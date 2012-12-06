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HTC, 2013'te satışa sunacağı M7 kod adlı amiral gemisiyle geri dönüş yapmaya hazırlanıyor

6 yıl
1,5b
1
63
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Open Handset Alliance'ın kurucu üyelerinden olan ve Google'ın Android mobil işletim sistemini piyasaya sürdüğü ilk yıllardaki en önemli iş ortakları arasında yer alan HTC, geçtiğimiz birkaç yıla damgasını vurmayı başarmış, başta Amerika olmak üzere birçok bölgede önemli satış rakamları elde etmişti. Ancak son dönemde içerisinde bulunduğu ekonomik krizden bir türlü kurtulamayan uzak doğulu üreticinin eski günlerini arattığı aşikar. Duruma el atan ve pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticisini değiştiren firmanın ileri gelenleri, 2013'te gerek müşterileri gerekse yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi planlıyor.
Focus Taiwan'ın bir CLSA analistine dayandırdığı haberine göre; önümüzdeki yıl geri dönüş yaşamaya hazırlanan Tayvanlı mobil üretici, M7 kod adlı bir amiral gemi akıllı telefonu geliştiriyor. Şubat 2013'teki Mobil Dünya Kongresi'nde resmen tanıtılıp Mart'ta tüketicinin beğenisine sunulması beklenen esrarengiz aygıt, HTC'yi bir hayli ümitlendiriyor olacak ki şimdiden yüksek sipariş rakamlarından bahsedilmeye başlanmış bile. Üreticinin kasa ve yarı iletken çip tedarik ettiği firmalara 2013 ilk çeyreği için 4-5 milyon civarında M7 donanım parçası hazırlamaları talimatını vermiş. HTC J Butterfly, DROID DNA gibi önemli operatörlerle çıkış yapan yeni nesil akıllı telefonlarına rağmen 2012 dördüncü çeyreğinde yaklaşık 7 milyon satış gerçekleştireceği öngörülen HTC'nin yalnızca M7 ile sonraki üç aylık mali zaman diliminde birkaç milyon satış yapmayı umduğu anlaşılıyor.
Teknik özelliklerinin nasıl olacağına dair bir detay paylaşılmayan M7, geride bıraktığımız aylarda Samsung ve Apple gibi mobil sektörün büyük oyuncularıyla rekabet edemeyen One serisi modellerin başaramadığını 2013'te tüketicinin beğenisini kazanarak elde etmeye çalışacak. Tayvan merkezli şirketin en büyük kozu, markasıyla özdeşleşmiş kasa kalitesi, Sense kullanıcı arayüzü ve artık yazılımın yanı sıra donanımsal anlamda da fayda sağlamaya başlayan Beats Audio ses teknolojisi olacak. Bununla birlikte ürünlerin tanıtımı, yenilenen bir pazarlama stratejisi üzerine inşa edilerek bu ciddi dönemeçte firmayı ayakta tutmak asıl hedef olarak belirlenecek. M7 hakkında yakında önemli verilerin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

http://androidandme.com/2012/12/smartphones-2/rumor-htc-preparing-for-2013-comeback-with-mysterious-htc-m7 Yorum Yaz
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nedensiz07 6 yıl en beğenilen
sensation serisi gibi doğur doğur sokağa bırak daha sonrada kötü gidise son vermek istiyorum de.. sensation xe darbesinden sonra birdaha hiç bir kuvvet aldıramaz bana htc yi... bilindik markalardan şaşmamak gerek kanımca..
sensation serisi gibi doğur doğur sokağa bırak daha sonrada kötü gidise son vermek istiyorum de.. sensation xe darbesinden sonra birdaha hiç bir kuvvet aldırama...
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Lepanto 6 yıl
6 ayda bir amiral gemisi yeniledikten sonra ister Beats Audio çipi koysun ister pazarlama stratejisini değiştirsin, zarar etmeye mahkum. Neden anlamıyorlar ki çok mu zor? apaçık ortada bence. Yılda bir tane amiral gemisi çıkaracaksın arkadaşım, çok satış yapan firmalara bak hepsi bunu yapıyor. HTC yöneticileri göremiyorlar mı, mantıkları bizden farklı mı çalışıyor bilemiyorum. Firmanın prestij kaynağı olan amiral gemisinin değerini düşürmek marifet mi?

