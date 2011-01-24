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HTC, 2011 yılında satışlarının daha da artmasını bekliyor

8 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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2010 yılında oldukça başarılı modelleri piyasaya sürerek, pazarın güçlü isimlerinden biri olduğu bir kez daha kanıtlayan HTC, 2011 mali yılının ilk çeyreğinde satışların ve gelirlerin iki katına çıkacağını öngörüyor.

Yatırımcılarla düzenlenen toplantıda geleceğe yönelik açıklamalar yapan HTC, "Pazardaki mevcut ürünlerimiz, yüksek talep almaya devam ediyor ve yeni satışa sunduğumuz 4.Nesil iletişim ağı destekli ürünlerimizle birlikte 2011 yılında satışlarımızın artmasını bekliyoruz." derken, ilk çeyrekte gelirlerinin 3.2 milyar dolara; satışlarının ise 8.5 milyon cihaza ulaşacağını söyledi.

Tayvanlı firma, ayrıca, akıllı telefon pazarındaki büyümenin 2010 yılındaki %13'lük orandan bu sene %8.4'e düşerek, daha düşük ivmeyle devam edeceğini düşünüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
htc den beklentilerimiz daha yüksek birazda donanıma yönelseler başka rakipleri kalacaklarını bile sanmıyorum. ( kamera ve xenon flash, en az 1080p 30-55fps de video kaydı super amoled ekranlar, bataryada miliamper artırımı 1850-2200 miliamper gibi, dahili belleklerin en az 64gb olması ve ssd olması gibi vs. vs. abartığımı düşünebilirisiniz ama bu teknolojiler artık standart halini çoktan aldılar bile....Lütfen yanlış anlaşılmasın gayet standartlar artık birşeyler olmalı değişmeli düşüncesindeyim yıl 2011 hala vurgun bir gelişme yok
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hakanxml 8 yıl
HTC uzun süredir uç noktalarda bir cihaz çıkaramadı. En son bomba modeli HD2 oldu sonraki tüm modeller onun farklı kasa yapısındaydı neredeyse hep aynı donanım kasayı ekranı değiştir sür piyasaya. Artık çok üstün çok farklı bir telefon çıkarma zamanı geldi. Bildiğiniz gibi Samsung büyü katakta Motorola'da ciddi modeller çıkarıyor. HTC'den uzun süredir farklı bir ürün göremedik hala standart donanım 1Ghz işlemci, 576 MB RAM, 5 MP kamera, TFT ekran hep aynı.
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Batuist 8 yıl
bir çeyreklik gelirleri de hiç fena değilmiş hani... kalite açısından iphone birinci sırada HTC ikinci sırada gelir..
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sku 8 yıl
Desire HD'yi bir an önce getirseler satışlar hakkında daha iyimser olabilirim.
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mufat 8 yıl
o zaman dhd yi bir an önce türkiyeye soksunlar...
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lazerboy 8 yıl
Fiyatları biraz fazla düşürürlerse burada da satabilirler.Bir de fazla model seçeneği yok ve çok geç gelip erkenden gidiyor yeni modelleri de :)
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orjSin 8 yıl
Türkiye için aynı şeyi düşünüyorlar mı acep ?

ayrıca wp7 serisi cihazları çok hoş , özellikle mozart ile surround .
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KiLLeR© 8 yıl
Ne diyeyim bilmiyorumki. Telefonu üretmekten aciz değiller ama burada satmaktan acizler. İnsanlar burda aylarca hatta nerdeyse yıl olacak telefonların gelmesini bekliyor. Acaba Türkiye bunlara çokmu küçük geliyorda pek umursamıyorlar?
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