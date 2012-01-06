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HTC, 2011 son çeyreği düşüşle kapattı

7 yıl
3,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılını geride bırakmamızın ardından firmaların son çeyreğe ait mali raporları da yayınanmaya başladı. Samsung'un ardından diğer bir akıllı telefon üreticisi Tayvanlı HTC de kesin olmayan son çeyrek rakamlarını kısaca kamuoyu ile paylaştı.

2011 yılı sonlarında HTC'nin borsada kayıplar yaşamasıyla başlayan gerileme Kasım ayında akıllı telefon satışlarına yüzde 30 düşüş olarak yansımış, firmanın 2011 yılı hedefleri 2010 Temmuz döneminin de altına inmişti.

2011 son çeyrek raporuna göre toplam gelirlerde HTC'nin yıllık kaybı yüzde 2.5 oldu. Son çeyrekte elde edilen gelir 335 milyon dolar iken yıl toplamında 1.3 milyar dolar civarında gerçekleşti.

İşletim karı 42 milyon dolar olurken yıl toplamında 200 milyon dolar oldu. Net elde edilen gelir 35 milyon dolar iken yıl toplamında yaklaşık 180 milyon dolara ulaşıldı. 

Her ne kadar geçen yıl aynı çeyreğe göre düşüş yaşansa da 2010 yılına kıyasla firma yüzde 80'lik bir gelir artışı yakaladı. Özellikle yaz döneminde üst üste rekor gelir elde eden HTC firma tarihinin en başarılı dönemini yaşadı ve ABD'de en çok akıllı telefon satan firması olmayı başardı. 2011 yılının son dönemlerinde Rhyme, Rezound, Sensation XE, Sensation XL gibi modelleri piyasaya süren HTC, en çok birbirine benzeyen modeller üretmesi nedeniyle eleştiriliyor. 2012 bakalım HTC için neler getirecek hep birlikte göreceğiz.

http://www.mzcan.com/taiwan/2498/monthlysales/84/EN/NR-1010106E_Fi6ut6f6jf2J.pdf Yorum Yaz
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
HTC yeni bir telefon üreticisimi arkadaşım fason üretimin en büyük pay sahibidir zamanında ki 6 7 yıl önce windows mobile serisi ile iyi çıkış yapmıştır başkaları gibi normal cihaz üretmektense hep akıllı telefonlara yatırım yapmıştır bu kadar büyümesini ve tanınmasını sağlayan ana etken 2008 de Android platformuna yönelmesidir.Bknz (HTC G1 ilk Google telefonu)
2007 yılında çıkan HTC shift i bilen bilir zamnının ilk ultra taşınabilir tableti olarak tanınır.
NOT: HTC kullanıcısı değilim fiyat politikalarını çok eleştiririm ama yapı ve üretim bantları itibari ile HTC büyük bir üreticidir hakkını yememek gerek ayrıca Hz. Wikipedia'dan alıntılara bakacak olursak;

İlk renkli avuç içi boyutlu PC (1999)
İlk Microsoft PocketPC (2000)
İlk Microsoft kablosuz PocketPC (2002)
İlk Microsoft yüklü Smartphone (2002)
İlk Microsoft Smart Music Phone (2004)
İlk Microsoft 3G Phone (2005)
İlk Microsoft Windows Mobile 5.0 Platform Phone (2005)
İlk Microsoft Windows Mobile platformunda tri-band UMTS 3G cihazı (2006)
İlk Microsoft Windows 5.0 Smartphone (2006)
Parmak ucuyla gezintiyi sağlayan ilk sezgisel dokunmatik ekran (Haziran 2007)
HTC yeni bir telefon üreticisimi arkadaşım fason üretimin en büyük pay sahibidir zamanında ki 6 7 yıl önce windows mobile serisi ile iyi çıkış yapmıştır başkala...
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aceleciburak 7 yıl kallesnikof
kallesnikof

