HTC 10'un bu kez renk seçenekleri sızdırıldı

Mali olarak zor zamanlar geçiren HTC, girdiği değişimle birlikte üzerindeki ölü toprağı atmak istiyor. Tasarım konusunda bazı yeni denemeler yapan üretici yeni amiral gemisi modeli için hazırlıkları tamamlamak üzere. Ortaya çıkan sızıntılar da HTC'de değişen tasarım anlayışının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Bir süredir medyada dolaşan sızıntılara bugün yeni görüntüler de eklendi. Yeni görseller HTC 10'un farklı renk seçenekleriyle nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Şirket her ne kadar görsellerin gerçeği yansıtmadığını ve tasarımın farklı olacağını savunsa da son sızıntıların tümü aynı tasarımı işaret ediyor.

Görsellere göre akıllı telefon kullanıcılara beyaz ve siyah(gri) renk seçeneklerinin yanı sıra altın ve ön yüzeyi siyah arka yüzeyi beyaz olan 4 toplam 4 farklı seçenek sunacak. Kısaca hatırlatmak gerekirse HTC 10 için 5.15 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Ultrapixel arka kamera, 4MP çözünürlüğünde Ultrapixel ön kamera, 32GB/64GB artırılabilir kapasite, 3000mAh batarya gibi özelliklerden söz ediliyor.



Üreticinin fiyat politikası da satışlarda önemli bir rol oynayacak. Büyük bir kitle Tayvanlı üreticinin yüksek fiyat inadından vazgeçerse satışlarının artacağını düşünüyor.

http://www.gsmarena.com/htc_10_images_show_additional_color_options_including_white_front-news-17091.php