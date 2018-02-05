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HTC Breeze geri dönüyor

Ar-Ge ekibinin bir kısmını Google’a devrettikten sonra akıllı telefon modellerinin sayısını azaltma kararı alan HTC, Breeze adında yeni bir giriş seviyesi donanıma sahip telefon hazırlıyor.
1 yıl
2,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin uzun yıllar önce Windows Mobile 5 için piyasaya sürdüğü Breeze adındaki akıllı telefonu yeniden canlanıyor. Bu kez Android işletim sisteminde ve daha modern bir görünümde olacak.

HTC Breeze özellikleri

Gelen bilgilere göre HTC Breeze giriş seviyesine hitap eden bir model durumunda. 5.5 inçlik ekranı 18:9 görüntü oranı yani ince çerçeveli bir tasarım sunacak olan modelin MediaTek tabanlı bir yonga setinden güç alacağı belirtiliyor.

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2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin 2730mAh kapasiteli bir bataryası mevcut. Ayrıca arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera olacak.

Kaynaklar HTC’nin donanım seviyesine göre bir fiyatlandırma yapacağını ifade ediyor. Normalde bu tür bir donanım barındıran cihazın 200$ altında olması şart. Bunu sağlarsa tüketici ilgisi çekebilir ancak HTC’yi genelde yüksek fiyat etiketleri ile tanıyoruz. Bu bakımdan daha üst seviyeler şaşırtıcı olmaz. Cihazın yaz aylarına doğru piyasada olması bekleniyor. 

 
HTC Breeze geri dönüyor

https://twitter.com/evleaks/status/960160646561181696 Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Cok agresif bir fiyatta girmeli ki insanlar icin alternatif olabilsin.
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kraix 1 yıl
Bedavaya dağıtırlarsa iş yapar. Reklamin iyisi kötüsü olmaz.
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Cok agresif bir fiyatta girmeli ki insanlar icin alternatif olabilsin.
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