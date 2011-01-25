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HTC, 2010 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı: 9.1 milyon akıllı telefon satışı

8 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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2011 yılına Inspire 4G, Thunderbolt 4G, EVO Shift 4G ve Freestyle gibi birbirinden dikkat çekici modellerle giren HTC, 2010 yılı 4. çeyrek finansal raporunu internette yayınladı.

Yayınlanan rapora göre HTC, geride bıraktığımız 2010 yılının 4. çeyreğinde 9.1 milyon civarında akıllı telefonun satışını gerçekleştirerek 3,57 milyar dolar gelir elde etti. Telefon satışları 2009 yılının 4. çeyreğine kıyasla %163, gelirler ise yine aynı döneme göre %153 gibi oldukça yüksek bir oranda artış gösterdi. 2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise HTC, 24.6 milyon akıllı telefon satışı yaparak, 7 milyar dolar gelir, 1.3 milyar dolar kâr elde etti. 2009 yılına göre satışlar 2 kat, gelirler ise %93 artmış.

2010 yılını başarılarla kapatan HTC'nin, şubat ayında teknoloji severlere kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi'nde 6 yeni akıllı telefon ve 1 Android tablet tanıtacağı öngörülüyor.


http://www.corpasia.net/taiwan/2498/financial/40/EN/4Q10%20Investor%20Conference%28English%29_GbmLFMHggKfN.pdf Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
htc,samsung,lg ve motorola uçtular iyicene..insan hangi telefonu alacağını şaşırıyor..
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sertacarslan 8 yıl
İlk HTC telefonum Prophet idi. Şu an da HTC HD2 @android kullanıyorum.
Donanımsal özellikler yönünden çok üstün ürünleri rakiplerine göre makul fiyatlarla sunuyorlar. Yazılımsal destek konusunda da en iyi markalardan biri, çok eski modeller için bile güncelleme çıkarabiliyorlar. Ama bunların da ötesinde, dünyada başka hiçbir markaya nasip olmayacak bir 3.parti yazılımcı desteğine sahipler. Çok sıkı programcı gençlerden oluşan pek çok grup var ve neredeyse her model HTC için sürekli yazılım geliştiriyorlar. HTC üzerinde Ubuntu, winmo modeller için android, wm7, badaa, daha neler neler. Şimdi Prophet için android çalışmalarını izliyorum, çıkınca kuracağım:)
Lafın kısası, PDA alacaksanız herhangi bir HTC'den şaşmayın derim...
Bir de keşke Microsoft'a bir daha hiç bulaşmasalar...
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Vipracing 8 yıl
Korkunç bir büyüme,HTC nin rüyalarının bile ötesine geçmiştir
Daha tablet çıkarıcaklar bir sürü ara model var.Gelicek HTC için daha da parlak görünüyor umarım kalite standartlarını (Yazılım&donanım) hiç düşürmeden yollarına devam ederler zira benim bir son kullanıcı olarak markadan memnuniyetim oldukça üst seviyede.
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last_legant 8 yıl
Ya helal olsun htc ye... Ben hiç hoşlaşmıyorum bu marka ve telefonlarından ama adamlar acaip başarı gösteriyorlar... Alkışlamak lazım...
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