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HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak

Rakiplerinden epey geç bir zamanda piyasaya çıkacak olan HTC’nin yeni amiral gemi modeli, aradaki farkı kapatmak için birbirinden iddialı yenilikler hazırlıyor.
3 yıl
3,4b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin 12 Nisan 2016 itibariyle resmiyet kazandıracağı yeni amiral gemi modeli için, resmi paylaşımlar hız kesmeksizin devam ediyor. Cihazdaki kamera kombinasyonunun dünyada bir ilk olduğunu ifade eden HTC, şimdi de ses teknolojisini ön plana çıkarıyor.

HTC 10 modelinin sızan görsellerinde, geleneksel BoomSound hoparlörlerinin yer almadığı dikkat çekmişti. Ses konusunda firmanın nasıl bir çözüm sunacağı merak edilirken, bahse konu paylaşım geldi. HTC’nin vurgularından, cihazda ESS Sabre veya Wolfson tarzında yüksek performansı bir ses yongasının olacağı anlaşılıyor.

Bu yılın amiral gemi modellerinin hemen tamamında Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 bellek miktarına rastlıyoruz. Bu bakımdan üreticiler, farklılaşmak amacıyla daha yenilikçi teknolojiler geliştirmek zorunda. Bu teknolojiler de, daha çok batarya, ekran, ses ve kamera konusuna odaklanıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 Olympic Edition iddiaları"

HTC 10 modelinde sektördeki ilk 12MP Ultrapixel arka kameranın kullanılacağı ifade ediliyor. Ayrıca Super LCD 5 ekran teknolojisi ile çok daha canlı ve parlak renkler elde edilebilecek. Ses yongası ile de üçlü sacayağı oluşmuş durumda. Tek eksik ise batarya. Bataryanın ne tür yenilikler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Rakiplerinden bir hayli sonra piyasaya girecek olan HTC 10 için, tüketici ilgisini çekmek oldukça önemli.


 

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Myxo 3 yıl en beğenilen javaprof
javaprof

htc bunları kime satacak acaba 810 işlemciler tutmadığı için geçen yıl bir açlık oluştu ve sansung lg ve xıomi daha şimdiden o açlığı 820 lerle bastırdı.xperia ve htc bu gidişle anca nal toplar şimdi sen samsungdan daha ucuza telefon satamazsın daha iyi bir işlemcinde yok.anca böyle ses kamera gibi özelliklerle bir beklenti oluşturabilirsin ya da arayüz.

Anca böyle ses kamera gibi özelliklerle beklenti oluşturmak? İyi de ne yapacaktı. Son kullanıcıya en iyisini sunmaya çalışıyor işte. Napsın samsung gibi ortalama üstü bi sensör, ortalama bi ses çipi ve hoparlör koyup touchwiz gibi bir bela ile mi rekabet etmeye çalışsın? HTC'nin zaten belli bir kullanıcı kitlesi var, bir kaç ay bu telefon için sabredeceklerdir. Ne nalı ne toplaması. Ayrıca şu doğmamış çocuğa don biçme huyunuzdan vazgeçin. Telefon çıksın, fiyatı belli olsun kamerası ve diğer performansı ortalığa düşsün öyle sokun yerin dibine illa sokacaksanız.
javaprofhtc bunları kime satacak acaba 810 işlemciler tutmadığı için geçen yıl bir açlık oluştu ve sansung lg ve xıomi daha şimdiden o a...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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alighieri 3 yıl Guhong01
Guhong01
Şu boomsound lafı artık kaba tadı veriyor, ulan kaç kişi hoparlörden müzik dinliyor da yıllardır hala boomsound diyip duruyorlar, sen önce ektan/kasa oranını düzelt bizene boomsound dan, bazen gerçekten şu firmaların başındaki insanların aklından şüphe ediyorum. Gerekiyorsa 1 sene telefon çıkartma güzelce yatırımını argeni yap sonra düzgün bir cihaz çıkar, bu ne her yıl zarar her yıl zarar. İsterse HTC 10 snapdragon 840 ile gelsin yine satılmaz geçen seneki ekran/kasa oranlarıyla çıkarsa...

Önce kabak ve ekran yazabil. Ayrıca boomsound efekti hoparlör ile sınırlı değildir. Yeterli kulaklık ile test eden her kendini bilir bunu bilir de ondan böyle yorum yapmaz
Guhong01Şu boomsound lafı artık kaba tadı veriyor, ulan kaç kişi hoparlörden müzik dinliyor da yıllardır hala boomsound diyip duruyorlar, sen ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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davidoffvincent 3 yıl
olumsuz elestirilere fazlaca maruz kalmis olsa da -huawei p9'la birlikte- bu senenin en ilgi cekici telefonu htc M10'dur.
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DH Misafiri 3 yıl
Atı alan Üsküdar'ı geçti, S7 Edge aldık. Seneye görüşürüz.
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DH Misafiri 3 yıl
En iyi olacak bu cihaz
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fratmacit 3 yıl
mu5tafa
Konusunda da iddialı derken? Başka hangi konuda iddalı ki bu telefon..

Sağlamlık, arayüz, işlemci performansı, ses bu sene kamerada da iddialı sen ne bekliyorsun başka? Yoksa sadece ekran kasa oranı ve tasarım mı senin krıterlerin? Tasarım konusuna gelirsek zevkler ve renkler tartışılmaz.
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LGSalesB 3 yıl
ÇÖP



Artıları alıyım





Bir sızıntıda benden gelsin M9 da düştüğü hataya düşmek istemeyen HTC fiyatı 2499 seviyesinde tutacak. Tabi ki 3GB ram 32GB hafıza ve Snapdragon 820 olanı.. 4GB ram 128GB Snapdragon 820 li versiyonu gelmeyecek
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sangreal_1905 3 yıl
2999 TL bekliyorum :(
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mu5tafa 3 yıl
Konusunda da iddialı derken? Başka hangi konuda iddalı ki bu telefon..
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WoXeD 3 yıl
her htc 10 haberine yazdım bunada yazıyorum. 2499tl olsun çıktığı gün alıyorum.
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Mr. Jingles 3 yıl
Şu telefon çok merak uyandırıyor nedense bende. Zaten yazılım işinde adamlar bir numara. Kastım güncelleme değil tabiki. Sense arayüzünün pratikliği. G5 ile 10 adamı ikilemde bırakacak gibiler.
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OverClocK1ng 3 yıl
Valla rakipleriyle aradaki farkı kapatsın da, fiyat olarak kapatmasın.
Zira az kaldı, yoksa kepenk kapatacak, hoş olmayacak...
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