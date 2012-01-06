HTC, 2011 son çeyreği düşüşle kapattı

2011 yılını geride bırakmamızın ardından firmaların son çeyreğe ait mali raporları da yayınanmaya başladı. Samsung'un ardından diğer bir akıllı telefon üreticisi Tayvanlı HTC de kesin olmayan son çeyrek rakamlarını kısaca kamuoyu ile paylaştı.





2011 yılı sonlarında HTC'nin borsada kayıplar yaşamasıyla başlayan gerileme Kasım ayında akıllı telefon satışlarına yüzde 30 düşüş olarak yansımış, firmanın 2011 yılı hedefleri 2010 Temmuz döneminin de altına inmişti.





2011 son çeyrek raporuna göre toplam gelirlerde HTC'nin yıllık kaybı yüzde 2.5 oldu. Son çeyrekte elde edilen gelir 335 milyon dolar iken yıl toplamında 1.3 milyar dolar civarında gerçekleşti.





İşletim karı 42 milyon dolar olurken yıl toplamında 200 milyon dolar oldu. Net elde edilen gelir 35 milyon dolar iken yıl toplamında yaklaşık 180 milyon dolara ulaşıldı.





Her ne kadar geçen yıl aynı çeyreğe göre düşüş yaşansa da 2010 yılına kıyasla firma yüzde 80'lik bir gelir artışı yakaladı. Özellikle yaz döneminde üst üste rekor gelir elde eden HTC firma tarihinin en başarılı dönemini yaşadı ve ABD'de en çok akıllı telefon satan firması olmayı başardı. 2011 yılının son dönemlerinde Rhyme, Rezound, Sensation XE, Sensation XL gibi modelleri piyasaya süren HTC, en çok birbirine benzeyen modeller üretmesi nedeniyle eleştiriliyor. 2012 bakalım HTC için neler getirecek hep birlikte göreceğiz.