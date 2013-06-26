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HTC, 8XT adlı modelini resmi olarak tanıttı

5 yıl
1,1b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, 8XT adlı modelini resmi olarak tanıttı

Windows Phone 8 ekosistemine 8X ve 8S olarak iki model sunan HTC, uzun bir sessizliğin ardından üçüncü modelini de tanıttı. 

Şimdilik sadece ABD'li Sprint operatörüne özel olarak satışa çıkacak olan 8XT modeli özellikleri itibariyle 8X ve 8S modellerinin arasında konumlanıyor.

Modelde 4.3 inç büyüklüğünde 480x800 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. İşlemci olarak çift Krait çekirdeği taşıyan 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 ve grafik birimi olarak ise Adreno 305 kullanılmış.  

1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.6MP çözünülürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, GPS, 1800mAh batarya gibi diğer özellikler mevcut.

HTC 8XT'yi ekosistemin ilki yapan özellik ise One modelinden hatırladığımız çift stereo hoparlör ve amplifikatör destekli Boomsound teknolojisinin yer alması. Ayrıca Beats Audio ses teknolojisi de modelde sunuluyor.

Sprint operatörü modeli 99$ fiyat etiketi ile 2 yıl kontratlı olarak önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak. Uluslararası satış ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
HTC bu gidişle 8XD çıkarmaz umarım. Bayağı dalga konusu olur.
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midd 5 yıl
8X kullanıcısı olarak sadece şunu söyleyebilirim. Umarım şarjı 12 saat gidebilir. Günde 2 kez şarj etmekten bıktım.
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Fiyatı uygun olursa alınır.
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outspoken 5 yıl
Tasarım Htc'nin işi
Samsung wp ye el atmasın[>:]
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Orta seviye güzel bir telefon. Tasarımı harika yine.
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Kaplan261 5 yıl
Canları sıkıldıkça telefon yapıyorlar. Neyin kafasındalar?
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_Kutup_Ayısı_ 5 yıl
Gpu Tahiti Mi ?

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godless turtle 5 yıl
Telefon çok güzel görünüyor ama yine hak ettiği fiyatın üzerinden piyasaya çıkar. Bence bu telefonun ederi en fazla 550-650 TL arası bir şey... Gerçi millet olarak telefonlara hak ettiğinden fazla para vermeye alıştığımız için eksi yağmuruna tutulabilirim.
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halo586 5 yıl
Kasatka
480 e 800 4.3 inch de siritiyor, 480 e 800 un en iyi gorundugu inch degeri 4 inch, yukarusinda ikon ve yazilarda bozulma ve pixellesme oluyor, bkz, galaxy s2,

Windows phone'da çözünürlük pek fark etmiyor. Bende de lumia 820 var aynı ekran ve çözünürlüğe sahip ve hiç çözünürlük sorunu yaşamadım.
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LilTunechi 5 yıl
Orta seviye guzel bir telefon olmuş.Umarım dünya çapında satışa çıkar.
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Kasatka 5 yıl
480 e 800 4.3 inch de siritiyor, 480 e 800 un en iyi gorundugu inch degeri 4 inch, yukarusinda ikon ve yazilarda bozulma ve pixellesme oluyor, bkz, galaxy s2,
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thinkwithbrain 5 yıl
8S nin fiyatı 750 lira bu 8S den daha iyi olduğuna göre, e bide yeni telefon yeni teknolojiler (boomsound filan) 900-1000 lira arası muhtemel fiyatı olur. F/P alakası bile yok(piyasaya kıyasla).
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General. 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL
8S nin fiyatı 750 lira bu 8S den daha iyi olduğuna göre, e bide yeni telefon yeni teknolojiler (boomsound filan) 900-1000 lira arası muhtemel fiyatı olur. F/P alakası bile yok(piyasaya kıyasla).

Lumia 720 1000tl den giriş yapmıştı 8S nin de 950 tl den giriş yaptığını göz önüne alırsak bunun donanım özellikleri Lumia 820 ile hemen hemen aynı 1100-1250 tl arası olur büyük ihtimal
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