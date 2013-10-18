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HTC, 5-inç qHD ekranlı ve Snapdragon 200 işlemcili modelini duyurdu: Desire 709D

5 yıl
1,2b
1
53
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, 5-inç qHD ekranlı ve Snapdragon 200 işlemcili modelini duyurdu: Desire 709D
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, yeni modeli Desire 709D'yi kısa bir süre önce Çin pazarı için duyurdu.
Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse 145.5 mm uzunluğunda, 72 mm genişliğinde, 10.3 mm kalınlığında tasarlanan Desire 709D, siyah ve yeşil renk kombinasyonuyla dikkat çekiyor. 5.0-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD2 ekrana yer verilen akıllı telefon, Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon 200 yongada sistem çözümünü üzerinde taşıyor. 45 nm LP üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve ARM Cortex-A5 tabanlı olan bu platform, 1.2 GHz saat hızında çalıştığı gibi Adreno 203 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.
HTC Sense kullanıcı arayüzü üzerinde Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini çalıştıran Desire 709D, 1 GB LP-DDR2 RAM'e ve 8 GB dahili depolama alanına sahip. Akıllı telefonun depolama alanı microSDXC kartlar aracılığıyla 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun ön yüzüne 2.1 megapiksel çözünürlüğünde; arka yüzüne ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Ana kameraya, 28 mm f/2.0 objektif, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde video kaydı gibi özellikler eşlik ediyor.
Son olarak yüksek ses kalitesi vadeden HTC BoomSound teknolojisiyle ön plana çıkan Desire 709D'nin bataryası 2.100 mAh. Desire 709D'nin fiyatı ve Çin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
HTC, 5-inç qHD ekranlı ve Snapdragon 200 işlemcili modelini duyurdu: Desire 709D

http://www.htc.com/cn/smartphones/htc-desire-709d/#overview Yorum Yaz
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antizero 5 yıl en beğenilen
Gercekten htc tasarimlari cok guzel oluyor. Ekran cozunurlugune karsin 2100 mah pilde cok iyi.
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Sakomo 5 yıl
HTC tasarım konusunda gerçekten çok başarılı.
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TearsForFears 5 yıl ferrari091
ferrari091

Gm discovery nin htc modeli iste,alt sinif telefonu ama guzel tasarim ama isim oldugu icin kesin gm den pahali olacak :D

Tasarım , malzeme kalitesi , ses kalitesi , kamera kalitesi olarak üst seviye cihazlardan bir farkı yok hatta Samsung'dan güzel kalite ve tasarıma sahip olacaktır diye düşünüyorum.Htc sanırım her fiyat seviyesine aynı kaliteyi sunmayı hedefliyor.

TurkishDrifter

Madem cozunurlugu qhdde birakiyorsun bari
ekrani 5'' yapma tasarim disinda gercekten cop.


Şuan çoğu amiral gemi 5 inç ekrana sahipken niye bu kadar atarlandınızki?
Pixelleri görebileceğinizimi zannediyorsunuz?
Belki erken yatarsan şirinleri görebilirsin.


senersongur

500TL fiyatli bir telefon için özellikleri iyi bence.


500 TL'ye geleceğini hiç sanmıyorum.Bence 900-1000 TL olur.
Htc One Mini'den yola çıkarak yorum yaptım.

retro.

bir an hortlatilmis bir konuya mi daldim diye dusundum

o donanim ne oyle



Doğru diyon kardeş bu saatten sonra her telefon full hd ekran 8 çekirdek işlemci 16 cigolayt bellek 2 gb ram sunmalı.
ferrari091Gm discovery nin htc modeli iste,alt sinif telefonu ama guzel tasarim ama isim oldugu icin kesin gm den pahali olacak :D...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
htc ne zaman desire serinin Premium havasını kaybetti o günden buyana sıkıntıdan çıkamadı benim htc ile ilk tanışmam htc desire ile olmuştu o dönem htc ye aşık olmuştum en uzun kılındığım tel oldu benim kahramanımdır sonrası hüsran şu ars gözümü htc one diktim bakalım ne olacak
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atp96 5 yıl
Adreno 203 nedir ya
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lapatid 5 yıl
adreno 203 ü görünce gözlerimi ovuşturdum baktim valla 203
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Dekuki 5 yıl
Özellikleri kendi fiyat segmenti için dengeli olmuş o işlemci ve gpu qhd çözünürlükte gayet yeterli performans verir.
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3DMystic 5 yıl
tasarımı ip3gs andırıyo neyın kafasını yaşıo şu tasarıma harika diyenler
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01001101 5 yıl
htc nin anlamadığım tarafı, negüzel tuşları alta koymuşsun da neden iki tuş altta da kalan tek tuş ekranda? tüm tuşları alta koysan ne olacak ki, çok garip bi görüntü oluşturuyo böyle:

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milyondabir 5 yıl
htc işi biliyor htc tasarım hiçbiri bana göre yapamıyor
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FIF 5 yıl
BeatsAudio yokmu?
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recoakk 5 yıl
Tasarım tamamda,fiyat ne olucak?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ekranı 1280/720 yapsaydı bari
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deneme_programı 5 yıl
Burdan bizim milletin hiçbir halt beğenmez bi şey olduğunu anlayabiliyorum. Demekki parası çok bizim milletin her fiyat/performansa çöp diyor :D
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captor34 5 yıl
İlla her telefon son ozelliklerde mi olacak..ne garip insanlar var su hayatta.. Goren de herkes herseyin son modelini aliyor sanir.. Ârabalariniz hyundai reno..ee bunlarinda sunduklari kisitli gidin ferrari falan alin..adamlar ihtiyaca gore uretim yapiyor..herkes note 3 iphone 5 falan kullanacak degil
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