HTC, 2011 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 9.7 milyon akıllı telefon satışı

Haber Editörü
Ard arda yaptığı tanıtımlarla sürekli gündemde kalmayı başaran akıllı telefon üreticisi HTC de 2011 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayanlar kervanına katıldı. Peki HTC'nin güncel durumu geçen yıla kıyasla nasıl?
Tayvanlı üretici 2011 yılının 1. çeyreğinde 9.7 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ve bu miktar 2010 yılının ilk çeyreğine göre %192, 2010 yılının son çeyreğine göre %6 daha fazla. Satışların sonucunda 3.5 milyar dolar gelir, 504 milyon dolar net kâr elde eden firmanın satışlarının önemli kısmını Androidli modellerin oluşturduğu söylenirken, 2. çeyrekte satışların 11 milyon adede yükselmesi bekleniyor.
Özetle HTC'nin yükselişi kaldığı yerden devam ediyor.
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Valla aynısını yazacaktım sen yazmışsın. Piyasada iPhone la HTC den başka kaliteli malzeme kuıllanan doğru dürüst cihaz yok. Haa Nokia C7 mi ne malzemesi iyiymiş. Bir defa gönle hitap etmiyor. 256 Mb Ram li telefonu almak hiç istemem. Haa DDR5 falan gibi özel bir hıza sahip ram kullansa anlarım da..
eminim onlarda bunları yapmayı düşünüyordur