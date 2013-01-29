Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 19 Şubat Salı günü New York'ta etkinlik düzenleyecek

6 yıl
847
1
31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC, 19 Şubat Salı günü New York'ta etkinlik düzenleyecek
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, 19 Şubat 2013 tarihinde New York'ta düzenleyeceği tanıtım etkinliği için davetiye göndermeye başladı. Davetiyeden edindiğimiz bilgiler ışığında, kapılar davetlilere Türkiye saatiyle 16:15'te açılacak ve etkinlik 17:00'da başlayıp 19:30'da sona erecek.
HTC, teknoloji meraklılarının karşısına nasıl ürün veya ürünlerle çıkacağı konusunda ser verip sır vermiyor. Öte yandan yürütülen tahminler, uzun süredir mobil dünyanın gündemini meşgul eden M7'nin resmiyet kazanacağı yönünde. Söylentilere göre, gücünü 1.7 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon platformundan ve 2 GB RAM'den alacak akıllı telefon, Android ''Jelly Bean'' işletim sistemine, HTC Sense 5.0 kullanıcı arayüzüne, LTE alt yapısı desteğine, NFC çipine, Beats Audio desteğine, 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 32 GB'lık dahili depolama alanına ve en önemlisi 4.7-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ev sahipliği yapacak.
HTC tarafında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

http://www.slashgear.com/htc-confirms-february-19-event-htc-m7-incoming-29267147/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
noyancelebi 6 yıl
yesilcin.com/...
HTC Resmi Olarak Yeşilcin'de Sorularınızı Cevaplıyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wild_BlaCk 6 yıl
Yeni sızıntı bakalım bu model'mi gelecek

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackhbosss 6 yıl
Htc yapıyor ne desen de abi HTC samsung s3 de kullandım note 2 de HTC One X plus üstüne cıkamadılar ne olsada İphona para veren zaten teknoloji özürlü olarak bakıyorum artık :) cebindeki cihazın özeliklerini bile bilmiyor genelde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 6 yıl
şarjı iyi gider umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
Gelsin bakalim uzun zamandir bekliyorum insallah guzel bir telefondur ve alirim 7 yil sonra benim icin cok guzel olur beklemedeyim ama tegra 4 islemcili istiyorum ben sahsen hadi bakalimmm birde kulakliklari beats Audio olsun yani yaninda gelsinnnnn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esqhia 6 yıl
Nihayet beklenen tarih geldi çattı.Şu sızıntılardaki, windows phone telefonlara benzemesin de başka bişey istemiyorum.Prototip olsun,bilinçli sızdırılmış olsun ama o kasa olmasın.Herkesi ters köşeye yatırsa da güzel bi telefon görsek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Korkarım ki tipi "htc w8" ' le aynı olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 6 yıl
aldı kurtlu elma fanlarını bir telaş ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 6 yıl
bu yıl ikişer ay arayla tanıtılcak amiral gemilerini duyurcaktır kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
HTC ONE X'i satarım arkadaş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 6 yıl
M7 geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
847 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Windows Phone 8S by HTC video inceleme 6 yıl Röportaj: NComputing terminalleri şirketlere neler kazandırıyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim