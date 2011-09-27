Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Amaze 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 4.3-inç qHD ekranlı akıllı telefon

7 yıl
29,1b
1
140
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Amaze 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 4.3-inç qHD ekranlı akıllı telefon
Tam Boyutta Gör
Teknoloji meraklılarına birbirinden başarılı tablet ve akıllı telefonlar sunan HTC'nin bir modeli daha resmiyet kazananlar kervanına katılıyor: Amaze 4G. Şimdi, hakkında onlarca spekülasyon yayınlanan ve internette hakkında sık sık konuşulan Amaze 4G'nin detaylarını mercek altına alıyoruz.
130 mm uzunluğunda, 65.6 mm genişliğinde, 11.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 172.9 gram ağırlığında tasarlanan Amaze 4G, oval hatlarıyla ön plana çıkıyor. 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S3 Snapdragon işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 (Gingerbread) sürümünü kullanan akıllı telefona, HTC'nin Sense 3.0 arayüzü eşlik etmekte.
4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD)(256 ppi) çözünürlüğünde dokunmatik Super LCD ekrana, 16 GB eMMC dahili belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi 32 GB'lık microSD kartlar yardımıyla 48 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Teorik olarak 42 Mbps internet bağlantı hızına olanak tanıyan 4G ağını destekleyen akıllı telefonun ön yüzünde 2 megapiksel, arka kısmında ise çift LED flaşlı 8 megapiksel kamera bulunuyor. 8 megapiksellik kamera 1080p hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0 ve yakın alan iletişim (NFC) gibi güncel teknolojilerle donatılan akıllı telefonun dikkat çeken diğer yönleri arasında FM radyo, Facebook - Twitter entegrasyonu ve 1730 mAh batarya yer almakta.
HTC Amaze 4G'nin üzerindeki logodan da anlaşılabileceği üzere T-Mobile aracılığıyla, 2 yıllık sözleşme ile 259$'dan (50$ mail-in-rebate indirimi mevcut) satılması bekleniyor.
HTC Amaze 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 4.3-inç qHD ekranlı akıllı telefon
Tam Boyutta Gör
HTC Amaze 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 4.3-inç qHD ekranlı akıllı telefon
Tam Boyutta Gör

http://htc.t-mobile.com/amaze-camera-phone#/Gallery Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
South Korea 7 yıl en beğenilen
htc nin bu haftaki telefonu buymuş demek bakalım haftayaki telefonu ne olacak
1 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
mcetindas

259$ kontratlı satış fiyatı oluyor. Türkiyedeki sıfır fiyatı çıkınca yanıltmasın kimseyi. 2 sene taahhüt veriyorsun üzerine nakit 259 dolar veriyorsun. Türkiyedeki sözleşmeli fiyatlar ile amerikadaki sözleşmeli fiyatlar arasında öyle uçurumlar yok. Atın artık bu önyargıyı at gözlüklerini. Biraz araştırın öyle yorum yapın. Amerikada AT*T hat ile sözleşmeli kampanya aylık 55 dolar. Bu fiyata aylık 450 dakika görüşme ve 200mb veri dahil. Ayrıca 199 dolar peşinat veriyorsunuz. Toplamda (24*55)+199== 1519 dolar yapıyor. 2810 lira yani. Vodafone ile almaya kalksan aylık 500dk ve 100mb 3g veri ve sınırsız 2g veri ile aylık 100 lira. 100*24=2400 lira yapıyor toplamda. Bir karşılaştırın bakalım ortada şaka varmı?




Peki ben de yazayım bari...

Türkiye'de asgari ücret aylık 700 Lira. Asgari ücretle 1 ay çalışan birisi bunu maaşının tamamıyla alamaz, 2 ay çalışsa yine alamaz , 3 ay çalışsa yine alamaz , 3.5 ay çalışırsa alır, üzerine de hiçbir şey kalmaz..

