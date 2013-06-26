HTC, 8XT adlı modelini resmi olarak tanıttı





Windows Phone 8 ekosistemine 8X ve 8S olarak iki model sunan HTC, uzun bir sessizliğin ardından üçüncü modelini de tanıttı.





Şimdilik sadece ABD'li Sprint operatörüne özel olarak satışa çıkacak olan 8XT modeli özellikleri itibariyle 8X ve 8S modellerinin arasında konumlanıyor.





Modelde 4.3 inç büyüklüğünde 480x800 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. İşlemci olarak çift Krait çekirdeği taşıyan 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 ve grafik birimi olarak ise Adreno 305 kullanılmış.





1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.6MP çözünülürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, GPS, 1800mAh batarya gibi diğer özellikler mevcut.





HTC 8XT'yi ekosistemin ilki yapan özellik ise One modelinden hatırladığımız çift stereo hoparlör ve amplifikatör destekli Boomsound teknolojisinin yer alması. Ayrıca Beats Audio ses teknolojisi de modelde sunuluyor.





Sprint operatörü modeli 99$ fiyat etiketi ile 2 yıl kontratlı olarak önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak. Uluslararası satış ile ilgili herhangi bir bilgi yok.