söylediklerin doğru ama htc nin doğuşu malesef android le oldu desek yalan olmaz, dünya çapındaki pazarlarda söz sahibi olma yoluna girmesine etken olan android ve sonrasındaki gelişmelerdir. ama androidden önce kaç tane ülkede kaç kişi biliyordu ki Htc yi? nokia samsung sonyericson kadar yaygın mıydı? hayır. android HTC yenin yeniden doğuşudur ve bence çok kaliteli telefonları 300 liralık telefonuda öyle 2000 tel lik telefonuda oyuncak gibi durmuyor diğerleri gibi hem içeriği hem kasası kalite...

ama şöylede bir sıkıntı var HTC de Wildfire S gibi 600 MHz Armv6 ve Adreno 200 donanımına sahip bir cihazı 700 civarına satmayı biliyor benim en çok eleştirdiğim noktası bu mesela Sensation XE mi Galaxy S II mi diye sorsan ki XE nin fiyatı 1800 civarı her şekilde S II derim çünkü Samsungun Exynos işlemcisi ve MALI 400 yongası Qualcomm işlemci ve Adreno 220 yi rahatça pataklar o yüzden HTC bazı modellerinde aşırı fiyatlandırma yapıyor gereksiz yere o noktada bu aralar Sony'i tebrik ediyorum Armv7 1 GHZ ve Adreno 205 sistemleri ortalama 700-900 aralığında ve cazip kampanyalarda yapılmakta...
kallesnikofsöylediklerin doğru ama htc nin doğuşu malesef android le oldu desek yalan olmaz, dünya çapındaki pazarlarda söz sahibi olma ...
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DH Misafiri 6 yıl
Why would anyone go for the xe?The Galaxy Nexus has More RamThe Display on nexus uses cootvneinnal RGB which is way better than the pathetic Pentile Matrix used on xe, and S amoled features darker black, better contrast and less saturation than SLCD1.2ghz oamp processor is much faster than old scorpion processor even though its 1,5 ghzThe beats audio? ain't that great, the one with the phone arent those high end beatsThe nexus has wayy more phone memoryThe nexus will recieve updates first
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akdogru 7 yıl
htc cihaz malzeme kalitesini oldukça düşürdü. 3d evo yu sırf bu yüzden almadım.
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antique 7 yıl
hazır satışlar artmışken bildiğimiz bütün taklaları atalım dediler, tüketiciler anlamadı tabi haliyle satışlar düşer
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hanselamca 7 yıl
Htc'nin fiyatina yuksek diyenler birde size Bulgaristan'da yasayan biri olarak burdaki fiyatlari vereyim, karsilastirmak icin Samsung'u ve populer modellerin fiyatlarini ele alalim. 1 Bulgar levasi (LV) = 1.95 EURO. Ben 1 LV'YI = 0,5 avro olarak kabul edecegim ve size fiyatlari avro cinsinden verecegim.
HTC SENSATION = 360 EURO (856 TL)
HTC DESIRE S = 285 EURO (678 TL)
HTC SENSATION XE = 415 EURO (987 TL)
HTC SENSATION XL = 440 EURO (1047 TL)
HTC WILDFIRE S = 175 EURO ( 416 TL)
SAM. GALAXY S 2 = 395 EURO (940 TL)
SAM. GALAXY NOTE = 575 EURO (1368 TL)
SAM. GALAXY NEXUS = 590 EURO (1404 TL)
SAM. GALAXY S(2011) = 282 EURO (672 TL)
SAM. GALAXY ACE= 177 EURO (421 TL)
Goruldugu uzere htc samsung'la kiyasladigimizda fiyatlarin samsung'un uzerinde olmadigini goruyoruz. ote yandan kiz arkadasimda htc wildfire s var, telefon kucuk bir canavar tabiri caizse. htc'nin urunlerini ve malzeme kalitesini gercekten cok basirili buluyorum
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chaluri 7 yıl
Bir markanın başarısını devam ettirebilmesi için en önemli şart varolan müşterilerini kaybetmemeyi başarabilmesidir. Elindekileri tutup üzerine yenileri ekleyeceksin ki başarılı olasın
Htc'nin ne kadar süredir bu işi yaptığını, tarih öncesi cihazlarını falan bir kenara bırakın. Htc'nin asıl başarısı hd2 ve desire modelleridir. Dünyada insanların yaygın olarak android kullanmaya başlamalarının önayağı desire'dır.
Ben bir desire kullanıcısı olarak karşılaştığım paragöz politikalarının üstüne htc isimli firmayla işimi bitirdim. Desire kullananlar durumu daha iyi bilir ki dünyada oranı %70'in üstündedir benim gibi kararı olanlar.
Tabi bunun üstüne de saydığınz diğer sebepler eklenince bu düşüş grafiğini daha çok göreceğimize emin olabilirsiniz.
Özet isteyenler için: HTC şımardı. sorun bu
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K_Spartakus 7 yıl chaluri
chaluri

