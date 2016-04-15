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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 10'un kırmızı renkli versiyonu ortaya çıktı

HTC'nin iddialı akıllı telefonu 10 kısa bir süre önce görücüye çıktı. Karbon gri, gümüş ve altın renkleriyle tanıtılan akıllı telefon bu kez Kamelya Kırmızısı rengi ile görüntülendi.
3 yıl
4,2b
1
37
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC, hafta başındaki etkinlikle beraber 10 modelini resmi olarak duyurdu. Performansın yanı sıra ses, kamera ve batarya kullanımı gibi özelliklerle ön plana çıkan model tasarım konusunda ise tartışmalı bir pozisyonda. Bazı kullanıcılar tasarımı başarılı bulurken, farklı bir kesim de daha iyi hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.
Tayvanlı üretici sunum sırasında akıllı telefonu Karbon grisi, gümüş ve altın renk seçenekleriyle satışa sunacak. Japonya için ise özel bir versiyon düşünülüyor, bu özel modelde ise akıllı telefon Kamelya kırmızısı rengine bürünecek. Adını genellikle Asya bölgesinde bulunan Kamelya bitkisinden alan bu renk HTC 10'a yakışmış gibi görünüyor.
Şirket daha önce de One M8 modeli için pembe renk seçeneği sunmuştu. Hatta bu seçenek bir süre sonra ülkemizde de satışa sunuldu ve fiyat etiketi standart renklere göre daha düşüktü. Bu bağlamda Japonya için hazırlanan Kırmızı HTC 10'u ilerleyen günlerde global pazarda da görebiliriz.

http://www.gsmarena.com/japanexclusive_camillia_red_version_of_htc_10_looks_gorgeous-news-17775.php Yorum Yaz
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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
Sanki siyah telefona kirmizi kap takilmis gibi olmus,hos durmuyor
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiyeye buz grisi(gracial silver) arkasi gümüş önü siyah rengi getirsinler de gerisi önemsiz :D
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DH Misafiri 3 yıl
bu kılıf olmamış kırmızı telfonun ekranı hariç her yeri kırmızı olur minareyi çalıp kılıfı uyduramamışlar
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ayzam 3 yıl
Güzel ve ateşli bir rengi varmış
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BekirTemel 3 yıl
ön bölüm kötü görünüyor
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DH Misafiri 3 yıl
Ülkemize de kesin gelsin kırmızı olsun 5 fazla olsun
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RuthlessRiu 3 yıl
Fazlaca göz yoruyor. Hatta, telefona kılıf takmışsın gibi duruyor. Ekran böyle bir içe göçmüş gibi.
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kadirirdem 3 yıl
ön panel çok orta seviye telefon hissi uyandırıyor...
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esmerbuyucu 3 yıl
sistemli adam
Bayanlar için

Her renk BAYANLAR için. Her renk erkekler için. Kategorileştirmenizi, genelleştirmelerinizi az ötede yaşayın. "Ben beğenmedim." diyip geçebilirsin. Komik.
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werty_tr 3 yıl
sanki telefon komple siyahmışta aliexpresten ucuz arka kapak sipariş edilirken yanlışlıkla kırmızı renkli olanı gelmiş
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sistemli adam 3 yıl esmerbuyucu
Orijinalden alinti: esmerbuyucu

Orijinalden alinti: sistemli adam

Bayanlar için


Her renk BAYANLAR için. Her renk erkekler için. Kategorilestirmenizi, genellestirmelerinizi az ötede yasayin. "Ben begenmedim." diyip geçebilirsin. Komik.

Be?enmedim yazacak olsam sizden icazet almam yazardym. Ne yazaca?ymy size soracak de?ilim.
Bence kyrmyzy rengi daha çok bayanlara hitap edecektir, ba?kalarynyn fikri beni ilgilendirmiyor, kendi görü?üm böyle.
Siz ba?kalaryna nasyl yazaca?yna dair talimat verece?inize kendi mesajlarynyza yo?unla?yn.
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minur 3 yıl
Kabul etmek gerek,ön tarafı Apple çakması
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bluerush06 3 yıl
Bir M8 olmamış. Arka tarafı hadi bir nebze HTC görünümünde fakat ön taraf nedir öyle? Keşke fiziksel tuş koyacaklarına kapasitif tuş kullansalardı. Hadi o fiziksel tuşu koydun neden Samsung'un kullandığı yuvarlak kenarlı dikdörtgen şeklini kullanırsın ki? Çakma bir telefon gibi duruyor.
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FlyingUnderpants 3 yıl
M7 ve M8'den sonra insan böyle bir tasarımı tanıtmaya utanır.
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