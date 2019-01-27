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HQ Trivia puan sistemine dönüyor

Bol para ödülleriyle bilinen HQ Trivia puanlama sistemini test etmeye başladı. Bundan sonra yarışmalarda para ödülü yerine bildiğiniz soru kadar puan kazanacaksınız.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Verdiği binlerce dolarlık ödüllerle en büyük canlı yayın bilgi yarışması haline gelen HQ Trivia yeni bir sistemi denemeye başladı. İkinci sezonda katılımcılar para yerine puanlarla ödüllendirilecek.

Puan sistemi

HQ Trivia uygulaması normalde 12 sorunun tamamını bilenlere para ödülünü paylaştırıyordu. Herhangi bir soruyu bilemediğiniz takdirde de eleniyorsunuz. Son soru hariç diğer sorularda bir kere joker kullanarak yanlış da olsa geçebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Garfield Rush oyunu indirmeye sunuldu "

Yeni sistemde bildiğiniz soru kadar puan alacaksınız. Son soruyu bilemeseniz dahi puanlar hanenizde kalıyor. Geçen hafta başlayan ikinci sezonda puan ağırlıklı yarışmalar yapılacak. Bazı yarışmaların para ödüllü olacağı ifade ediliyor.

28 Şubat tarihinde ise 25 bin dolarlık sezon sonu yarışması yapılacak. Bu yarışmada sezon boyunca toplanan puanlara göre para ödülünün artması söz konusu. Böylece yüksek puan toplayıp tüm soruları bilenler daha fazla para ödülünün sahibi olacaklar. Ayrıca puanlarla sezon içerisinde satın alımlar da yapılabilecek. Büyük yarışmanın bitiminde ise puanlar sıfırlanacak.

HQ Trivia son dönemde kan kaybediyor ve mağaza sıralamalarında oldukça aşağıya indi. Bu sayede kullanıcıların oyunlara daha fazla ilgi göstereceği ifade ediliyor. İşler yolunda giderse sonraki sezonlarda da puan sistemi kullanılacak.

HQ Trivia: Google Play II App Store

https://www.phonearena.com/news/HQ-Trivia-experiment-replaces-cash-with-points_id113121 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theJuDGe_41 3 ay
Hadi'de hep finalde eleniyorum.Benim için iyi özellik olur
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esmerbuyucu 3 ay
Hadi'de kopyalar hemen.
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