Bir markanın başarısını devam ettirebilmesi için en önemli şart varolan müşterilerini kaybetmemeyi başarabilmesidir. Elindekileri tutup üzerine yenileri ekleyeceksin ki başarılı olasın

Htc'nin ne kadar süredir bu işi yaptığını, tarih öncesi cihazlarını falan bir kenara bırakın. Htc'nin asıl başarısı hd2 ve desire modelleridir. Dünyada insanların yaygın olarak android kullanmaya başlamalarının önayağı desire'dır.

Ben bir desire kullanıcısı olarak karşılaştığım paragöz politikalarının üstüne htc isimli firmayla işimi bitirdim. Desire kullananlar durumu daha iyi bilir ki dünyada oranı %70'in üstündedir benim gibi kararı olanlar.

Tabi bunun üstüne de saydığınz diğer sebepler eklenince bu düşüş grafiğini daha çok göreceğimize emin olabilirsiniz.

Özet isteyenler için: HTC şımardı. sorun bu

sana katılıyorum

evet htc şımardı ve desire + hd2 ile yükseldi . ok

ve ....desire'a güncelleme desteği vermeyerek senin gibi benide bıktırdı .

ama yinede htc diyorum .
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K_Spartakus 7 yıl
arkadaşlar , dikkat edin ilk %30luk düşüş haberinden bu yana kaç tane telefon tantımı yaptı htc ? belki bir belki iki , yani aklı başına geldi hergün tanıtım yapmıyor .
htcnin yeni bir marka olduğunu düşünenler yanılıyor çünkü bende htc kullanıcısı olarak yakşalık 8 senedir taklip ediyorum ve 5 senedir htc markalı yada htcnin ürettiği telefonları takip edip kullandım .
övdüğünüz samsung takiltçiik yaparken yada sadece cep telefonu üretirken htc pda üretiyordu , tabi sonradan samsungta pda işine girdi .
samsung ne kadar başarılıysa htc samsung kadar başarıldır hatta nokiaya göre çok fazla başarısı olan bir markadır .
htc wildfire s fiyatını eleştiren arkadaşlar acaba bu ülkede yaşamıyorlar galiba ! htc mi bu ülkede vergileri güncelliyor ? htcnin ürünleri türkiyede pahalıysa bunun suçlusu sadece htc yada başka markalar değildir .
eğer fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyorsanız telefonlarınızı eşe dosta sipariş verip yurtdışından aldırın , emin olun yarı fiyatından daha ucuza getirtmiş olursunuz ve htcye yada başka bir markaya pahalı fiyatlardan dolayı şikayet etmenize gerekte kalmaz .
htc malzeme kalitesi olarak samsungtan öndedir , eğer kalitesiz olsaydı htc hd2 gibi çok başarılı telefonu ortaya çıkmaz ve bu telefona farklı sistemlerin romları kurulmazdı .
htcye çok model çıkartıyor diye sızlayanlar samsunga neden bakmaz ! samsungun ve htcnin akıllı telefon sayısına bakın .
htcnin yanlış yaptığı adımlardan sonra bu sene aklını başına alıp çok daha başarılı olucağına inanıyorum .
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celalcaner2 7 yıl
htcnin suçu gelişen kapitalist dayama politikasına uymamasıdır

