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HTC 20 Ekim'de yeni bir etkinlik düzenliyor

3 yıl
1,7b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC 20 Ekim'de yeni bir etkinlik düzenliyor

HTC'nin yılın ikinci yarısı için planladığı ancak halen görücüye çıkarmadığı yeni kurtarıcı akıllı telefonu merakla beklenirken, bu beklentileri artıracak yeni bir etkinlik haberi geldi. HTC, 20 Ekim'de yeni bir etkinlik düzenliyor. 

Etkinlik ile ilgili herhangi bir detay yok ancak 20 Ekim 2015 günü yerel saat ile 15.00'da başlayacağı ve canlı olarak yayımlanacağı anlaşılıyor. Etkinlik görselindeki kömür ise muhtemelen modelin karbon grisi rengine işaret ediyor. 

Yıl sonuna artık çok fazla bir zaman kalmadığı için HTC'nin nihayet bu kurtarıcı cihazını tanıtacağı tahmin ediliyor. HTC Aero veya HTC One A9 adını alması beklenen model tarihler gözönüne alındığında Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile piyasaya çıkabilir. Bu da onu Nexus cihazları haricinde Android 6.0 işletim sistemli ilk akıllı telefon yapacaktır. 

HTC Aero modelinde MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X20 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM, gelişmiş yeni bir kamera olacağı şimdiye kadar sızan iddiaların ortak noktası durumunda.  
HTC 20 Ekim'de yeni bir etkinlik düzenliyor
 

http://www.htc.com/tr/go/launch/ Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 3 yıl en beğenilen
Adamlar bu harika tasarımdan şu tasarıma geldiler. Resmen batmak istiyorlar


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Adamlar bu harika tasarımdan şu tasarıma geldiler. Resmen batmak istiyorlar
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Mr. Jingles 3 yıl
Baya baya iPhone tasarımını kopyalamışlar.
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SithHappens 3 yıl
hala m7 kullanıyorum ve çok memnunum htc bu tasarımdan vazgeçerek kendi ayağına sıktı. bundan sonraki telefonum htc olmayacak gibi
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kraix 3 yıl
Fire_67
istanbulbirbaska Adamlar bu harika tasarımdan şu tasarıma geldiler. Resmen batmak istiyorlar
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Güncel yongaseti ile aynısı gelse yok satar

Şu siyah bantları kaldırıp aynısını sürseler işlemci ve kamera değiştirip kafaya oynar direkt
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LİVERPOOLYWNA 3 yıl
htc iki telefon tanıtmadımı ? neden haberi yok dh de ?
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luckylukegs 3 yıl
Bu nasıl haber eyy donanımhaber ekibi?
Bu telefon 5.5 inc falan değil 5inc.
Telefon söylediğiniz işlemciylede gelmiyor snapdragon 620 veya 617 ile gelecek.Ramda 4 değil 3 olacak.
Telefonun özellikleri yapılan antutu testlerinde görüntülerde oraya bakmaktamı aklınıza gelmedi?
Haber yapmak bukadar kolay olmamalı.Alkışlıyoruz!!!
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kadirirdem 3 yıl
Bırakın ben batacam diyor resmen
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kule_genclik 3 yıl
htc m9 plus i heni kamerayla guncelledi simdi uzerine bu tipsiz
htc napiyor anlamak mumkun degil.
kaldir su siyah bantlari dedi herkes adamlar boyle tipsiz birseyle gelicekse hic gelmesin.
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istanbulbirbaska 3 yıl en beğenilen
Adamlar bu harika tasarımdan şu tasarıma geldiler. Resmen batmak istiyorlar


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1 Yanıt Yanıtla +8
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1BilimAdamı 3 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska
Adamlar bu harika tasarımdan şu tasarıma geldiler. Resmen batmak istiyorlar


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Güncel yongaseti ile aynısı gelse yok satar
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emmare 3 yıl
bu adamlar hakkaten anlamıyorlar herhalde...kardeşim bu darboğazdan çıkmak istiyorsan en başta farklı kullanışlı bir arayüz geliştireceksin,bataryayı sağlam yapıcan ve o aptal fiyat politikasından vazgeçeceksin....bu kadar basit...ama bunlar yıllardır aynı arayüzü kullanır,aynı kasayı kullanır birde muadillerinden daha pahalı satarlar sonrada vay efendim zarar ettik..ulan millet salakmı!!!tüm amirak gemilerde üst düzey işlemci kamera vs var zaten..sen farklı ne sunabiliyorsun ona bak...
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pisrabbit 3 yıl
yaptıkları tek iyi şey, üstünde htc yazan siyah şeridi kaldırmak, gerisi saçmalık.parmak izi okuyucu,20 mp kamera falan hikaye.eğer şu tiple piyasaya girecekse htc 7000 mah pi koyacak ki fark yaratsın.
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trkarapanda123asd 3 yıl
O görseller doğruysa sen hiç uğraşma bat artık direk htc arayüzün güzel,hoparlör performansında çok iyisin,kaliteli malzeme kullanıyorsun sadece yapman gereken güzel tasarım ve rakiplerinle yarışabilecek kamera niye acı çektiriyon kendine
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***Respect*** 3 yıl
Tipe bak çay demle dedikleri bu olsa gerek.

Tipsizlikte inovasyon yapmış adamlar.
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