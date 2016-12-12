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HTC 11 tüm beklentileri karşılamaya geliyor

HTC'nin yeni amiral gemisi tüm beklentileri karşılamaya doğru ilerliyor. Cihaz 8 GB RAM, 256 GB hafıza, Snapdragon 835 yonga setinin yanı sıra 5.7 ve 6.1 inçlik ekran seçenekleriyle gelebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,7b
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67
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2017 yılına girerken önümüzdeki yılın amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili haberler almaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar sıklıkla iPhone 8 ve Galaxy S8 hakkında bazı söylentiler duymuştuk. Her iki cihaz hakkında da kenardan kenara ekran, tasarım yükseltmeleri ve sanal Home butonu gibi nispeten benzer sızıntılar gelmişti. Tayvanlı telefon üreticisi HTC'nin büyük çıkış beklediği amiral gemisi HTC 11 de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugün cihazla ilgili daha fazla ayrıntıya sahibiz.
Eylül ayında HTC 11'in Ocean Master, Ocean Note ve Ocean Smart kod adlı üç farklı varyasyona sahip olacağı bildirilmişti. Ayrıca önceki sızıntılar da HTC 11'in Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, Quick Charge 4.0 ve devasa 8 GB RAM'le geleceğini gösteriyordu. Bugün ise cihazın tasarım özellikleriyle ilgili yeni bilgiler sızdırılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Microsoft: Mac'ten Surface'e geçiş tavan yaptı"
Ocean Note ve Ocean Smart'ın farklı ekran boyutlarına sahip olacağı öne sürülüyor. Buna göre Ocean Note varyantı 5.7 inç, Ocean Smart ise 6.1 inçlik ekranla gelecek. Her iki cihazda da parmak izi tanıma özelliği ve HTC'nin geleneksel öne bakan hoparlörlerini göreceğiz. HTC 11'in pil kapasitesi 3700 mAh olacak ve akıllı telefonda çift kamara teknolojisine yer verilecek. Kullanıcılar akıllı optik görüntü sabitlemeyle birlikte geniş açılı bir lense sahip olacaklar.
Gelen haberler bakılırsa telefondaki 3,5 mm kulaklık girişi kalıyor. Cihazın dahili belleği 256 GB olacak, bu yüzden HTC'nin HTC 11'le tüm beklentileri karşılamaya doğru ilerlendiğini söyleyebiliriz. Amiral gemisinin, 700 dolar gibi bir fiyat etiketiyle Nisan ayında piyasaya çıkması bekleniyor.
HTC 11 tüm beklentileri karşılamaya geliyor
 

http://mo.techweb.com.cn/phone/2016-12-12/2449873.shtml Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen mustafadari
mustafadari

10 bin liradan satar la HTC böyle bir şey çıkarsa ortaya

Dostum haberi okumuyor musunuz? 700 dolar yazıyor, htc 10 da 699 dolara satılıyordu. Anlayacağın fiyatlar değişmiyor, bizde zamlar ve kurlar yüzünden artıyor fiyatı, htc nın bır suçu yok.
mustafadari10 bin liradan satar la HTC böyle bir şey çıkarsa ortayaDostum haberi okumuyor musunuz? 700 dolar yazıyor, h...
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gcb1903 2 yıl
Htc bu saatten sonra 700 dolara telefon satacağını sanıyor hala. Yazılımsal desteğini kesiyor bir bir telefonların. Kendine özgü uygulamalarını sonlandırıyor. Utanmadan hala 700 dolara ( Büyük ihtimal 3000 lira üstü ) ürün satacağını sanıyor.
Kendini Apple sanıyor ama ısırılmış elma değil olsa olsa kurtlu elma olur Htc'den.
Kendim Htc kullanıcısıyım oradan biliyorum. Hani böyle bir markanın bile fanları olabiliyor maalesef.
Bunu alacağınıza daha uygun fiyata Xiaomi falan alın. Hem cebinize kâr hem Xiaomi bile bunlardan daha fazla destek sunuyor. En azından büyüyen bir marka. Htc battı batacak.
Htc bu saatten sonra 700 dolara telefon satacağını sanıyor hala. Yazılımsal desteğini kesiyor bir bir telefonların. Kendine özgü uygulamalarını sonlandırıyor. U...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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Guest-F8946C419 2 yıl
Bazı Samsung fanboyları ağlamaya başladı şimdiden.. :) Helal HTC..
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1 Avatar
prof.dr.13175 2 yıl
İphone 5se gibi HTC one m7 v2 çıkarmaları gerek. Yine beats, kamerada ufak yenilikler işlemciyi yenile 4g standart tamam. Yine o muhteşem günlerine geri dönebilir.
Öndeki HTC yazisinin altına parmak izi okuyucu eklenebilir. Htc11 e falan gerek yok bence.
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Behnanbalaban 2 yıl
Yani şık, kibar telefon yapmak bu kadar mı zor? illa tuğla gibi mi olmalı şu telefonlar? zorla iphone aldırtacaklar... cebimize sığmıyor meret artık...
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DH Misafiri 2 yıl
"Çift kamara" vay be htc gemi işine girmişte haberimiz yokmuş
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DH Misafiri 2 yıl
HTC den tek beklentim başındaki ceo kimse onu işten çıkarsınlar.
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rasitsvs 2 yıl
Fiyat 3249 tl olur 6 ay sonra da 2999tl

