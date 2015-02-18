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HTC Butterfly 3 iddiaları gündemde

4 yıl
2,1b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Butterfly 3 iddiaları gündemde

Teknoloji dünyası HTC'nin 1 Mart tarihindeki yeni One serisinin lansmanına odaklanmışken, firmanın sonraki iddialı modelleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. One M9 Plus modelinden sonra Butterfly 3 iddiaları gündemde.

HTC'nin yüzünü kara çıkarmayan serisi olarak bilinen Butterfly, geçen yıl sonlarında ikinci nesline kavuşmuştu. Sızıntı kaynağı Upleaks serinin üçüncü neslinin de yolda olduğunu belirtiyor. 

Modelin donanım detayları bilinmiyor ancak ekranının 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte olacağı ifade ediliyor. Bu da oldukça yüksek bir piksel yoğunluğu anlamına geliyor. 5 inçlik One M9 ve 5.5 inçlik One M9 Plus iddiaları düşünüldüğünde Butterfly 3 modeli araya yerleşecek gibi görünüyor.

Butterfly serisi başarılı satışlar yapmasına rağmen sadece Asya bölgesine sınırlı kaldı ve ülkemize de sadece ilk nesli ulaşabildi. Bu bakımdan Butterfly 3 modelinin Asya bölgesinde kalmaya devam ederek One M9 serisinin satışlarını baltalamaması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/HTC-Butterfly-3-with-5.2-inch-1440x2560-display-rumored-by-upleaks_id66146 Yorum Yaz
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talib kweli 4 yıl
Olmamış
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akyakali 4 yıl
çerçevenin telefonu var
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doctor_bey 4 yıl
Gelsin de böyle gelmesin, ıyk
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bestofMd 4 yıl
Kötü tasarım
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FthPlsss 4 yıl
tasarım bu değildir saçmalamayın HTC asla böyle saçma sapan bi tasarım yapamaz.Lütfen HTCyle Samsungu karıştırmayalım...
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Peregrino 4 yıl
M9 un tasarim faciasindan sonra bir yenisi daha mi geliyor? Htc m8 den sonra iyice sacmalamaya basladi tasarim konusunda.
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Golden Gate 4 yıl Peregrino
Peregrino

M9 un tasarim faciasindan sonra bir yenisi daha mi geliyor? Htc m8 den sonra iyice sacmalamaya basladi tasarim konusunda.

Sen de giydirecek yer arıyorsun belli ki arkadaş. m9 tanıtılmadı . Çıkan görseller de , kötü değil .
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acura07 4 yıl
Samsung dan kötü tasarim yapani da gördük basimiza tas yağacak
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Master_Evil 4 yıl
tasarım olmamış
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Fenomenon 4 yıl
Tasarım buysa hoparlör çok itici duruyor
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