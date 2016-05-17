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HTC 10'dan esintiler sunan OnePlus 3'ün yeni görüntüsü yayınlandı

Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, Twitter hesabından OnePlus 3'ün render görüntüsünü yayınladı. Yeni akıllı telefon HTC 10'dan ödünç aldığı yanlarıyla dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
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29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus'ın kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını biliyoruz. Geride bıraktığımız süreçte ortaya çıkan sızıntılar yaklaşan OnePlus 3 modeliyle ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlamıştı. Yayınlanan en son görüntü ise telefonun bu ay piyasaya sürülen HTC 10'a benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Twitter hesabı @evleaks üzerinden OnePlus 3'ün render görüntüsünü yayınladı. Yeni görüntü, akıllı telefonunun HTC 10'dan ödünç alınmış gibi görünen bazı yanlarıyla birlikte tasarımını gözler önüne seriyor. Telefon daha önce sızan görüntüleri doğrulayacak şekilde tamamen metalden yapılmış gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy J2 (2016) bu kez FCC'de göründü"
Görüntüler OnePlus 3'ün ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceğini gösteriyor. Ayrıca alta bakan hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişi dikkat çekiyor. Yeni telefonda 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekran yer alması bekleniyor. Ayrıca Qualcomm'un 64 bit mimarisine sahip dört çekirdekli Snapdragon 820 yonga setiyle geleceği söyleniyor ancak bu henüz doğrulanmış değil.
AMOLED ekran ve 3000mAh batarya
Evan Blass gönderisinde, cihazın AMOLED ekran ve 3000mah pille geleceğini ortaya koyan bazı detaylar da sunmuş durumda. Daha önce OnePlus 3'ün 3500mAh kapasiteli bir pille donatılacağı söylenmişti. Yeni akıllı telefonun USB Type-C desteğinin yanı sıra 2.2GHz Snapdragon 820 işlemci ve 4GB RAM'e sahip olması bekleniyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında 32GB dahili hafıza, 16MP arka kamera ve 8MP selfie kamerası yer alıyor. Telefon, Android Marshmallow 6.0.1 tabanlı OxygenOS 3.0 çalıştıracak. Çinli şirket daha önce OnePlus One ve OnePlus 2 olmak üzere iki amiral gemisi telefonun yanı sıra orta segmente hitap eden OnePlus X modelini piyasaya sürmüştü. OnePlus 3'ün ise bu ay sahneye çıkması bekleniyor. Ancak bazı söylentiler yeni cihazın Temmuz ayına kadar ertelenebileceğini de düşündürüyor.

https://twitter.com/evleaks/status/732465553378418688/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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zdniz 3 yıl en beğenilen
Htc den daha güzel daha şık gözüküyor.
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ozkn_s 3 yıl Atılgan oo
Atılgan oo

telefon Htc de cok daha şık burada sıkıntı yok ama raminin 6 gb olmasi gerek. bununla zuk z2 pro araainda kaldim. bunun rami 4 olursa zuk z2 pro alirim.

Haberi yapan editor tek kaynaktan calistigi icin cok degil 5-6 dakikasini ayirsaydi da internette 4-5 sayfa karistirsaydi da bu isi eksiksiz yapardi da
Da da da
Haberdeki eksik bilgileri tamamlamak herzaman oldugu gibi biz degerli takipcilere dusuyor.

ayrica editor efendi cihazin 4gb ram'li olmasi beklenmiyor .4 ve 6 gb seklinde 2 versiyonu olacak.yani beklenen birsey yok.ayrica bataryasi 3000 mah degil 3500 mah gucunde

Herhalde amcaoglu kontenjanindan işe girmissin.bizden ogrenecegin cok sey olacak.

