıl
Tasarım Paris
Donanım New York
Yazılım R.I.P
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Whippoorwill 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
Tasarım Paris
Donanım New York
Yazılım R.I.P


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kaptan666 3 yıl
kaptan666
Platform olmamış. İntel x3 falan gibi x86 mimarisine sahip bir işlemci ile gelmeliydi. Bu cihaz sahaya çıktıktan 6 ay sonra intel işlemcilisi gelmezse HP boşuna kasmış olacak.

Hatta X5 - X7
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Windows Phone, telefon ve
6 etiket daha hp windows 10 mobile elite x3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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