HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak

HTC’nin 12 Nisan 2016 itibariyle resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemi modeli için, resmi paylaşımlar hız kesmeksizin devam ediyor. Cihazdaki kamera kombinasyonunun dünyada bir ilk olduğunu ifade eden HTC, şimdi de ses teknolojisini ön plana çıkarıyor.
HTC 10 modelinin sızan görsellerinde, geleneksel BoomSound hoparlörlerinin yer almadığı dikkat çekmişti. Ses konusunda firmanın nasıl bir çözüm sunacağı merak edilirken, bahse konu paylaşım geldi. HTC’nin vurgularından, cihazda ESS Sabre veya Wolfson tarzında yüksek performansı bir ses yongasının olacağı anlaşılıyor.
Bu yılın amiral gemi modellerinin hemen tamamında Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 bellek miktarına rastlıyoruz. Bu bakımdan üreticiler, farklılaşmak amacıyla daha yenilikçi teknolojiler geliştirmek zorunda. Bu teknolojiler de, daha çok batarya, ekran, ses ve kamera konusuna odaklanıyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 Olympic Edition iddiaları"
HTC 10 modelinde sektördeki ilk 12MP Ultrapixel arka kameranın kullanılacağı ifade ediliyor. Ayrıca Super LCD 5 ekran teknolojisi ile çok daha canlı ve parlak renkler elde edilebilecek. Ses yongası ile de üçlü sacayağı oluşmuş durumda. Tek eksik ise batarya. Bataryanın ne tür yenilikler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Rakiplerinden bir hayli sonra piyasaya girecek olan HTC 10 için, tüketici ilgisini çekmek oldukça önemli.
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Anca böyle ses kamera gibi özelliklerle beklenti oluşturmak? İyi de ne yapacaktı. Son kullanıcıya en iyisini sunmaya çalışıyor işte. Napsın samsung gibi ortalama üstü bi sensör, ortalama bi ses çipi ve hoparlör koyup touchwiz gibi bir bela ile mi rekabet etmeye çalışsın? HTC'nin zaten belli bir kullanıcı kitlesi var, bir kaç ay bu telefon için sabredeceklerdir. Ne nalı ne toplaması. Ayrıca şu doğmamış çocuğa don biçme huyunuzdan vazgeçin. Telefon çıksın, fiyatı belli olsun kamerası ve diğer performansı ortalığa düşsün öyle sokun yerin dibine illa sokacaksanız.
Önce kabak ve ekran yazabil. Ayrıca boomsound efekti hoparlör ile sınırlı değildir. Yeterli kulaklık ile test eden her kendini bilir bunu bilir de ondan böyle yorum yapmaz