HTC 10 bugün itibariyle Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı

Her ne kadar LG ve Motorola gibi diğer şirketler başı çekse de, HTC de akıllı telefonlarından birisi için Android 7.0 Nougat'ı yayınlamaya başladı. Son birkaç aydır Android 7.0 Nougat güncellemeleri gündemi meşgul ediyor ancak HTC'yi sadece bu yıl güncellemeyi dağıtmak isteyen cep telefonu üreticilerinden biri olarak biliyorduk.

Tayvanlı şirketin akıllı telefon bölümünden para kaybetmeye devam etmesi gibi çözmesi gereken başka sorunlar da vardı. Ayrıca HTC'nin Pixel telefonları üretmek için Google ile sözleşme yaptığını da unutmayalım. Bununla birlikte şirketin başından beri akıllı telefonlarından bazılarına Android 7.0 Nougat'ı getirme çabasında olduğunu biliyoruz.

HTC Ürün Yönetimi başkan yardımcısı Mo Versi, HTC 10'un şirketin Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak ilk akıllı telefonu olacağını doğruladı. Ancak güncellemenin yalnızca akıllı telefonun SIM kilidi olmayan (unlocked) versiyonlarında kullanılabileceğini belirtmek gerekir. Operatör tabanlı cihazlar güncellemeyi muhtemelen daha sonra alacaklar.

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Ayrıca, güncellemenin önce nereden başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Başlangıç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yoksa Avrupa'da mı yayınlanacak belli değil. HTC'nin her iki bölgeye de dağıtabileceği ve HTC 10 sahiplerine hoş bir sürpriz sunabileceği de gelen haberler arasında.

Öte yandan HTC 10 için Android 7,0 Nougat güncellemesi bugün yani 25 Kasım itibariyle dağıtılmaya başlandı. Yine de, bunun aşamalı bir sunum olması nedeniyle, güncelleme ilk başta küçük bir kullanıcı yüzdesi için geçerli olacak. Ancak daha sonra geniş bir kitleyle ulaştırılarak kapsam genişletilecek. SIM kilidi olmayan HTC 10 sahipleri güncellemeyi ne zaman alacaklarını asla bilmeyecekleri için cihazlarındaki güncelleme menüsüne bakmaya başlayabilirler.

https://twitter.com/moversi/status/801933497959071745