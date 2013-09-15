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HTC Amerika iş gücünü yüzde 20 azaltıyor

5 yıl
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15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Amerika iş gücünü yüzde 20 azaltıyor

HTC One amiral gemi modeli ile başarılı satış rakamlarına ulaşan ve One Mini adında daha kompakt bir model çıkaran firma bununla birlikte mali sıkıntıları bir türlü aşamadı.

Ağustos ayı itibariyle beklenen mali performansın altında kalan firma, şimdi de ABD operasyonlarında iş gücü kesintisine gidiyor. ABD, bir dönem firmanın lider akıllı telefon üreticisi ilan edildiği en büyük ülkeydi. ABD ofisi de buna paralel olarak büyümüştü.

Yeniden yapılanma gereği son olarak 150 çalışan sayısında kalan ofis, firmanın son kararı ile birlikte yüzde 20 yani 30 kişiyi daha kaybetti. Bu gelişme HTC'nin ülkedeki son durumunu gözler önüne seriyor.

HTC Amerika başkanı Jason Mackenzie, işten çıkarılan çalışanlarına hak ettikleri özlük haklarını vereceklerini ve sonraki kariyer süreçlerinde destek olacaklarını açıkladı.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/htc-corp-loses-market-share-north-america-gambles-india.html Yorum Yaz
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casperfriendly 5 yıl en beğenilen
Htc inşallah batmaz ...
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GodisCoking 5 yıl
HTC'nin haketmediği grafikler bunlar.Açıkçası HTC fanı değilim ancak kaliteli cihazlar üretiyor,güncelleme ile ilgili de One modeli ile birşeyleri kanıtlamaya başladı ancak firmanın içindeki kurtları temizlemek lazım.
HTC'nin haketmediği grafikler bunlar.Açıkçası HTC fanı değilim ancak kaliteli cihazlar üretiyor,güncelleme ile ilgili de One modeli ile birşeyleri kanıtlamaya ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia'yı kaybettik şimdi sırada htc teknoloji bari tekkelleşmesin
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Espa 5 yıl
Htc zamanında yaptığı hataların acısını çekmeye başladı..
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bankai20 5 yıl
HTC Specialist
hawloo Nokia 32000 işçi ile ayakta duruyordu. Adamlar 150 işçi ile diğerlerinden tasarımdan farklı bir şey yapmadıkları için...
150 kişi Amerika hatta haberde bahsedilmemiş Washington ofisinden. Nokianın 32000 işçisi nasıl fabrika+ofis ise HTCnin de 10.000+ fabrika+ofis işçisi var :) Bilip bilmeden konuşma, ayrıca artık nokianın işçisimi kaldı hayret
Edit: Hatta Mart 2012deki tam sayıyıda söyleyeyim: 16.746

Hawloo ağır Nokia fanı sende HTC fanısın :D
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cagataykoroglu 5 yıl
playstyle
doğru kararlar zamanında verilmezse geç verilen harar yanlış bir karar olacaktır.

Bak sen :D
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HTC Specialist 5 yıl
hawloo

Nokia 32000 işçi ile ayakta duruyordu. Adamlar 150 işçi ile diğerlerinden tasarımdan farklı bir şey yapmadıkları için...


150 kişi Amerika hatta haberde bahsedilmemiş Washington ofisin'den. Nokia'nın 32000 işçisi nasıl fabrika+ofis ise HTC'nin de 10.000+ fabrika+ofis işçisi var :) Bilip bilmeden konuşma, ayrıca artık nokianın işçisimi kaldı hayret


Edit: Hatta Mart 2012'deki tam sayıyıda söyleyeyim: 16.746
1 Yanıt Yanıtla +2
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hawloo 5 yıl HTC Specialist
HTC Specialist
hawloo

Nokia 32000 işçi ile ayakta duruyordu. Adamlar 150 işçi ile diğerlerinden tasarımdan farklı bir şey yapmadıkları için...


150 kişi Amerika hatta haberde bahsedilmemiş Washington ofisin'den. Nokia'nın 32000 işçisi nasıl fabrika+ofis ise HTC'nin de 10.000+ fabrika+ofis işçisi var :) Bilip bilmeden konuşma, ayrıca artık nokianın işçisimi kaldı hayret


Edit: Hatta Mart 2012'deki tam sayıyıda söyleyeyim: 16.746

Fabrika + Ofisi sayarsak 97,798 (2012) Nokia çalışanı var. Sen bana 16 bin dedin.

32000 mühendis 60000 çalışan Nokia

150 mühendis 16000 den 150 az çalışan HTC

Nokia Wp ye geçince binlerce mühendis işten çıkarıldı ve çıktılar. Bunlar kendi telefon bile üretti. Angry Birds u yapanlar bile işten ayrılan eski Nokia çalışanları.

Allah bilir 150 çalışanın yarısıda Nokiadan gelmedir.

32000 çalışan Amerika yolunda bu arada HTC wp&Nokia için açıklama yaptı "Yorum yapmaktan çekiniyoruz."

Nokia ismide değişmiyor.
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hawloo 5 yıl
Nokia 32000 işçi ile ayakta duruyordu. Adamlar 150 işçi ile diğerlerinden tasarımdan farklı bir şey yapmadıkları için...
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General. 5 yıl
Geçmiş dönemlerde ha bire cihaz tanıtıp sattı tüketiciyi enayi yerine koyup güncelleme vermedi şimdi cezasını çekiyor
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casperfriendly 5 yıl en beğenilen
Htc inşallah batmaz ...
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SEO-Uzmanı 5 yıl
doğru kararlar zamanında verilmezse
geç verilen harar yanlış bir karar olacaktır.
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FearfulDream 5 yıl
Ne kadar kaliteli cihazlar ürettiysede firma olarak çok hata yaptı ve yanlış kararlar verdi şimdide bunların cezasını çekiyor.Mali krizden çıkışı one ile bile yapamadılarsa artık neyle yaparlar bilemiyorum.Umarım bir an önce toparlarlar.
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