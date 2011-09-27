HTC Amaze 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemcili ve 4.3-inç qHD ekranlı akıllı telefon

Teknoloji meraklılarına birbirinden başarılı tablet ve akıllı telefonlar sunan HTC'nin bir modeli daha resmiyet kazananlar kervanına katılıyor: Amaze 4G. Şimdi, hakkında onlarca spekülasyon yayınlanan ve internette hakkında sık sık konuşulan Amaze 4G'nin detaylarını mercek altına alıyoruz.



130 mm uzunluğunda, 65.6 mm genişliğinde, 11.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 172.9 gram ağırlığında tasarlanan Amaze 4G, oval hatlarıyla ön plana çıkıyor. 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S3 Snapdragon işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 (Gingerbread) sürümünü kullanan akıllı telefona, HTC'nin Sense 3.0 arayüzü eşlik etmekte.



4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD)(256 ppi) çözünürlüğünde dokunmatik Super LCD ekrana, 16 GB eMMC dahili belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi 32 GB'lık microSD kartlar yardımıyla 48 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Teorik olarak 42 Mbps internet bağlantı hızına olanak tanıyan 4G ağını destekleyen akıllı telefonun ön yüzünde 2 megapiksel, arka kısmında ise çift LED flaşlı 8 megapiksel kamera bulunuyor. 8 megapiksellik kamera 1080p hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0 ve yakın alan iletişim (NFC) gibi güncel teknolojilerle donatılan akıllı telefonun dikkat çeken diğer yönleri arasında FM radyo, Facebook - Twitter entegrasyonu ve 1730 mAh batarya yer almakta.



http://htc.t-mobile.com/amaze-camera-phone#/Gallery