HTC, 2011 yılında satışlarının daha da artmasını bekliyor

2010 yılında oldukça başarılı modelleri piyasaya sürerek, pazarın güçlü isimlerinden biri olduğu bir kez daha kanıtlayan HTC, 2011 mali yılının ilk çeyreğinde satışların ve gelirlerin iki katına çıkacağını öngörüyor.

Yatırımcılarla düzenlenen toplantıda geleceğe yönelik açıklamalar yapan HTC, "Pazardaki mevcut ürünlerimiz, yüksek talep almaya devam ediyor ve yeni satışa sunduğumuz 4.Nesil iletişim ağı destekli ürünlerimizle birlikte 2011 yılında satışlarımızın artmasını bekliyoruz." derken, ilk çeyrekte gelirlerinin 3.2 milyar dolara; satışlarının ise 8.5 milyon cihaza ulaşacağını söyledi.

Tayvanlı firma, ayrıca, akıllı telefon pazarındaki büyümenin 2010 yılındaki %13'lük orandan bu sene %8.4'e düşerek, daha düşük ivmeyle devam edeceğini düşünüyor.