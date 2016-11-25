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HTC 10 bugün itibariyle Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC bugün itibariyle HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlamaya başladı. Güncellemenin tüm detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Her ne kadar LG ve Motorola gibi diğer şirketler başı çekse de, HTC de akıllı telefonlarından birisi için Android 7.0 Nougat'ı yayınlamaya başladı. Son birkaç aydır Android 7.0 Nougat güncellemeleri gündemi meşgul ediyor ancak HTC'yi sadece bu yıl güncellemeyi dağıtmak isteyen cep telefonu üreticilerinden biri olarak biliyorduk.
Tayvanlı şirketin akıllı telefon bölümünden para kaybetmeye devam etmesi gibi çözmesi gereken başka sorunlar da vardı. Ayrıca HTC'nin Pixel telefonları üretmek için Google ile sözleşme yaptığını da unutmayalım. Bununla birlikte şirketin başından beri akıllı telefonlarından bazılarına Android 7.0 Nougat'ı getirme çabasında olduğunu biliyoruz.
HTC Ürün Yönetimi başkan yardımcısı Mo Versi, HTC 10'un şirketin Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak ilk akıllı telefonu olacağını doğruladı. Ancak güncellemenin yalnızca akıllı telefonun SIM kilidi olmayan (unlocked) versiyonlarında kullanılabileceğini belirtmek gerekir. Operatör tabanlı cihazlar güncellemeyi muhtemelen daha sonra alacaklar.
Ayrıca Bkz. "Samsung PC pazarından emekli oluyor"
Ayrıca, güncellemenin önce nereden başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Başlangıç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yoksa Avrupa'da mı yayınlanacak belli değil. HTC'nin her iki bölgeye de dağıtabileceği ve HTC 10 sahiplerine hoş bir sürpriz sunabileceği de gelen haberler arasında.
Öte yandan HTC 10 için Android 7,0 Nougat güncellemesi bugün yani 25 Kasım itibariyle dağıtılmaya başlandı. Yine de, bunun aşamalı bir sunum olması nedeniyle, güncelleme ilk başta küçük bir kullanıcı yüzdesi için geçerli olacak. Ancak daha sonra geniş bir kitleyle ulaştırılarak kapsam genişletilecek. SIM kilidi olmayan HTC 10 sahipleri güncellemeyi ne zaman alacaklarını asla bilmeyecekleri için cihazlarındaki güncelleme menüsüne bakmaya başlayabilirler.

https://twitter.com/moversi/status/801933497959071745 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Misaros 2 yıl
Geldi mi?
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DH Misafiri 3 yıl
HTC one a9 a şubat ayında gelecek
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assasin34 3 yıl
İyi iPhone'a geçmişim. Android'deki güncelleme keşmekeşinden kurtuldum.
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minur 3 yıl
root recovery işleri ile uğraşanlar güncellemesin şimdilik
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Htc 10 kullanıcıları için müjdeli bir haber olmuş,hayırlı olsun sorunsuz olur inşallah.
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seyru 3 yıl
HTC güncelleme konusunda amiral gemi modellerine ilk güncellme veren firma oluyor hep bu konuda Samsung,LG,Sony'den ilerde geride olduğu taraflarıda düzeltip rekabeti artırması dileğiyle.
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murat5555 3 yıl
geç olsun güç olmasın lafını ne çok seviyor bu üreticiler
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system electronıc 3 yıl
HTC A9 ne alemde acaba ?
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BekirARSLAN 3 yıl system electronıc
system electronıc
HTC A9 ne alemde acaba ?

Şubat veya Mart ayını beklemelisiniz.
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güncelleme, htc 10 ve
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