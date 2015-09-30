HTC'nin yılın ikinci yarısı için planladığı ancak halen görücüye çıkarmadığı yeni kurtarıcı akıllı telefonu merakla beklenirken, bu beklentileri artıracak yeni bir etkinlik haberi geldi. HTC, 20 Ekim'de yeni bir etkinlik düzenliyor.





Etkinlik ile ilgili herhangi bir detay yok ancak 20 Ekim 2015 günü yerel saat ile 15.00'da başlayacağı ve canlı olarak yayımlanacağı anlaşılıyor. Etkinlik görselindeki kömür ise muhtemelen modelin karbon grisi rengine işaret ediyor.





Yıl sonuna artık çok fazla bir zaman kalmadığı için HTC'nin nihayet bu kurtarıcı cihazını tanıtacağı tahmin ediliyor. HTC Aero veya HTC One A9 adını alması beklenen model tarihler gözönüne alındığında Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile piyasaya çıkabilir. Bu da onu Nexus cihazları haricinde Android 6.0 işletim sistemli ilk akıllı telefon yapacaktır.





HTC Aero modelinde MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X20 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM, gelişmiş yeni bir kamera olacağı şimdiye kadar sızan iddiaların ortak noktası durumunda.

http://www.htc.com/tr/go/launch/