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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Best Deals fırsat sistemi uygulamasını Avrupa'da başlatıyor

6 yıl
2,1b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemli HTC 8X ve HTX 8S modelleri ile WP pazarında iddialı olmaya hazırlanan HTC, modellerini yeni servislerle desteklemeyi sürdürüyor.

Firma, Avrupa'da indirimli mekanları anında haber verecek Best Deals adlı bir uygulama hazırladığını duyurdu. Diğer fırsat uygulamalarından pek farklı olmayan uygulama, lokasyona göre çevredeki en iyi mekanları size haber veriyor.

Uygulama ilk olarak İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da faaliyete geçecek. Bu bölgelerde HTC 12 farklı fırsat sağlayıcı ile anlaştı. Bunlardan bazıları Trip Advisor, Qype Deals ve Offerum.

Uygulama ayrıca HTC ürün ve aksesuarlarından da uygun fiyatlı olanları kullanıcılara sunacak. İlerleyen dönemlerde daha fazla sağlayıcı listeye eklenecek. 

Uygulama ve ana ekran widget'ı, HTC 8X, HTC 8S ve HTC One X+ modellerinde ön yüklü olarak gelecek. HTC One S ve HTC One X için ise sonraki bir yazılım güncellemesi ile sunulacak. Uygulama kullanıma sunulduğunda 1700 fırsat ve teklif erişilebilir olacak. 

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