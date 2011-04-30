HTC, 2011 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 9.7 milyon akıllı telefon satışı

Ard arda yaptığı tanıtımlarla sürekli gündemde kalmayı başaran akıllı telefon üreticisi HTC de 2011 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayanlar kervanına katıldı. Peki HTC'nin güncel durumu geçen yıla kıyasla nasıl?

Tayvanlı üretici 2011 yılının 1. çeyreğinde 9.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ve bu miktar 2010 yılının ilk çeyreğine göre %192, 2010 yılının son çeyreğine göre %6 daha fazla. Satışların sonucunda 3.5 milyar dolar gelir, 504 milyon dolar net kâr elde eden firmanın satışlarının önemli kısmını Androidli modellerin oluşturduğu söylenirken, 2. çeyrekte satışların 11 milyon adede yükselmesi bekleniyor.

Özetle HTC'nin yükselişi kaldığı yerden devam ediyor.