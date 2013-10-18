HTC, 5-inç qHD ekranlı ve Snapdragon 200 işlemcili modelini duyurdu: Desire 709D

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, yeni modeli Desire 709D'yi kısa bir süre önce Çin pazarı için duyurdu.

Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse 145.5 mm uzunluğunda, 72 mm genişliğinde, 10.3 mm kalınlığında tasarlanan Desire 709D, siyah ve yeşil renk kombinasyonuyla dikkat çekiyor. 5.0-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD2 ekrana yer verilen akıllı telefon, Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon 200 yongada sistem çözümünü üzerinde taşıyor. 45 nm LP üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM Cortex-A5 tabanlı olan bu platform, 1.2 GHz saat hızında çalıştığı gibi Adreno 203 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.

HTC Sense kullanıcı arayüzü üzerinde Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini çalıştıran Desire 709D, 1 GB LP-DDR2 RAM'e ve 8 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı microSDXC kartlar aracılığıyla 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun ön yüzüne 2.1 megapiksel çözünürlüğünde; arka yüzüne ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Ana kameraya, 28 mm f/2.0 objektif, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde video kaydı gibi özellikler eşlik ediyor.

Son olarak yüksek ses kalitesi vadeden HTC BoomSound teknolojisiyle ön plana çıkan Desire 709D'nin bataryası 2.100 mAh. Desire 709D'nin fiyatı ve Çin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

http://www.htc.com/cn/smartphones/htc-desire-709d/#overview