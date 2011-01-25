HTC, 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı: 9.1 milyon akıllı telefon satışı

2011 yılına Inspire 4G, Thunderbolt 4G, EVO Shift 4G ve Freestyle gibi birbirinden dikkat çekici modellerle giren HTC, 2010 yılı 4. çeyrek finansal raporunu internette yayınladı.
Yayınlanan rapora göre HTC, geride bıraktığımız 2010 yılının 4. çeyreğinde 9.1 milyon civarında akıllı telefonun satışını gerçekleştirerek 3,57 milyar dolar gelir elde etti. Telefon satışları 2009 yılının 4. çeyreğine kıyasla %163, gelirler ise yine aynı döneme göre %153 gibi oldukça yüksek bir oranda artış gösterdi. 2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise HTC, 24.6 milyon akıllı telefon satışı yaparak, 7 milyar dolar gelir, 1.3 milyar dolar kâr elde etti. 2009 yılına göre satışlar 2 kat, gelirler ise %93 artmış.
2010 yılını başarılarla kapatan HTC'nin, şubat ayında teknoloji severlere kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi'nde 6 yeni akıllı telefon ve 1 Android tablet tanıtacağı öngörülüyor.
http://www.corpasia.net/taiwan/2498/financial/40/EN/4Q10%20Investor%20Conference%28English%29_GbmLFMHggKfN.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Donanımsal özellikler yönünden çok üstün ürünleri rakiplerine göre makul fiyatlarla sunuyorlar. Yazılımsal destek konusunda da en iyi markalardan biri, çok eski modeller için bile güncelleme çıkarabiliyorlar. Ama bunların da ötesinde, dünyada başka hiçbir markaya nasip olmayacak bir 3.parti yazılımcı desteğine sahipler. Çok sıkı programcı gençlerden oluşan pek çok grup var ve neredeyse her model HTC için sürekli yazılım geliştiriyorlar. HTC üzerinde Ubuntu, winmo modeller için android, wm7, badaa, daha neler neler. Şimdi Prophet için android çalışmalarını izliyorum, çıkınca kuracağım:)
Lafın kısası, PDA alacaksanız herhangi bir HTC'den şaşmayın derim...
Bir de keşke Microsoft'a bir daha hiç bulaşmasalar...