HTC Amerika iş gücünü yüzde 20 azaltıyor

Haber Editörü
HTC One amiral gemi modeli ile başarılı satış rakamlarına ulaşan ve One Mini adında daha kompakt bir model çıkaran firma bununla birlikte mali sıkıntıları bir türlü aşamadı.
Ağustos ayı itibariyle beklenen mali performansın altında kalan firma, şimdi de ABD operasyonlarında iş gücü kesintisine gidiyor. ABD, bir dönem firmanın lider akıllı telefon üreticisi ilan edildiği en büyük ülkeydi. ABD ofisi de buna paralel olarak büyümüştü.
Yeniden yapılanma gereği son olarak 150 çalışan sayısında kalan ofis, firmanın son kararı ile birlikte yüzde 20 yani 30 kişiyi daha kaybetti. Bu gelişme HTC'nin ülkedeki son durumunu gözler önüne seriyor.
HTC Amerika başkanı Jason Mackenzie, işten çıkarılan çalışanlarına hak ettikleri özlük haklarını vereceklerini ve sonraki kariyer süreçlerinde destek olacaklarını açıkladı.
http://www.androidheadlines.com/2013/09/htc-corp-loses-market-share-north-america-gambles-india.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hawloo ağır Nokia fanı sende HTC fanısın :D
Bak sen :D
150 kişi Amerika hatta haberde bahsedilmemiş Washington ofisin'den. Nokia'nın 32000 işçisi nasıl fabrika+ofis ise HTC'nin de 10.000+ fabrika+ofis işçisi var :) Bilip bilmeden konuşma, ayrıca artık nokianın işçisimi kaldı hayret
Edit: Hatta Mart 2012'deki tam sayıyıda söyleyeyim: 16.746
Fabrika + Ofisi sayarsak 97,798 (2012) Nokia çalışanı var. Sen bana 16 bin dedin.
32000 mühendis 60000 çalışan Nokia
150 mühendis 16000 den 150 az çalışan HTC
Nokia Wp ye geçince binlerce mühendis işten çıkarıldı ve çıktılar. Bunlar kendi telefon bile üretti. Angry Birds u yapanlar bile işten ayrılan eski Nokia çalışanları.
Allah bilir 150 çalışanın yarısıda Nokiadan gelmedir.
32000 çalışan Amerika yolunda bu arada HTC wp&Nokia için açıklama yaptı "Yorum yapmaktan çekiniyoruz."
Nokia ismide değişmiyor.
geç verilen harar yanlış bir karar olacaktır.
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