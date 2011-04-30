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HTC, 2011 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 9.7 milyon akıllı telefon satışı

8 yıl
8,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ard arda yaptığı tanıtımlarla sürekli gündemde kalmayı başaran akıllı telefon üreticisi HTC de 2011 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayanlar kervanına katıldı. Peki HTC'nin güncel durumu geçen yıla kıyasla nasıl?

Tayvanlı üretici 2011 yılının 1. çeyreğinde 9.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ve bu miktar 2010 yılının ilk çeyreğine göre %192, 2010 yılının son çeyreğine göre %6 daha fazla. Satışların sonucunda 3.5 milyar dolar gelir, 504 milyon dolar net kâr elde eden firmanın satışlarının önemli kısmını Androidli modellerin oluşturduğu söylenirken, 2. çeyrekte satışların 11 milyon adede yükselmesi bekleniyor.

Özetle HTC'nin yükselişi kaldığı yerden devam ediyor.


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elessar86 8 yıl en beğenilen
bu kadar satışın temelinde yatan en önemli faktör bence android ve malzeme kalitesinin çok iyi olması
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OverClocK1ng 8 yıl
elessar86
bu kadar satışın temelinde yatan en önemli faktör bence android ve malzeme kalitesinin çok iyi olması

Valla aynısını yazacaktım sen yazmışsın. Piyasada iPhone la HTC den başka kaliteli malzeme kuıllanan doğru dürüst cihaz yok. Haa Nokia C7 mi ne malzemesi iyiymiş. Bir defa gönle hitap etmiyor. 256 Mb Ram li telefonu almak hiç istemem. Haa DDR5 falan gibi özel bir hıza sahip ram kullansa anlarım da..
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Batuist 8 yıl
Aslında HTC biraz akıllı davransa androidli telefonların çok büyük bir kısmının satışına sahip olabilir. Şundan dolayı. kalite ve tasarım olarak HTC gerçekten çok iyi bir marka. artı benim htcde en çok beğendiğim husus android arayüzü ve kendine has widgetlarının kalitesi.. android tarafında en güzel tasarıma sahip arayüzü sunduğu görüşündeyim. artı widgetları bile kendi alanlarında bence bir numara.. yani bu firma akıllılık yapsa bir tane çok güçlü bir telefon üretip sonra otursa adam gibi android işletim sisteminin peşine düşse kendi telefonlarına has menüsüydü arayüzüydü ergonomi kullanışlılık tarafında çeşitli bir çok araç gereç uygulama geliştirse bence tek tercih edilir marka olabilir. Adamlar hiç olmazsa estetikten anlıyorlar motorola gibi odun değiller. bunu diğer markalara karşı koz olarak kullanabilirler.. aslında kısaca appleın yaptığı tarzda bir uygulamaya girse android piyasasının apple'ı olabilir.
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yunuss.10 8 yıl

Batuist

Aslında HTC biraz akıllı davransa androidli telefonların çok büyük bir kısmının satışına sahip olabilir. Şundan dolayı. kalite ve tasarım olarak HTC gerçekten çok iyi bir marka. artı benim htcde en çok beğendiğim husus android arayüzü ve kendine has widgetlarının kalitesi.. android tarafında en güzel tasarıma sahip arayüzü sunduğu görüşündeyim. artı widgetları bile kendi alanlarında bence bir numara.. yani bu firma akıllılık yapsa bir tane çok güçlü bir telefon üretip sonra otursa adam gibi android işletim sisteminin peşine düşse kendi telefonlarına has menüsüydü arayüzüydü ergonomi kullanışlılık tarafında çeşitli bir çok araç gereç uygulama geliştirse bence tek tercih edilir marka olabilir. Adamlar hiç olmazsa estetikten anlıyorlar motorola gibi odun değiller. bunu diğer markalara karşı koz olarak kullanabilirler.. aslında kısaca appleın yaptığı tarzda bir uygulamaya girse android piyasasının apple'ı olabilir.



eminim onlarda bunları yapmayı düşünüyordur
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Firaristt 8 yıl
HTC 2010 yılında ivme kazandı o ivmeyi bu sene de sürdürürse daha da fazla kazanacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam AMD'nin karı 304milyon $'dı HTC'nin 504 milyon $ :D Vay bee...
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elessar86 8 yıl en beğenilen
bu kadar satışın temelinde yatan en önemli faktör bence android ve malzeme kalitesinin çok iyi olması
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kallesnikof 8 yıl
HTC nin bu yükselişi rakiplerinin yetersizliği gibi geliyor samsung ve HTC biraz da LG piyasayı götürecekler gibi gözüküyor ilerleyen zamanlarda
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yunuss.10 8 yıl

en az kar yapan SE ve MOTO
adamların gonlu zengin
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