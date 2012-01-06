HTC, 2011 son çeyreği düşüşle kapattı

Haber Editörü
2011 yılını geride bırakmamızın ardından firmaların son çeyreğe ait mali raporları da yayınanmaya başladı. Samsung'un ardından diğer bir akıllı telefon üreticisi Tayvanlı HTC de kesin olmayan son çeyrek rakamlarını kısaca kamuoyu ile paylaştı.
2011 yılı sonlarında HTC'nin borsada kayıplar yaşamasıyla başlayan gerileme Kasım ayında akıllı telefon satışlarına yüzde 30 düşüş olarak yansımış, firmanın 2011 yılı hedefleri 2010 Temmuz döneminin de altına inmişti.
2011 son çeyrek raporuna göre toplam gelirlerde HTC'nin yıllık kaybı yüzde 2.5 oldu. Son çeyrekte elde edilen gelir 335 milyon dolar iken yıl toplamında 1.3 milyar dolar civarında gerçekleşti.
İşletim karı 42 milyon dolar olurken yıl toplamında 200 milyon dolar oldu. Net elde edilen gelir 35 milyon dolar iken yıl toplamında yaklaşık 180 milyon dolara ulaşıldı.
Her ne kadar geçen yıl aynı çeyreğe göre düşüş yaşansa da 2010 yılına kıyasla firma yüzde 80'lik bir gelir artışı yakaladı. Özellikle yaz döneminde üst üste rekor gelir elde eden HTC firma tarihinin en başarılı dönemini yaşadı ve ABD'de en çok akıllı telefon satan firması olmayı başardı. 2011 yılının son dönemlerinde Rhyme, Rezound, Sensation XE, Sensation XL gibi modelleri piyasaya süren HTC, en çok birbirine benzeyen modeller üretmesi nedeniyle eleştiriliyor. 2012 bakalım HTC için neler getirecek hep birlikte göreceğiz.
http://www.mzcan.com/taiwan/2498/monthlysales/84/EN/NR-1010106E_Fi6ut6f6jf2J.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2007 yılında çıkan HTC shift i bilen bilir zamnının ilk ultra taşınabilir tableti olarak tanınır.
NOT: HTC kullanıcısı değilim fiyat politikalarını çok eleştiririm ama yapı ve üretim bantları itibari ile HTC büyük bir üreticidir hakkını yememek gerek ayrıca Hz. Wikipedia'dan alıntılara bakacak olursak;
İlk renkli avuç içi boyutlu PC (1999)
İlk Microsoft PocketPC (2000)
İlk Microsoft kablosuz PocketPC (2002)
İlk Microsoft yüklü Smartphone (2002)
İlk Microsoft Smart Music Phone (2004)
İlk Microsoft 3G Phone (2005)
İlk Microsoft Windows Mobile 5.0 Platform Phone (2005)
İlk Microsoft Windows Mobile platformunda tri-band UMTS 3G cihazı (2006)
İlk Microsoft Windows 5.0 Smartphone (2006)
Parmak ucuyla gezintiyi sağlayan ilk sezgisel dokunmatik ekran (Haziran 2007)
ama şöylede bir sıkıntı var HTC de Wildfire S gibi 600 MHz Armv6 ve Adreno 200 donanımına sahip bir cihazı 700 civarına satmayı biliyor benim en çok eleştirdiğim noktası bu mesela Sensation XE mi Galaxy S II mi diye sorsan ki XE nin fiyatı 1800 civarı her şekilde S II derim çünkü Samsungun Exynos işlemcisi ve MALI 400 yongası Qualcomm işlemci ve Adreno 220 yi rahatça pataklar o yüzden HTC bazı modellerinde aşırı fiyatlandırma yapıyor gereksiz yere o noktada bu aralar Sony'i tebrik ediyorum Armv7 1 GHZ ve Adreno 205 sistemleri ortalama 700-900 aralığında ve cazip kampanyalarda yapılmakta...