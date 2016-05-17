HTC 10'dan esintiler sunan OnePlus 3'ün yeni görüntüsü yayınlandı

OnePlus'ın kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını biliyoruz. Geride bıraktığımız süreçte ortaya çıkan sızıntılar yaklaşan OnePlus 3 modeliyle ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlamıştı. Yayınlanan en son görüntü ise telefonun bu ay piyasaya sürülen HTC 10'a benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Twitter hesabı @evleaks üzerinden OnePlus 3'ün render görüntüsünü yayınladı. Yeni görüntü, akıllı telefonunun HTC 10'dan ödünç alınmış gibi görünen bazı yanlarıyla birlikte tasarımını gözler önüne seriyor. Telefon daha önce sızan görüntüleri doğrulayacak şekilde tamamen metalden yapılmış gibi görünüyor.

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Görüntüler OnePlus 3'ün ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceğini gösteriyor. Ayrıca alta bakan hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişi dikkat çekiyor. Yeni telefonda 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekran yer alması bekleniyor. Ayrıca Qualcomm'un 64 bit mimarisine sahip dört çekirdekli Snapdragon 820 yonga setiyle geleceği söyleniyor ancak bu henüz doğrulanmış değil.

AMOLED ekran ve 3000mAh batarya

Evan Blass gönderisinde, cihazın AMOLED ekran ve 3000mah pille geleceğini ortaya koyan bazı detaylar da sunmuş durumda. Daha önce OnePlus 3'ün 3500mAh kapasiteli bir pille donatılacağı söylenmişti. Yeni akıllı telefonun USB Type-C desteğinin yanı sıra 2.2GHz Snapdragon 820 işlemci ve 4GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında 32GB dahili hafıza, 16MP arka kamera ve 8MP selfie kamerası yer alıyor. Telefon, Android Marshmallow 6.0.1 tabanlı OxygenOS 3.0 çalıştıracak. Çinli şirket daha önce OnePlus One ve OnePlus 2 olmak üzere iki amiral gemisi telefonun yanı sıra orta segmente hitap eden OnePlus X modelini piyasaya sürmüştü. OnePlus 3'ün ise bu ay sahneye çıkması bekleniyor. Ancak bazı söylentiler yeni cihazın Temmuz ayına kadar ertelenebileceğini de düşündürüyor.

https://twitter.com/evleaks/status/732465553378418688/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw