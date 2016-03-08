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HTC 10'un bu kez renk seçenekleri sızdırıldı

HTC'nin yeni tepe modeli olacak 10 modeli bir süredir sızıntılara kurban gidiyordu. Akıllı telefonun bu kez ise renk seçenekleri ve bu seçeneklere göre hazırlanmış basın görselleri sızdırıldı.
3 yıl
3,6b
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37
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Mali olarak zor zamanlar geçiren HTC, girdiği değişimle birlikte üzerindeki ölü toprağı atmak istiyor. Tasarım konusunda bazı yeni denemeler yapan üretici yeni amiral gemisi modeli için hazırlıkları tamamlamak üzere. Ortaya çıkan sızıntılar da HTC'de değişen tasarım anlayışının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Bir süredir medyada dolaşan sızıntılara bugün yeni görüntüler de eklendi. Yeni görseller HTC 10'un farklı renk seçenekleriyle nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor. Şirket her ne kadar görsellerin gerçeği yansıtmadığını ve tasarımın farklı olacağını savunsa da son sızıntıların tümü aynı tasarımı işaret ediyor.
Görsellere göre akıllı telefon kullanıcılara beyaz ve siyah(gri) renk seçeneklerinin yanı sıra altın ve ön yüzeyi siyah arka yüzeyi beyaz olan 4 toplam 4 farklı seçenek sunacak. Kısaca hatırlatmak gerekirse HTC 10 için 5.15 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Ultrapixel arka kamera, 4MP çözünürlüğünde Ultrapixel ön kamera, 32GB/64GB artırılabilir kapasite, 3000mAh batarya gibi özelliklerden söz ediliyor.

Üreticinin fiyat politikası da satışlarda önemli bir rol oynayacak. Büyük bir kitle Tayvanlı üreticinin yüksek fiyat inadından vazgeçerse satışlarının artacağını düşünüyor. 

http://www.gsmarena.com/htc_10_images_show_additional_color_options_including_white_front-news-17091.php Yorum Yaz
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minur 3 yıl en beğenilen
Karşınızda meizu
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emre_fan_club 3 yıl
Fiyatları revizyondan geçirmedikçe her rengin her tonunu yapsalar ne fayda...
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salih deniz 3 yıl
şu tasarımla çıkarsa Allah belanızı vermiş dedirtecek zaten. daha ne kadar beter olunabilir ki...
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salih deniz 3 yıl
ön yüze bakıyorum, htc çizgisini kaybetmekle kalmamış, bildiğin yoldan çıkmış...
böyle rezillik olmaz.. ön yüzün tasarımına bakınca htc hariç her modeli görüyorum. m7 sahibiyim aylardır bekliyorum m10'u, gidip m8 alacağım.. umutlar 2017, 2018...
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DarkKnightTR61 3 yıl
Gayet guzel gozukuyor ben almayi dusunuyorum htc one s,m7 ve suanda m8 kullaniyorum m9 u pas gectim.Bunu almayi dusunuyorum...
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Kevin Garnett 3 yıl
HTC One'ın çerçevelerini ekranla doldursalar enfes tasarım olacak niye böyle işlere giriyorlar ki?
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Jeopol 3 yıl
Yine siradan renkler
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kadirirdem 3 yıl
bu tasarım yine olmamış nerdey m7 tasarımı nerede bu meizu tasarımı....
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Ronades 3 yıl
2500 liradan çıkarsa belki satılır.Htc kendi kendini batırdı.Oysaki sense arayüzü oldukça iyiydi.
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Qonrul 3 yıl
htc yazısı ve o siyah çerçeve gitmiş en azından. daha güzel görünüyor
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weatherman 3 yıl
M8 i M9 u olanlar kullanmaya devam, bu HTC bir cihaza benzemiyor. Ama tasarım her zaman görecelidir. Beğeneni çokça olacaktır.
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