HTC, 1280x720 piksel ekranlı ve Android 2.3.4 destekli Vigor üzerinde çalışıyor olabilir

Bir süre önce 6 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğraf örneği internete sızdırılan ADR6425 kodlu HTC Vigor'a ait olduğu öne sürülen NenaMark1 benchmark sonucu yayınlandı.





Tablet bilgisayar veya akıllı telefon olup olmadığı henüz kestirilemeyen HTC Vigor'un NenaMark1'de yazan özelliklerine baktığımızda cihaza 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci ile Adreno 220 grafik birimi güç veriyor.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan ve Verizon Wireless tarafından satışa sunulacağı tahmin edilen cihazın en dikkat çeken yanı ise 1280 x 720 piksel çözünürlüğündeki ekranı. Vigor'un bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek HTC de Samsung ile beraber ekran çözünürlüğünde çıtayı yukarı taşıyabilir.

HTC cephesi sessizliğini koruyor, gelişmeleri merakla bekliyoruz.

