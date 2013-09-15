HTC Amerika iş gücünü yüzde 20 azaltıyor

HTC One amiral gemi modeli ile başarılı satış rakamlarına ulaşan ve One Mini adında daha kompakt bir model çıkaran firma bununla birlikte mali sıkıntıları bir türlü aşamadı.





Ağustos ayı itibariyle beklenen mali performansın altında kalan firma, şimdi de ABD operasyonlarında iş gücü kesintisine gidiyor. ABD, bir dönem firmanın lider akıllı telefon üreticisi ilan edildiği en büyük ülkeydi. ABD ofisi de buna paralel olarak büyümüştü.





Yeniden yapılanma gereği son olarak 150 çalışan sayısında kalan ofis, firmanın son kararı ile birlikte yüzde 20 yani 30 kişiyi daha kaybetti. Bu gelişme HTC'nin ülkedeki son durumunu gözler önüne seriyor.





HTC Amerika başkanı Jason Mackenzie, işten çıkarılan çalışanlarına hak ettikleri özlük haklarını vereceklerini ve sonraki kariyer süreçlerinde destek olacaklarını açıkladı.