HTC 10'un kırmızı renkli versiyonu ortaya çıktı

HTC, hafta başındaki etkinlikle beraber 10 modelini resmi olarak duyurdu. Performansın yanı sıra ses, kamera ve batarya kullanımı gibi özelliklerle ön plana çıkan model tasarım konusunda ise tartışmalı bir pozisyonda. Bazı kullanıcılar tasarımı başarılı bulurken, farklı bir kesim de daha iyi hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Tayvanlı üretici sunum sırasında akıllı telefonu Karbon grisi, gümüş ve altın renk seçenekleriyle satışa sunacak. Japonya için ise özel bir versiyon düşünülüyor, bu özel modelde ise akıllı telefon Kamelya kırmızısı rengine bürünecek. Adını genellikle Asya bölgesinde bulunan Kamelya bitkisinden alan bu renk HTC 10'a yakışmış gibi görünüyor.

Şirket daha önce de One M8 modeli için pembe renk seçeneği sunmuştu. Hatta bu seçenek bir süre sonra ülkemizde de satışa sunuldu ve fiyat etiketi standart renklere göre daha düşüktü. Bu bağlamda Japonya için hazırlanan Kırmızı HTC 10'u ilerleyen günlerde global pazarda da görebiliriz.

http://www.gsmarena.com/japanexclusive_camillia_red_version_of_htc_10_looks_gorgeous-news-17775.php