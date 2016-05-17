HTC 10'dan esintiler sunan OnePlus 3'ün yeni görüntüsü yayınlandı

Haber Editörü
OnePlus'ın kısa bir süre sonra yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını biliyoruz. Geride bıraktığımız süreçte ortaya çıkan sızıntılar yaklaşan OnePlus 3 modeliyle ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlamıştı. Yayınlanan en son görüntü ise telefonun bu ay piyasaya sürülen HTC 10'a benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Twitter hesabı @evleaks üzerinden OnePlus 3'ün render görüntüsünü yayınladı. Yeni görüntü, akıllı telefonunun HTC 10'dan ödünç alınmış gibi görünen bazı yanlarıyla birlikte tasarımını gözler önüne seriyor. Telefon daha önce sızan görüntüleri doğrulayacak şekilde tamamen metalden yapılmış gibi görünüyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy J2 (2016) bu kez FCC'de göründü"
Görüntüler OnePlus 3'ün ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceğini gösteriyor. Ayrıca alta bakan hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişi dikkat çekiyor. Yeni telefonda 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekran yer alması bekleniyor. Ayrıca Qualcomm'un 64 bit mimarisine sahip dört çekirdekli Snapdragon 820 yonga setiyle geleceği söyleniyor ancak bu henüz doğrulanmış değil.
AMOLED ekran ve 3000mAh batarya
Evan Blass gönderisinde, cihazın AMOLED ekran ve 3000mah pille geleceğini ortaya koyan bazı detaylar da sunmuş durumda. Daha önce OnePlus 3'ün 3500mAh kapasiteli bir pille donatılacağı söylenmişti. Yeni akıllı telefonun USB Type-C desteğinin yanı sıra 2.2GHz Snapdragon 820 işlemci ve 4GB RAM'e sahip olması bekleniyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında 32GB dahili hafıza, 16MP arka kamera ve 8MP selfie kamerası yer alıyor. Telefon, Android Marshmallow 6.0.1 tabanlı OxygenOS 3.0 çalıştıracak. Çinli şirket daha önce OnePlus One ve OnePlus 2 olmak üzere iki amiral gemisi telefonun yanı sıra orta segmente hitap eden OnePlus X modelini piyasaya sürmüştü. OnePlus 3'ün ise bu ay sahneye çıkması bekleniyor. Ancak bazı söylentiler yeni cihazın Temmuz ayına kadar ertelenebileceğini de düşündürüyor.
https://twitter.com/evleaks/status/732465553378418688/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberi yapan editor tek kaynaktan calistigi icin cok degil 5-6 dakikasini ayirsaydi da internette 4-5 sayfa karistirsaydi da bu isi eksiksiz yapardi da
Da da da
Haberdeki eksik bilgileri tamamlamak herzaman oldugu gibi biz degerli takipcilere dusuyor.
ayrica editor efendi cihazin 4gb ram'li olmasi beklenmiyor .4 ve 6 gb seklinde 2 versiyonu olacak.yani beklenen birsey yok.ayrica bataryasi 3000 mah degil 3500 mah gucunde
Herhalde amcaoglu kontenjanindan işe girmissin.bizden ogrenecegin cok sey olacak.
4gb ram 32 gb rom 308 dolar
6gb ram 64gb rom 382 dolar
May 28 and will be released early June. The 4GB RAM version of the phone will reportedly go on sale for 1999 yuan ($308), while the 6GB RAM version is said to retail for 2499 Yuan ($382).As for the specs, the OnePlus 3 is expected to come with Snapdragon 820 quad-core chipset, 5.5-inch Super AMOLED 1080p display, Android 6.0.1 and 3500mAh battery, possibly with OPPO’s low voltage fast charging technology. Read more about the phone’s specs from here.