Bekleyip gorecegiz htc 10 alacaktim
Boyle bir cihaz gelecekse beklemek mantikli
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dephyr 2 yıl rasitsvs
rasitsvs
Fiyat 3249 tl olur 6 ay sonra da 2999tl

Bekleyip gorecegiz htc 10 alacaktim
Boyle bir cihaz gelecekse beklemek mantikli

dediğiniz gibi 3249 tl olur ama 6 ay sonra fiyatı 1800 tlye kadar düşer akabinde 2 yılın sonunda ise 900 tlden 2.elde 900 e zor satarsınız piyasası zor tutunur ama iphone öyle değil maalesef piyasası her zaman zirvede
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murat5555 2 yıl
-iyi kaliteli dış ses hoparlörleri,
-kamera konusunda donanım-yazılım uyumunu yakalarsa (artık odak lafını duymak istemiyoruz)
-depolama biriminde kapasiteyi arttırdığı gibi okuma-yazma hızlarında düşük belleklerden kaçınırsa
-kutu içeriği htc 10 gibi iyi olursa (kulaklıklar mükemmel)
-kasa-tasarım olayında yenilik getirip ezber bozarsa o zaman görelim diğer markaları.
son olarak fiyatı abartmazsa malum satışlar belli artık kar marjını düşük tut piyasada küllerinden doğ be kardeşim....
HTC Türkiye ve globalde reklam işine el atmalı ürününü tanıtıp arkasında durmalı. insanlar servis ağı yok sanıyor bu ne saçmalıktır.
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FlyingUnderpants 2 yıl
2.5 yıldır M8 kullanıyorum, o kadar memnunum ki.. Hem yazılım, hem güncellemelerin erken gelmesi, son güncellemenin stabil olması, dizayn, metal malzeme, tasarım, herkesin yeni keşfettiği çift kamerayı o günden beri kullanıyor olmak, 4MP olmasına rağmen gayet yeterli ve net fotoğraflar çekmesi, full tema değişimi ve binlerce tema.
Param olursa ve bu dizayn ile gelirse M11 alırım.
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GamingMan 2 yıl
Htc One M7 ye boyut ve donanım güncellemesi yapılarak piyasaya cıkartılsa tadından yenmez.5" yada 5.2" ekrana sahip güçlü donanımlı bi one m7 yi kim istemez ki ?
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swat882 2 yıl
yeni birşey vaad etmiyor. Aynı şeyler
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dasarum 2 yıl swat882
swat882
yeni birşey vaad etmiyor. Aynı şeyler

Gerçekten yeni birşey vaad etmiyor, zira tuşsuz cihaz teknolojisi yeninin de ötesinde
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alp0007 2 yıl
Bence bu tasarımla gelmez, öncekinin çok benzeri olur
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ekran, amiral gemisi ve
10 etiket daha özellik 2017 8gb ram htc 11 snapdragon 835 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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