4gb ram 32 gb rom 308 dolar
6gb ram 64gb rom 382 dolar

May 28 and will be released early June. The 4GB RAM version of the phone will reportedly go on sale for 1999 yuan ($308), while the 6GB RAM version is said to retail for 2499 Yuan ($382).As for the specs, the OnePlus 3 is expected to come with Snapdragon 820 quad-core chipset, 5.5-inch Super AMOLED 1080p display, Android 6.0.1 and 3500mAh battery, possibly with OPPO’s low voltage fast charging technology. Read more about the phone’s specs from here.
Atılgan ootelefon Htc de cok daha şık burada sıkıntı yok ama raminin 6 gb olmasi gerek. bununla zuk z2 pro araainda kaldim. bu...
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hakyurek 2 yıl
htc tasarimini iphone dahi caldi .. metal kasali nerdeyse telefonlarin yuzde 90 htc kopyasi .. htc m7 almistim zamaninda .. hala ikinci telefon olarak kullaniyorum .. ne donma ne kasma var .. yani ya iphone ya htc baskasi hikaye
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denizci535 3 yıl
tebrik ederiz 3500 mah. cok yeterli
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Skald 3 yıl
tanıtım 15 haziranmış 16 haziranda ise satışta
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WoXeD 3 yıl
htc10 almayı düşünen 1+1 kullanıcısı olarak eğer şu fotodaki gibi çıkarsa bu cihazı alırım.64gb olanı alır geçerim kabaca 1500tl ye geliyor herşey dahil mis.
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javaprof 3 yıl
apple bile htc den çaldı tasarımı bi zahmet çinliler de çalsın.
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Sylargray 3 yıl
Önden Htc 10, arkadan Htc One m9. Ama gayet hoş bi tasarım olmuş.
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kingo_disco 3 yıl
HTC 10 dan daha şık görünüyor.
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kadirirdem 3 yıl
Htc 10 dan daha şık olmuş
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copyhaluk 3 yıl
Bütün telefonlar hemen hemen birbirine benzer oldu.. Sıkıldım artık bu tasarımdan..
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Jeopol 3 yıl
htcden calmis ama daha iyisini yapmis. bu tasarimi htc yapmali idi.

diger yandan guncellemeleri cok gec veriyorlar ve guncelleme garantisi yok. bu nedenle hemen hemen ayni fiyatta olacak nexuslar daha tercih edilesi oluyor.
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General. 3 yıl
Bu firmayı sevmiyorum, ama cihaz harbi süper görünüyor. HTC 10'dan daha şık duruyor.
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DARBE 3 yıl
Şu bir gerçek ki ; artık hemen hemen bütün telefonlar birbirine benziyor.
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King Stannis 3 yıl
One Plus'ın amblemi çok güzel insanda sempati uyandırıyor, One Plus Two ile şu davetiye muhabbetini tamamen kaldırıp devam etmelilerdi; Cyanogenle düşülen anlaşmazlıkta olumsuz etkiledi.
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Atılgan oo 3 yıl
telefon Htc de cok daha şık burada sıkıntı yok ama raminin 6 gb olmasi gerek. bununla zuk z2 pro araainda kaldim. bunun rami 4 olursa zuk z2 pro alirim.
1 Yanıt Yanıtla
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ozkn_s 3 yıl Atılgan oo
Atılgan oo

telefon Htc de cok daha şık burada sıkıntı yok ama raminin 6 gb olmasi gerek. bununla zuk z2 pro araainda kaldim. bunun rami 4 olursa zuk z2 pro alirim.

Haberi yapan editor tek kaynaktan calistigi icin cok degil 5-6 dakikasini ayirsaydi da internette 4-5 sayfa karistirsaydi da bu isi eksiksiz yapardi da
Da da da
Haberdeki eksik bilgileri tamamlamak herzaman oldugu gibi biz degerli takipcilere dusuyor.

ayrica editor efendi cihazin 4gb ram'li olmasi beklenmiyor .4 ve 6 gb seklinde 2 versiyonu olacak.yani beklenen birsey yok.ayrica bataryasi 3000 mah degil 3500 mah gucunde

Herhalde amcaoglu kontenjanindan işe girmissin.bizden ogrenecegin cok sey olacak.

4gb ram 32 gb rom 308 dolar
6gb ram 64gb rom 382 dolar

May 28 and will be released early June. The 4GB RAM version of the phone will reportedly go on sale for 1999 yuan ($308), while the 6GB RAM version is said to retail for 2499 Yuan ($382).As for the specs, the OnePlus 3 is expected to come with Snapdragon 820 quad-core chipset, 5.5-inch Super AMOLED 1080p display, Android 6.0.1 and 3500mAh battery, possibly with OPPO’s low voltage fast charging technology. Read more about the phone’s specs from here.
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akıllı telefon, oneplus 3 ve
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