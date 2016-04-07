HTC 10 için yayınlanan son teaser beklentileri yükseltmeye devam ediyor

HTC hafta başında 12 Nisan tarihinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi HTC 10'un BoomSound ses teknolojisine sahip olacağını gösteren bir teaser paylaşmıştı. Tayvanlı teknoloji devi bu kez akıllı telefonlarının kamera yeteneklerini ortaya koyan bir başka teaser video paylaştı.

Çarşamba günü şirket tarafından yayınlanan yeni video, HTC 10'la çekilmiş çok sayıda örnek fotoğrafı gösteriyor. Seri çekim, yüksek hızlı çekim ve zaman atlamalı (time lapse) çekim modları gibi özelliklerin geldiğini gösteren video ayrıca cihazdaki kameranın UltraPixel sensör, optik görüntü sabitleme ve 4K çözünürlükte video kaydı gibi özelliklere sahip olacağını ortaya koyuyor.

Önceki raporlara göre HTC 10, LED flaş ve lazer otofokus özellikli dünya standartlarında bir 12 megapiksel arka kameraya sahip olacak. Cihazda ayrıca 5 megapiksel kalitesinde bir ön kameranın da yer alması bekleniyor. Arka kamerayla 4K çözünürlükte kayıt yapılabilirken, ön kamera 2K çözünürlükte video kaydına izin verecek. Bunların dışında cihazın kamerasıyla ilgili başka bilgi yok.

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"HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak"

Referans oluşturması bakımından, HTC One M9'un safir kapak lens, BSI sensör, f/2.2 diyafram açıklığı, çift LED flaş ve 4K video kaydı ile birlikte 20 megapiksel otofokus özellikli arka kamera ile geldiğini söyleyebiliriz. Cihazda ayrıca 4 UltraPixel bir ön kamera da vardı.

HTC 10 için diğer söylentiler arasında 5.1 inç QHD (1440x2560 piksel) çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alıyor. HTC'nin yeni akıllı telefonu 12 Nisan tarihinde tanıtarak 15 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor. Bahsi geçen çıkış tarihinin sadece Tayvan için geçerli olacağını belirtelim.

https://twitter.com/htc/status/717743733739954176