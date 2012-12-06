HTC, 2013'te satışa sunacağı M7 kod adlı amiral gemisiyle geri dönüş yapmaya hazırlanıyor





Open Handset Alliance'ın kurucu üyelerinden olan ve Google'ın Android mobil işletim sistemini piyasaya sürdüğü ilk yıllardaki en önemli iş ortakları arasında yer alan HTC, geçtiğimiz birkaç yıla damgasını vurmayı başarmış, başta Amerika olmak üzere birçok bölgede önemli satış rakamları elde etmişti. Ancak son dönemde içerisinde bulunduğu ekonomik krizden bir türlü kurtulamayan uzak doğulu üreticinin eski günlerini arattığı aşikar. Duruma el atan ve pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticisini değiştiren firmanın ileri gelenleri, 2013'te gerek müşterileri gerekse yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi planlıyor.

Focus Taiwan 'ın bir CLSA analistine dayandırdığı haberine göre; önümüzdeki yıl geri dönüş yaşamaya hazırlanan Tayvanlı mobil üretici, M7 kod adlı bir amiral gemi akıllı telefonu geliştiriyor. Şubat 2013'teki Mobil Dünya Kongresi'nde resmen tanıtılıp Mart'ta tüketicinin beğenisine sunulması beklenen esrarengiz aygıt, HTC'yi bir hayli ümitlendiriyor olacak ki şimdiden yüksek sipariş rakamlarından bahsedilmeye başlanmış bile. Üreticinin kasa ve yarı iletken çip tedarik ettiği firmalara 2013 ilk çeyreği için 4-5 milyon civarında M7 donanım parçası hazırlamaları talimatını vermiş. HTC J Butterfly, DROID DNA gibi önemli operatörlerle çıkış yapan yeni nesil akıllı telefonlarına rağmen 2012 dördüncü çeyreğinde yaklaşık 7 milyon satış gerçekleştireceği öngörülen HTC'nin yalnızca M7 ile sonraki üç aylık mali zaman diliminde birkaç milyon satış yapmayı umduğu anlaşılıyor.

Teknik özelliklerinin nasıl olacağına dair bir detay paylaşılmayan M7, geride bıraktığımız aylarda Samsung ve Apple gibi mobil sektörün büyük oyuncularıyla rekabet edemeyen One serisi modellerin başaramadığını 2013'te tüketicinin beğenisini kazanarak elde etmeye çalışacak. Tayvan merkezli şirketin en büyük kozu, markasıyla özdeşleşmiş kasa kalitesi, Sense kullanıcı arayüzü ve artık yazılımın yanı sıra donanımsal anlamda da fayda sağlamaya başlayan Beats Audio ses teknolojisi olacak. Bununla birlikte ürünlerin tanıtımı, yenilenen bir pazarlama stratejisi üzerine inşa edilerek bu ciddi dönemeçte firmayı ayakta tutmak asıl hedef olarak belirlenecek. M7 hakkında yakında önemli verilerin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

http://androidandme.com/2012/12/smartphones-2/rumor-htc-preparing-for-2013-comeback-with-mysterious-htc-m7