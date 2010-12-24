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HTC, 6 ocak tarihinde 4G desteği sunan yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor

8 yıl
7,4b
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3
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon üretiminde öncü firmalardan HTC'nin, 6 Ocak 2011 tarihinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2011 etkinliği kapsamında 4G desteği sunan yeni modeliyle ürün portföyünü genişletmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Çeşitli otoritelere göre CES 2011'de lanse edilmesi planlanan akıllı telefon, uzun süredir üzerinde konuşulan Incredible HD ve telefon Verizon Wireless yolcusu olabilir. Rivayetlere göre alüminyum kasaya sahip Incredible HD, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i (Gingerbread?) HTC Sense arayüzüyle bütünleştirecek ve 4.3 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana (kapasitif?), anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde çift led flaşlı kameraya, görüntülü konuşma için ikinci kameraya sahip olacak. HTC'nin duyusunu merakla bekliyoruz.


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Rouvax 8 yıl
Bu telefonu Türkiye de kullanamayacaksınız zaten, 4G CDMA olacak %90 sadece Amerika modelidir. Marta doğru Avrupa modelini çıkarırlar.
İşlemcisi de & 90 tegra olmaz. hummingbird bile olacağını sanmıyorum. Sadece EVO nun başka bir operatöre modifiyeli hali olacak.
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DH Misafiri 8 yıl
Tegra 2 işlemci ile karşımıza çıkmazsa bence haticenin işi zor. Ayrıca hayret ettim bu haticeye en sonunda görüntülü görüşme özelliğini ekleyecekler ha şaşırdım kaldım :)
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maliahmet1 8 yıl
Umarım tegra 2 işlemci ile karşımıza gelir...
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