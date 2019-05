HTC Butterfly 3 iddiaları gündemde

Teknoloji dünyası HTC'nin 1 Mart tarihindeki yeni One serisinin lansmanına odaklanmışken, firmanın sonraki iddialı modelleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. One M9 Plus modelinden sonra Butterfly 3 iddiaları gündemde.

HTC'nin yüzünü kara çıkarmayan serisi olarak bilinen Butterfly, geçen yıl sonlarında ikinci nesline kavuşmuştu. Sızıntı kaynağı Upleaks serinin üçüncü neslinin de yolda olduğunu belirtiyor.

Modelin donanım detayları bilinmiyor ancak ekranının 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte olacağı ifade ediliyor. Bu da oldukça yüksek bir piksel yoğunluğu anlamına geliyor. 5 inçlik One M9 ve 5.5 inçlik One M9 Plus iddiaları düşünüldüğünde Butterfly 3 modeli araya yerleşecek gibi görünüyor.

Butterfly serisi başarılı satışlar yapmasına rağmen sadece Asya bölgesine sınırlı kaldı ve ülkemize de sadece ilk nesli ulaşabildi. Bu bakımdan Butterfly 3 modelinin Asya bölgesinde kalmaya devam ederek One M9 serisinin satışlarını baltalamaması bekleniyor.