Bu duruma çok basit bir örnek vereyim, şuan iPhone 4'ün ikinci eli, kendisinden 15 ay (1 yıl 3 ay) sonra piyasaya çıkan Sensation XE'den daha değerli. Başka söze gerek yok sanırım.
6 ayda bir amiral gemisi yeniledikten sonra ister Beats Audio çipi koysun ister pazarlama stratejisini değiştirsin, zarar etmeye mahkum. Neden anlamıyorlar ki ...
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frkcvk 6 yıl
Koyu bir HTC kullanıcısıyım ama HTC'nin telefonlarını çok çabuk eskittiği bir gerçek.Nitekim bu kadar amiral gemisi ABD ordusunda bile yok...
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DH Misafiri 6 yıl
flashın olmaması çok büyük bir eksiklik. havada uçsa, flash yoksa boş.
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emirar 6 yıl
ibrahimCakir arkadaşım one x in hangi güncellemeyi almadığından bahsediyorsunuz. ben de one x kullanıyorum ve gayet memnunum. sensation modellerine güncelleme konusunda sıkıntı olduğu aşikar ama one x için bu söylenemez. geç geldiği doğrudur belki ama htc one serisi modellerini artık sokağa atamaz. o da farkında güncelleme vermesi gerektiğiniz. one x sense 5i olmasa da(ki çok da güzel bir arayüz olmamış) geliştirilmiş bi sense sürümü ve android 4.2.2yi alır. android 5.0 key lime pie yi alması da muhtemel.
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ibrahimCakir 6 yıl
HTC deneyimine htc one x ile başladım, yaşamış olduğum yazılım destiği ve android güncelleme sıkıntılarından dolayı benim için HTC bitmiştir.
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SİYAHNOKTALISİVİLCE 6 yıl
Telefonları çok kaliteli ancak misyonlarını değiştirmeleri gerek
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DH Misafiri 6 yıl
Her dakka yeni model mi çıkarmış çerez gibi modeller çıkarıyor anladık teknoloji çabuk ilerliyor da bu resmen ufak tefek değişikliklerle 5-10 model birden çıkıyor piyasa htc in ara modelleriyle kaynıyor eskiden di o her keseye hitap eden nokia moelleri 4-5 modelin olur onlarla kullanıcı çeşitine hitap edersin bakın apple ın piyasası nekadar temiz insanlarda var mı şöyle bir düşünce ;9-10 modelden hangisini seçsem diye seçenek belli kafa karıştıran birşey yok apple kararlı ne net modellere sahip ,7-8 ayda bir model çıkarın iphone 5 den ince olsun s3 den küçük note 2 den büyük olmasın bataryası değil telefondaki şebeke alıcısı yeni tasarlanan enerji tasarruflulardan olsun bakın o zaman bekleme süreside nasıl artıyor ve oyun, müzik, video vb'ne batarya kalıyor , kasa malzemesi s3 gibi kalitesiz olmasın trafikte karşılaştığmız siyah beyaz araba yoğunluğu gibi deil kişiye hitap eden değişik renkleri olsun ve insanların kafasında bir tek bu model olsun amiralse amiral sükse yapsın insanlar bir modeli konuşsun rakipler o omirali geçmeye çalışsın sonra 7-8 ay mı geçti biriken teknolojik gelişmelerini çığır açan bir model yaratıp içine koy piyasada yer yapsın, bu ne böyle sabırsız çocuklar gibi her çıkan teknolojiye bir telefon modeli.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Hala piyasada adamlar neyin dönüşünden bahsediyonuz siz?
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ero444 6 yıl
The Raider
Bi bitmedin olum htc

kes sesini.
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GUERRA 6 yıl
bu kadar gemiyle 3.dünya savaşı çıkarılırdı be htc
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DevilAttack 6 yıl
Adamlar 6 ayda amiral gemisi değiştirdi.Ben HTC'den soğudum artık.
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The Raider 6 yıl
Bi bitmedin olum htc
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herodoot 6 yıl
önceki amiral gemileri gereken desteği versin de sonrakilere sıra gelir..1 yıl önceki amiral gemisine bile 4.1 gelip gelmeyeceği muamma.
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Zeith 6 yıl
hTC'nin M7'den önce Butterfly telefonu çıkmış ben şahsen beğendim, arkadaşımız incelemeleri gayet güzel yapmış;

forum.donanimhaber.com/...
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alainn 6 yıl
Millet aklını peynir ekmeklemi yemiş :) htc batarsa bize ne faydası olacak, rekabet azalirsa düşünün ne olur? Umarım güzel çıkışlar yapar rekabete devam eder.
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DH Misafiri 6 yıl
nedensiz07
sensation serisi gibi doğur doğur sokağa bırak daha sonrada kötü gidise son vermek istiyorum de.. sensation xe darbesinden sonra birdaha hiç bir kuvvet aldıramaz bana htc yi... bilindik markalardan şaşmamak gerek kanımca..

bilindik markalardan şaşmamak gerek kanımca
HTC için bilindik markalardan şaşmamak dedin ya helal olsun sana samsung daha e 250 üretiyorken htc windows phone üretiyordu senin türk olman htc yi bilinmedik kıytırık bir marka yapmaz
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