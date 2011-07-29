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HTC, 1280x720 piksel ekranlı ve Android 2.3.4 destekli Vigor üzerinde çalışıyor olabilir

7 yıl
16,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bir süre önce 6 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğraf örneği internete sızdırılan ADR6425 kodlu HTC Vigor'a ait olduğu öne sürülen NenaMark1 benchmark sonucu yayınlandı.

Tablet bilgisayar veya akıllı telefon olup olmadığı henüz kestirilemeyen HTC Vigor'un NenaMark1'de yazan özelliklerine baktığımızda cihaza 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci ile Adreno 220 grafik birimi güç veriyor.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan ve Verizon Wireless tarafından satışa sunulacağı tahmin edilen cihazın en dikkat çeken yanı ise 1280 x 720 piksel çözünürlüğündeki ekranı. Vigor'un bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek HTC de Samsung ile beraber ekran çözünürlüğünde çıtayı yukarı taşıyabilir.
HTC cephesi sessizliğini koruyor, gelişmeleri merakla bekliyoruz.

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windwalker 7 yıl en beğenilen
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Deníz 7 yıl
1 gb hafıza koymasınlarda
720p çözünürlük koyuyorsunuz da kodek yok artık kodekte gelmesi lazım convertle uğraştırıyorlar bizi
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onboardx 7 yıl
sağlam cpu lazım o çöznürlüğü işleyecek.
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Mobile Prof. 7 yıl
Hmm
adreno 220 1280x720 1.5ghz 5.Inc. sizcede bu cozunurluk icin az degilmi ozellikleri.
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yasinemir 7 yıl
htc her zaman en güçlüsünü yapmaya çalışıyor en azından nokia gibi aynı tip telefonlar üremiyor
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sertacarslan 7 yıl
1280*720 ekran bir mobil telefonda olacaksa o telefona 5" yakışır :)
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lazloo 7 yıl

sertacarslan

1280*720 ekran bir mobil telefonda olacaksa o telefona 5" yakışır :)


O zaman tablet olur. :)
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wentworthscofield 7 yıl
teknolojinin bu kadar hızlı geliştiğini bilmeyen biri sanır ki galaxy s2 ile bunun arasında birkaç sene fark var
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windwalker 7 yıl en beğenilen
pil çıtasını yükseltsinler önce
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