Amerika'da 2800 lira diyorsun. Yani Amerika'da asgari ücretin saatlik genelde 8.5$ olduğunu baz alıp bir insanın günde 9 saat Cumartesi dahil çalıştığını da farzedersek 8.5 x 9 = Günde 76,5 $ , 26 günde de 1990$ yapar. Yani asgari ücretle çalışan birisi telefonu 1 aylık maaşıyla alabilir , üzerine de Türkiye'de çalışan birisinin 1 aylık maaşından 200 lira kadar fazlası kalır.

Bence şaka var. Evet var...
mcetindas259$ kontratlı satış fiyatı oluyor. Türkiyedeki sıfır fiyatı çıkınca yanıltmasın kimseyi. 2 sene taahhüt veriyorsun üzerine na...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SanalKabus 7 yıl
Yurtdışı sözleşmeli fiyatı şaka gibi , insanın Türkiye sınırları içerisinde yaşayıp elektronik alet alası gelmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hyponsoinage 4 yıl
Ne kadar çirkin bi cihazdir bu boyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celik5561 4 yıl
iyi günler arkadaşlar.amaze 4g aldım bende yanlız bir sıkıntım var.telefon 4G bildiğiniz gibi.Türkiye`de bu telefonun üretimi yok.ve türkiyede 4g çekim kalitesi yok .İnternet veri alışverişinde sıkıntı yaşıyorum.4G şebeke arıyor bazen buluyor bazen bulamıyor.bu konuda ancak telefonu 2G ye düşürüp çok yavaş kullanabiliyorum.acaba nasıl 3G yapıcam bilen var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şazenuş 4 yıl celik5561
4g logosu çıkınca üstte ,zaten 3 g ile bağlanmış oluyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Güzel telefona benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technological 5 yıl
iyidir güzeldir....biraz ağır , başka bi kusuru yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Güzel telefona benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
telefonu yaklaşık 3 ay once dubaıden getırddım.oldukca kullanışlı.internet hızı cok iyi tek dez avantajı cıhazın ağırlığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technological 5 yıl
Cihaz harika hala kullanıyorum............Rom isteyen arkadaşlara destek olurum mükemmel Rom'lar
var neredeyse hepsini denedim...modası geçmiyor mübarek cihazın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
telefonu alan yok sanirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VALİ VLAD 6 yıl
alıp kullanan arkadaşlar yorum bekliyoum son zamanlarda pek iyi şeyler duymadım telefon hakkında
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Million 6 yıl
Para var huzur var ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 6 yıl
harbi ya bu telefon ne oldu, ne kullanıcı yorumu ne inceleme bişey görmedim hakkında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 7 yıl
HTC sınırlı modelde telefon çıkarmayı denese pazar payına oldukça arttırabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PowerOfLinux 6 yıl
Konuyu hortlattım.......nasıl gidiyor cihazdan memnun musunuz ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
selam arkadaşlar htc sensation kullanıyorum cihazım vodafone garanti kapsamındadır ve 21 ay daha garantisi devam etmektedir tek nokta dahi çiziği yoktur sıfır ayarında bir cihazdır eekran jilatini dahi duruyor. konuya geceyim htc amaze ile takas yapmak istiyorum ilgilenen arkadaslar olursa mail adresim: akin_0629@hotmail.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamzavav 7 yıl
sgs3, htc one x, xl, meizu m serisi, huawei, bunlar da konuşulsun, en sinir arayüz ayfonda, adamlar arayüz yapmaya üşenmişler,
menüyü yutturuyorlar ''ara yüz'' diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
minimalist 7 yıl
Bence HTC iphonuda geride bırakacak..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mixerkan 7 yıl minimalist
minimalist

Bence HTC iphonuda geride bırakacak..

kardeş bırakacak kelimesi eskidi.

Bıraktı Bile :)


''HTC Amaze 4g hakkında'' sayfamızı takip edin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29084 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Video Haber: HTC'nin HD ekrana sahip yeni telefonu Vigor 7 yıl LG Optimus Black video inceleme 7 yıl Video Haber: Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim