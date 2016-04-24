HP'nin Windows 10'lu canavarı Elite X3 Haziran'da piyasada olacak

HP'nin Windows 10 Mobile destekli bir amiral gemisi telefon çıkaracağını duyurması Windows Phone fanlarını heyecanlı bir bekleyişe sokmuştu. Şirket Elite X3'ün yaz aylarında piyasada olacağını söylemişti ancak bir ay geçmesine rağmen hala takvim netleşmezken, phablet Haziran ayına kadar satışa sunulmayacak gibi görünüyor.

MSPU tarafından gelen yeni bir rapor, HP Elite X3'ün Haziran ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bilgiler, HP'nin Hırvatistan biriminden geliyor ve yeni akıllı telefon yüzde 90 oranında Haziran'a kadar satışta olmayacak. Cihazın 600 dolar gibi bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacağı bildirilirken, ön sipariş verenler için bazı özel aksesuarların da pakete dahil edilebileceği belirtiliyor.

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Cihaz Windows 10 Mobile işletim sistemi ile satışa sunulacak. Amiral gemisi 64 bit 2.15GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, Adreno 530 grafik işleme birimi ve 4GB RAM ile donatılmış olarak geliyor. Phablet, Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen ve Corning Gorilla Glass 4 kaplama özellikleriyle büyük bir 5.96 inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

Elite X3 üst sınıf özelliklerle donatılmış

Tüm bunların yanında 64GB dahili depolama alanı sunacak olan yeni telefonun microSD kart yuvası, bu kapasitenin 2TB'a kadar yükseltilmesine izin verecek. HP Elite X3, Bang & Olufsen stereo hoparlör ve büyük bir 4150 mAh yerleşik pile sahip. Ön kısımda görüntülü aramalar ve selfieler için ikincil bir 8 megapiksel kamera yer alırken arka tarafta otofokus ve LED flaş ile birlikte etkileyici bir 16 megapiksel kameraya bulunuyor.

Kablosuz şarj desteğiyle gelecek cihaz 4G LTE, USB Type-C, NFC ve AGPS ile birlikte GPS gibi özelliklere sahip. Elite X3 ayrıca iris tanıma ve parmak izi okuyucu olmak üzere çift biyometrik kimlik doğrulama fonksiyonuyla birlikte geliyor.

http://mspoweruser.com/hp-elite-x3-may-arrive-early-june/