HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak

HTC’nin 12 Nisan 2016 itibariyle resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemi modeli için, resmi paylaşımlar hız kesmeksizin devam ediyor. Cihazdaki kamera kombinasyonunun dünyada bir ilk olduğunu ifade eden HTC, şimdi de ses teknolojisini ön plana çıkarıyor.

HTC 10 modelinin sızan görsellerinde, geleneksel BoomSound hoparlörlerinin yer almadığı dikkat çekmişti. Ses konusunda firmanın nasıl bir çözüm sunacağı merak edilirken, bahse konu paylaşım geldi. HTC’nin vurgularından, cihazda ESS Sabre veya Wolfson tarzında yüksek performansı bir ses yongasının olacağı anlaşılıyor.

Bu yılın amiral gemi modellerinin hemen tamamında Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 bellek miktarına rastlıyoruz. Bu bakımdan üreticiler, farklılaşmak amacıyla daha yenilikçi teknolojiler geliştirmek zorunda. Bu teknolojiler de, daha çok batarya, ekran, ses ve kamera konusuna odaklanıyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S7 Olympic Edition iddiaları"

HTC 10 modelinde sektördeki ilk 12MP Ultrapixel arka kameranın kullanılacağı ifade ediliyor. Ayrıca Super LCD 5 ekran teknolojisi ile çok daha canlı ve parlak renkler elde edilebilecek. Ses yongası ile de üçlü sacayağı oluşmuş durumda. Tek eksik ise batarya. Bataryanın ne tür yenilikler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Rakiplerinden bir hayli sonra piyasaya girecek olan HTC 10 için, tüketici ilgisini çekmek oldukça önemli.



