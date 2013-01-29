HTC, 19 Şubat Salı günü New York'ta etkinlik düzenleyecek

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, 19 Şubat 2013 tarihinde New York'ta düzenleyeceği tanıtım etkinliği için davetiye göndermeye başladı. Davetiyeden edindiğimiz bilgiler ışığında, kapılar davetlilere Türkiye saatiyle 16:15'te açılacak ve etkinlik 17:00'da başlayıp 19:30'da sona erecek.



HTC, teknoloji meraklılarının karşısına nasıl ürün veya ürünlerle çıkacağı konusunda ser verip sır vermiyor. Öte yandan yürütülen tahminler, uzun süredir mobil dünyanın gündemini meşgul eden M7'nin resmiyet kazanacağı yönünde. Söylentilere göre, gücünü 1.7 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon platformundan ve 2 GB RAM'den alacak akıllı telefon, Android ''Jelly Bean'' işletim sistemine, HTC Sense 5.0 kullanıcı arayüzüne, LTE alt yapısı desteğine, NFC çipine, Beats Audio desteğine, 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 32 GB'lık dahili depolama alanına ve en önemlisi 4.7-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ev sahipliği yapacak.



HTC tarafında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



http://www.slashgear.com/htc-confirms-february-19-event-htc-m7-incoming-29267147/