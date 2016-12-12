HTC 11 tüm beklentileri karşılamaya geliyor

2017 yılına girerken önümüzdeki yılın amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili haberler almaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar sıklıkla iPhone 8 ve Galaxy S8 hakkında bazı söylentiler duymuştuk. Her iki cihaz hakkında da kenardan kenara ekran, tasarım yükseltmeleri ve sanal Home butonu gibi nispeten benzer sızıntılar gelmişti. Tayvanlı telefon üreticisi HTC'nin büyük çıkış beklediği amiral gemisi HTC 11 de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugün cihazla ilgili daha fazla ayrıntıya sahibiz.

Eylül ayında HTC 11'in Ocean Master, Ocean Note ve Ocean Smart kod adlı üç farklı varyasyona sahip olacağı bildirilmişti. Ayrıca önceki sızıntılar da HTC 11'in Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, Quick Charge 4.0 ve devasa 8 GB RAM'le geleceğini gösteriyordu. Bugün ise cihazın tasarım özellikleriyle ilgili yeni bilgiler sızdırılmış durumda.

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Ocean Note ve Ocean Smart'ın farklı ekran boyutlarına sahip olacağı öne sürülüyor. Buna göre Ocean Note varyantı 5.7 inç, Ocean Smart ise 6.1 inçlik ekranla gelecek. Her iki cihazda da parmak izi tanıma özelliği ve HTC'nin geleneksel öne bakan hoparlörlerini göreceğiz. HTC 11'in pil kapasitesi 3700 mAh olacak ve akıllı telefonda çift kamara teknolojisine yer verilecek. Kullanıcılar akıllı optik görüntü sabitlemeyle birlikte geniş açılı bir lense sahip olacaklar.

Gelen haberler bakılırsa telefondaki 3,5 mm kulaklık girişi kalıyor. Cihazın dahili belleği 256 GB olacak, bu yüzden HTC'nin HTC 11'le tüm beklentileri karşılamaya doğru ilerlendiğini söyleyebiliriz. Amiral gemisinin, 700 dolar gibi bir fiyat etiketiyle Nisan ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

http://mo.techweb.com.cn/phone/2016-12-12/2449873.shtml