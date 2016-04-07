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HTC 10 için yayınlanan son teaser beklentileri yükseltmeye devam ediyor

HTC'nin 12 Nisan tarihinde HTC 10 olarak lanse edilen yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Şirketin yayınladığı son teaser, cihazın üstün kamera teknolojisini ortaya koyuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC hafta başında 12 Nisan tarihinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi HTC 10'un BoomSound ses teknolojisine sahip olacağını gösteren bir teaser paylaşmıştı. Tayvanlı teknoloji devi bu kez akıllı telefonlarının kamera yeteneklerini ortaya koyan bir başka teaser video paylaştı.
Çarşamba günü şirket tarafından yayınlanan yeni video, HTC 10'la çekilmiş çok sayıda örnek fotoğrafı gösteriyor. Seri çekim, yüksek hızlı çekim ve zaman atlamalı (time lapse) çekim modları gibi özelliklerin geldiğini gösteren video ayrıca cihazdaki kameranın UltraPixel sensör, optik görüntü sabitleme ve 4K çözünürlükte video kaydı gibi özelliklere sahip olacağını ortaya koyuyor.
Önceki raporlara göre HTC 10, LED flaş ve lazer otofokus özellikli dünya standartlarında bir 12 megapiksel arka kameraya sahip olacak. Cihazda ayrıca 5 megapiksel kalitesinde bir ön kameranın da yer alması bekleniyor. Arka kamerayla 4K çözünürlükte kayıt yapılabilirken, ön kamera 2K çözünürlükte video kaydına izin verecek. Bunların dışında cihazın kamerasıyla ilgili başka bilgi yok.
Ayrıca Bkz. "HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak"
Referans oluşturması bakımından, HTC One M9'un safir kapak lens, BSI sensör, f/2.2 diyafram açıklığı, çift LED flaş ve 4K video kaydı ile birlikte 20 megapiksel otofokus özellikli arka kamera ile geldiğini söyleyebiliriz. Cihazda ayrıca 4 UltraPixel bir ön kamera da vardı.
HTC 10 için diğer söylentiler arasında 5.1 inç QHD (1440x2560 piksel) çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alıyor. HTC'nin yeni akıllı telefonu 12 Nisan tarihinde tanıtarak 15 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor. Bahsi geçen çıkış tarihinin sadece Tayvan için geçerli olacağını belirtelim.

https://twitter.com/htc/status/717743733739954176 Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen joven
joven
Boomsound ses derinliğine ve sesdeki detay seviyesine bir katkı sağlamazken hiç m10 tekrardan tercih edilmesi fazlaca bir anlam ifade
etmiyor sadece ses db biraz daha yüksek hepsi okadar

Öyle bir sallamışsınız ki hayret ettim tam tersine ses seviyesinde fark yok hatta boomsound'dan daha yüksek ses veren hoparlöre sahip bir sürü telefon var ama detay ve bas konusunda boomsound'un tırnağı olamaz.

Not: phonearena m7,m8, m9 incelemelerine bir bakmadan cevap yazmayın boşa
jovenBoomsound ses derinliğine ve sesdeki detay seviyesine bir katkı sağlamazken hiç m10 tekrardan tercih edilmesi fazlaca bir anlam ifade
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Keljx 3 yıl
Simdi gelir fiyati onemli olan diyenler digerleri cok ucuz ya hepsi 1500 2000 bandinda :)

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12 Angry Men 3 yıl
Bu sene beni meraklandıran tek marka htc oldu, beklentiyi yükselttiler bakalım nasıl olucak. :)
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salih deniz 3 yıl
Sızdırılan resimlere baktığımızda Benim görüşüm, htc m10'un temelini a9 ile atmış oldu, üzerinde geliştirmeler yaptı ve a9'a benzer bir tasarımla m10 u üretti. işi riske etmeden hareket etti bu sefer, aceleye gelen bir telefon değil htc m10.
bu yüzden m9 'daki gibi ısınma problemi veya m7'deki kamera problemi gibi sorunlarla karşılaşacığını sanmıyorum. Olmuş bu cihaz dedirtecek bu sefer.
bu arada zamanında a9'u çok eleştirdim ön tasarım olarak ancak cihazı canlı görünce fikrim değişti, bir bütün olarak bakmak gerektiğini anladım. bu da yetmedi yurt dışından kardeşime A9 aldırdım, yakın zamanda elime ulaşacak inşaALLAH :)
çoğu htc kullanıcısı tarafından m10'un ön tasarımı yadırgansa da cihazı canlı gördüklerinde ön yargıyı yıkacağını düşünüyorum...
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minur 3 yıl
de yeter artık yahu,daraltı geldi insanlara,HTC 11 gelmişti şimdiye kadar...
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koçari 3 yıl
Benim olayim kamera. Kamera iyi degilse bosuna gelmesin.
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Citizen'in Pengueni 3 yıl
Atı alan üsküdarı geçti lg de htc de zaman konusunda büyük hata yaptılar.Geçen sene sd810-sd808 yüzünden kaybettiniz bu sene de zamandan.Üstüne birde bu kadar beklentiyi yükseltip dedikleri gibi bir cihaz sunamazsalar htc sinin helvasını yeriz bence.
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system electronıc 3 yıl
Onu bunu bilmem de reklamlar çok akıllıca ve çok etkileyici. Bence reklam ve tanıtım departmanı çalışanlarına tasarım hakkında da başvursun HTC :)
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Lotusx 3 yıl
Batarya da geldi.


youtube.com/...
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alemburda34 3 yıl
bakalım 10 numara kamera yapabilecekler mi?
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_SkiP_ 3 yıl
2-2.5 yıldır HTC'nin optik zumlu kamera çalışmaları vardı. Belki de herkesi ters köşe yaparlar.
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mcebi001 3 yıl
Kamera 1um olacak 1/2.3 inç boyutunda ultrapiksel olacak oıs desteği ile en iyilerden olacak...
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Onurmsq 3 yıl _SkiP_
_SkiP_
2-2.5 yıldır HTC'nin optik zumlu kamera çalışmaları vardı. Belki de herkesi ters köşe yaparlar.

Kamerada cıkıntı istemez htc
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kraix 3 yıl
Hereks fiyata laf ediyorda 2000 den aşağı telefon var sanki. 2000 üstü bir fiyatı gayet normal karşılıyorum şu koşullarda...
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kadirirdem 3 yıl
artık lanse edin yeter yav....
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akıllı telefon, kamera ve
5 etiket daha htc 10 teaser video Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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