HQ Trivia puan sistemine dönüyor

Verdiği binlerce dolarlık ödüllerle en büyük canlı yayın bilgi yarışması haline gelen HQ Trivia yeni bir sistemi denemeye başladı. İkinci sezonda katılımcılar para yerine puanlarla ödüllendirilecek.

Puan sistemi

HQ Trivia uygulaması normalde 12 sorunun tamamını bilenlere para ödülünü paylaştırıyordu. Herhangi bir soruyu bilemediğiniz takdirde de eleniyorsunuz. Son soru hariç diğer sorularda bir kere joker kullanarak yanlış da olsa geçebiliyorsunuz.

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Yeni sistemde bildiğiniz soru kadar puan alacaksınız. Son soruyu bilemeseniz dahi puanlar hanenizde kalıyor. Geçen hafta başlayan ikinci sezonda puan ağırlıklı yarışmalar yapılacak. Bazı yarışmaların para ödüllü olacağı ifade ediliyor.

28 Şubat tarihinde ise 25 bin dolarlık sezon sonu yarışması yapılacak. Bu yarışmada sezon boyunca toplanan puanlara göre para ödülünün artması söz konusu. Böylece yüksek puan toplayıp tüm soruları bilenler daha fazla para ödülünün sahibi olacaklar. Ayrıca puanlarla sezon içerisinde satın alımlar da yapılabilecek. Büyük yarışmanın bitiminde ise puanlar sıfırlanacak.

HQ Trivia son dönemde kan kaybediyor ve mağaza sıralamalarında oldukça aşağıya indi. Bu sayede kullanıcıların oyunlara daha fazla ilgi göstereceği ifade ediliyor. İşler yolunda giderse sonraki sezonlarda da puan sistemi kullanılacak.