bakınız iphone başlattı aşırı pahalı tek çeşit seviye seviye telefonlar
iphone 3-3s-4-4s olsun. hangisi üstün biliyoruz. resmen telefon üstünlük sağlama aracı oldu. kullanıcıya seçenek sunulmaz oldu. yani kimi portatif birşey arar kimi büyük ekran, kimi klavyeli...
samsung da iphone modasına uydu... galaxy galaxy s2


htcnin ise model genişliği çok fazla. işlemcisi iyi ekranı düşük, pili iyi klavyeli, geniş ekran, büyük ekran vs. vs. bir çok modeli var.
fiyatları da daha uygun. Ne istediğini bilen kullanıcıya hitap ediyor ihtiyacı olmayan özelliklere para verdirtmeyen bir firma.

ama ne yazık ki akıllı telefon alanların çoğu buna dikkat etmiyor. laf olsun diye üstünlükleri belli eden bir modaya uygun bir telefon alıyorlar.
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greenman82 7 yıl
HTC bu kafayla giderse 2010-2011 dönemlerini çok arayacaktır zanlımca! epey htc kullanmışlığım vardır (buna i-mate jam de dahil) firma milyonlar sattığı modele yazılım desteğini kesiyor 2 ayda bir model çıkartıyor, hele ki efsanevi wildifire s modeli var bir türlü 2.3.5 gelemedi ics'in hayalini bile kurmuyorum bootloader kilidini kaldıracağım diye kullanıcılarını inletiyor xtc clip denilen ne olduğu belirsiz cihaza esir etti ne diyeyim çok yaşa htc bundan sonra varsa yoksa ya huawei yada zte; aynı donanım, aynı yazılım en azından bir kamyon para vermeyelim umudum google; update olayını kernel güncelleme vb bir moda getirip üreticilerin tekelinden çıkarmadıkça bu devran böyle sürüp gidecektir kanımca..
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.i. 7 yıl
Kendi markası altında 2006 yılında işe başlamıştır. Şuanda dünyada en fazla satan üreticilerden 10. sıradadır. HTC çok başarılı, yanlış kararlar vermese çok daha iyi olabilir.
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jibe 7 yıl
XE ile XL nin farkı neydi?
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frkcvk 7 yıl
En azından samsung gibi teşhir amaçlı maket telefon tutuyormuşsun hissi vermiyor.Malzeme kalitesi çok başarılı.
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berkkarabacak 7 yıl
@teksalih Senin de Samsung Galaxy S'in olsaydı görürdüm ben seni.2 sene önce aldığım tele hemen desteği kesti.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

@teksalih Senin de Samsung Galaxy S'in olsaydı görürdüm ben seni.2 sene önce aldığım tele hemen desteği kesti.

2 sene önce üretilmiş bir tane android telefon söyleseneyazılım desteği olan 1 tane 2 değil. Bu arada Galaxy S e desteği kesmedi geleceği konuşuluyor.Haberlere göre
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darkaura 7 yıl
androidden once cogunlugun htc yi tanimamasi htc yi yeni bir firma yapmaz. htc uzun zamandir var olan absarili bir pda ureticisi. androide kadar telefon uretmiyordu ki su an yaptigi isde telefon uretmekden cok, telefon ozelligi eklenmis pda lar uretmek.
zaten yapilan is telefon olmadigi icin koklu ureticiye ornek gosterdiginiz nokia gibi firmalar akilli telefon isinde zorlanmakda.
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